США готують три сценарії дій для усунення Мадуро від влади, - NYT

Президент США розглядає кілька варіантів дій щодо Венесуели, серед яких – удари по військових об’єктах, захоплення нафтових родовищ та усунення президента Ніколаса Мадуро від влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Що пропонують радники Трампа

За даними американських посадовців, глава Білого дому ще не ухвалив остаточного рішення, але його радники наполягають на найрішучіших кроках.

Серед варіантів, які розглядає адміністрація:

повітряні удари по військових базах Венесуели;

спецоперація із захоплення або ліквідації Мадуро;

встановлення контролю над аеропортами та нафтовою інфраструктурою.

"Ніколас Мадуро має бути усунутий від влади", – цитує NYT слова високопосадовців адміністрації Трампа.

При цьому юристи Білого дому шукають юридичне обґрунтування можливого військового втручання без схвалення Конгресу, аргументуючи це тим, що оточення Мадуро пов’язане з наркокартелем Cartel de los Soles, який США визнали терористичною організацією.

Підготовка військових і фокус на нафті

За інформацією видання, у Карибському регіоні вже триває нарощування американських військ. Очікується прибуття авіаносця Gerald R. Ford з понад 5 тисячами моряків і 75 літаками. Загалом у регіоні перебуває близько 10 тисяч військових США.

Також Пентагон відрядив стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1, а також підрозділи спецназу.

"Президент Трамп не хоче ризикувати життями військових, тому може віддати перевагу використанню дронів і далекобійної зброї", – зазначає джерело NYT.

Окрему увагу у Вашингтоні приділяють венесуельській нафті. Мадуро нібито пропонував США концесії та переорієнтацію експорту від Китаю до американських компаній, але Білий дім відмовився.

Тим часом президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до лідера США Дональда Трампа, виступивши проти "божевільної війни" після розгортання американських військ у Карибському басейні.

Раніше він звинуватив Вашингтон у прагненні змінити режим у Венесуелі та нагадав, що країна має понад 5000 переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони.

