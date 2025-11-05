УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4720 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Венесуели та США
6 789 40

США готують три сценарії дій для усунення Мадуро від влади, - NYT

Трамп розглядає кілька варіантів дій проти режиму Мадуро

Президент США розглядає кілька варіантів дій щодо Венесуели, серед яких – удари по військових об’єктах, захоплення нафтових родовищ та усунення президента Ніколаса Мадуро від влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Що пропонують радники Трампа

За даними американських посадовців, глава Білого дому ще не ухвалив остаточного рішення, але його радники наполягають на найрішучіших кроках.

Читайте: Трамп сумнівається, що США розпочнуть війну з Венесуелою, але "дні Мадуро полічені"

Серед варіантів, які розглядає адміністрація:

  • повітряні удари по військових базах Венесуели;

  • спецоперація із захоплення або ліквідації Мадуро;

  • встановлення контролю над аеропортами та нафтовою інфраструктурою.

"Ніколас Мадуро має бути усунутий від влади", – цитує NYT слова високопосадовців адміністрації Трампа.

При цьому юристи Білого дому шукають юридичне обґрунтування можливого військового втручання без схвалення Конгресу, аргументуючи це тим, що оточення Мадуро пов’язане з наркокартелем Cartel de los Soles, який США визнали терористичною організацією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готують наземні операції проти наркокартелів у Венесуелі

Підготовка військових і фокус на нафті

За інформацією видання, у Карибському регіоні вже триває нарощування американських військ. Очікується прибуття авіаносця Gerald R. Ford з понад 5 тисячами моряків і 75 літаками. Загалом у регіоні перебуває близько 10 тисяч військових США.

Також Пентагон відрядив стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1, а також підрозділи спецназу.

"Президент Трамп не хоче ризикувати життями військових, тому може віддати перевагу використанню дронів і далекобійної зброї", – зазначає джерело NYT.

Читайте також: Мадуро попросив Путіна про військову допомогу на тлі напруженості зі США, - WP

Окрему увагу у Вашингтоні приділяють венесуельській нафті. Мадуро нібито пропонував США концесії та переорієнтацію експорту від Китаю до американських компаній, але Білий дім відмовився.

Тим часом президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до лідера США Дональда Трампа, виступивши проти "божевільної війни" після розгортання американських військ у Карибському басейні.

Раніше він звинуватив Вашингтон у прагненні змінити режим у Венесуелі та нагадав, що країна має понад 5000 переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Венесуела (430) США (26539) Трамп Дональд (8843) Мадуро Ніколас (121)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Всі війни позакінчував голуб миру. Тепер щоб укласти мир потрібно розв'язати свою маленьку войнушку
показати весь коментар
05.11.2025 01:30 Відповісти
+13
І кому була б потрібна та Венесуела, якби не нафта?
показати весь коментар
05.11.2025 01:27 Відповісти
+9
США готують три сценарії дій для усунення Мадуро від влади, -
-за 24 години
-за тиждень
-за 3 дні
показати весь коментар
05.11.2025 03:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І кому була б потрібна та Венесуела, якби не нафта?
показати весь коментар
05.11.2025 01:27 Відповісти
Це добре, кацапська нафта рухне, коли буде багато дешевої венесуельської.
показати весь коментар
05.11.2025 01:30 Відповісти
Покровськ то не врятує. І інші українські міста теж.
показати весь коментар
05.11.2025 01:36 Відповісти
У Сталина был нарком финансов Зверев. С 1938 по 1960 год. Кучу народу расстреляли, снимали, повышали, в отставку отправляли. А этот сидел и работал. Потому что даже Сталин понимал важность финансовой системы. А финансовая система это про деньги. Там где нет финансовой системы - там получается Венесуэла. Которая обладает самыми большими в мире запасами нефти но даже не может ее добывать. А может только служить транзитной страной для транспортировки колумбийского кокса в США.
показати весь коментар
05.11.2025 18:54 Відповісти
Приблизно саме тому ***** тримае Набіулліну.
показати весь коментар
09.11.2025 14:30 Відповісти
Всі війни позакінчував голуб миру. Тепер щоб укласти мир потрібно розв'язати свою маленьку войнушку
показати весь коментар
05.11.2025 01:30 Відповісти
Трампон в слабо так с пуйлом зробити?
показати весь коментар
05.11.2025 01:33 Відповісти
Краще би ***** усунули....
показати весь коментар
05.11.2025 01:35 Відповісти
Нарешті Штати знайшли хоч когось, з ким можуть впоратися, але це не точно.
показати весь коментар
05.11.2025 01:37 Відповісти
Взагалі-то там три варіанти дій у Венесуелі і усунення Мадуро - лише один з них.
показати весь коментар
05.11.2025 01:38 Відповісти
Що вам незрозуміло в слові ліквідація?
показати весь коментар
05.11.2025 01:57 Відповісти
Те, що це тільки один з трьох інших варіантів дій, а не три варіанти усунення, як написано у заголовку.
показати весь коментар
05.11.2025 01:59 Відповісти
Ворог цивілізованого світу це завжди означає труп. Якщо немає ЯО.
показати весь коментар
05.11.2025 02:15 Відповісти
Аааа... То ти сам з собою щось з'ясовуєш.
показати весь коментар
05.11.2025 02:24 Відповісти
Ворог цивілізованого світу чи американських нафтових баронів?
показати весь коментар
05.11.2025 10:46 Відповісти
СВО звичайно найкращий варіант. Палиці та мотузки на всіх знайдуться.
показати весь коментар
05.11.2025 01:50 Відповісти
То коли ми вже побачимо кіно з рудим дідом і малолітніми хвойдами? Чи час ще не настав?
показати весь коментар
05.11.2025 02:01 Відповісти
Чавез конфисковал 25-30 миллиардов активов американских компаний. С процентами это 85-90 сейчас. Пора расплачиваться
показати весь коментар
05.11.2025 02:13 Відповісти
Вояки з цих латиносів як і араби. Томагавками разпіздячіть, побіжать магазини грабувати і чекати американських гамбургерів і доларів. Можна брати Мадуру тепленьким. А ще краще відразу всю верхівку прикінчити, тоді все відразу закінчиться.
показати весь коментар
05.11.2025 02:47 Відповісти
США готують три сценарії дій для усунення Мадуро від влади, -
-за 24 години
-за тиждень
-за 3 дні
показати весь коментар
05.11.2025 03:22 Відповісти
Краще б воно Пудуро прибрало й Зедуро усунуло..
показати весь коментар
05.11.2025 03:31 Відповісти
Нахрен нам твій Мадуро.
показати весь коментар
05.11.2025 04:11 Відповісти
Мадуро контролирует самые крупные запасы нефти в мире. 300 миллиардов баррелей.

показати весь коментар
05.11.2025 04:40 Відповісти
Венесуелі потрібен свій "піночет". Якщо якийсь генерал(полковник, майор, лейтенант, сержант...) оголосить себе главою Венесуели, то влада перетече до нього автоматично.
показати весь коментар
05.11.2025 05:20 Відповісти
Треба просто вбити мадуро,
треба просто вбити путіна
просто вбили чаушеску
просто вбили каддафі
просто вбили хусейна. і т.д.
які проблеми вбити одне чокнуте створіння?
показати весь коментар
05.11.2025 05:30 Відповісти
Як не прикривайся гучними благородними заявами,це агресія.
Тому рудий і вихваляє путіна і кіма,сам таким хоче бути...
показати весь коментар
05.11.2025 06:04 Відповісти
Краще жахни по кремлю.Повір,більше проку буде.Ліквідуєш ОПГ "Озеро", в рази зменшиться по світу терористичних організацій,які отримували з мордора фінансування і зброю.Світ стане безпечніше.
показати весь коментар
05.11.2025 06:48 Відповісти
якось побую і на Америку и на Мадуру. обое підараси.
показати весь коментар
05.11.2025 07:47 Відповісти
Коля вже з ****** добазарився та отримує військову допомогу від нього. Буде у трампона вайнушка з другом вовою під назвою Карибська криза 2.
показати весь коментар
05.11.2025 08:22 Відповісти
А все закінчиться дуже просто. Тарифами. А потім і їх скасують. А потім тампон зустрінеться з мадуро і буде розповідати всім, який той сильний лідер.
показати весь коментар
05.11.2025 09:40 Відповісти
із Венесуелою може бути та ж сама куйня, що із B'єтнамом або Афганістаном.В американських фільмах американці хоробрі,а по факту і на ділі - великий надутий "пшик",
показати весь коментар
05.11.2025 09:48 Відповісти
То Трамп збере всіх своїх радників і скаже

'Я вирішив почати СВО'

І потім каркас за 3 дні?
показати весь коментар
05.11.2025 10:00 Відповісти
И впишет Венесуэлу 51 штатом... раз с Канадой и Гренландией не получилось
показати весь коментар
05.11.2025 12:01 Відповісти
якесь реаліті шоу. Я думав, настільки амбітні операції тримають в секреті за сімома замками. А на ділі - хоч бери попкорн та сідай біля новин
показати весь коментар
05.11.2025 10:21 Відповісти
Идиоту нет покоя.... Нет бы что-то полезное и хорошее сделал...
показати весь коментар
05.11.2025 11:59 Відповісти
Вот беспристрастный обзор основных причин, по которым США выступают за отстранение Николас Мадуро (Венесуэла) - с фактами и без предположений:

Причины
Незаконность выборов и подрыв демократических институтов
США и ряд международных наблюдателей не признают легитимность переизбрания Мадуро, отмечая нарушения и отсутствие условий для свободных и честных выборов.
США наложили санкции на чиновников Венесуэлы за выборные фальсификации и поствыборные репрессии.
В отчётах упоминаются случаи произвольных арестов, давление на оппозицию и слабость независимых институтов.
Наркоторговля и безопасность США
Администрация США обвиняет правительство Мадуро в связях с транснациональными преступными группами, в особом нарративе - как с «нарко-государством».
В 2025 году США усилили военно-морское присутствие в Карибском бассейне и начали удары по подозреваемым в перевозке наркотиков судам, связанным с Венесуэлой.
Один из аргументов: наркоденьги поддерживают режим, коррупцию и военные структуры Венесуэлы.
Геополитика и ресурсы
Венесуэла обладает одними из крупнейших запасов нефти в мире. США рассматривают регион как часть своей сфер и влияния.
Рост влияния таких стран, как Россия и Китай, в Венесуэле, воспринимается США как угроза их стратегическим интересам.
Гуманитарный и миграционный кризис
Экономический коллапс Венесуэлы, массовая миграция граждан, ухудшение условий жизни - всё это вызывает обеспокоенность Вашингтона по поводу стабильности региона.
Поддержка военных и элитами режима
США пытаются подорвать устойчивость режима Мадуро через давление на военные и элитные структуры, надеясь, что они перестанут его поддерживать.

Что заявляют США
Официально США утверждают, что их действия направлены на борьбу с наркотрафиком, защиту границ и поддержание демократии, а не на прямую военную смену власти.
Тем не менее аналитики считают, что комплекс мер США (санкции, военное присутствие, дипломатическое давление) фактически нацелен на смену режима.

Возможные риски и сложности
Военное вмешательство или насильственная смена режима сопряжены с большим риском: необходима поддержка региона, план послесмены власти, огромные ресурсы.
Давление санкций и другие меры могут ухудшить положение обычных граждан, вызвать ещё большее перемещение людей, усилить страдания.
---------------------------------------------------------------------------------
показати весь коментар
05.11.2025 13:07 Відповісти
Приведу два конкретных примера почему США нередко смотрят сквозь пальцы на нарушения прав человека со стороны некоторых стран-союзников или партнёров.

Примеры Египет
США сохраняют стратегическое партнёрство с Египтом, включая военную помощь и сотрудничество. При этом независимые правозащитные организации отмечают случаи массовых арестов, ограничений свободы выражения мнений, преследований оппозиции.

Саудовская Аравия
Также крепкий союзник США в регионе Ближнего Востока. При этом имеются серьёзные обвинения в нарушениях прав человека: ограничения на свободу слова, преследование журналистов и активистов. При этом США продолжают крупные контракты на оружие и военно-политическое сотрудничество.

Почему так происходит
Стратегические интересы: У США есть ключевые интересы - безопасность, геополитика, борьба с терроризмом, энергетика. В странах-партнёрах с плохим состоянием прав человека эти интересы могут перевешивать требования по правам человека.
Двойные стандарты: Как отмечено, США критикуют некоторые государства за правонарушения, но менее строго относятся к тем, с кем имеют важные отношения.
Ограниченность механизмов: Доклады о нарушениях - есть. Но далеко не всегда последуют реальные последствия (санкции, прекращение сотрудничества) для союзников.
В ЭТОМ МИРЕ НЕТ ДЕМОКРАТИИ , ТОЛЬКО ,,БИЗНЕС,,

и список этих стран очень велик ........
показати весь коментар
05.11.2025 13:13 Відповісти
От курва... в нью Йорке уже своё маДуро....
Я пердоле....
показати весь коментар
05.11.2025 13:31 Відповісти
 
 