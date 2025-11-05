США готують три сценарії дій для усунення Мадуро від влади, - NYT
Президент США розглядає кілька варіантів дій щодо Венесуели, серед яких – удари по військових об’єктах, захоплення нафтових родовищ та усунення президента Ніколаса Мадуро від влади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Що пропонують радники Трампа
За даними американських посадовців, глава Білого дому ще не ухвалив остаточного рішення, але його радники наполягають на найрішучіших кроках.
Серед варіантів, які розглядає адміністрація:
-
повітряні удари по військових базах Венесуели;
-
спецоперація із захоплення або ліквідації Мадуро;
-
встановлення контролю над аеропортами та нафтовою інфраструктурою.
"Ніколас Мадуро має бути усунутий від влади", – цитує NYT слова високопосадовців адміністрації Трампа.
При цьому юристи Білого дому шукають юридичне обґрунтування можливого військового втручання без схвалення Конгресу, аргументуючи це тим, що оточення Мадуро пов’язане з наркокартелем Cartel de los Soles, який США визнали терористичною організацією.
Підготовка військових і фокус на нафті
За інформацією видання, у Карибському регіоні вже триває нарощування американських військ. Очікується прибуття авіаносця Gerald R. Ford з понад 5 тисячами моряків і 75 літаками. Загалом у регіоні перебуває близько 10 тисяч військових США.
Також Пентагон відрядив стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1, а також підрозділи спецназу.
"Президент Трамп не хоче ризикувати життями військових, тому може віддати перевагу використанню дронів і далекобійної зброї", – зазначає джерело NYT.
Окрему увагу у Вашингтоні приділяють венесуельській нафті. Мадуро нібито пропонував США концесії та переорієнтацію експорту від Китаю до американських компаній, але Білий дім відмовився.
Тим часом президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до лідера США Дональда Трампа, виступивши проти "божевільної війни" після розгортання американських військ у Карибському басейні.
Раніше він звинуватив Вашингтон у прагненні змінити режим у Венесуелі та нагадав, що країна має понад 5000 переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони.
Причины
Незаконность выборов и подрыв демократических институтов
США и ряд международных наблюдателей не признают легитимность переизбрания Мадуро, отмечая нарушения и отсутствие условий для свободных и честных выборов.
США наложили санкции на чиновников Венесуэлы за выборные фальсификации и поствыборные репрессии.
В отчётах упоминаются случаи произвольных арестов, давление на оппозицию и слабость независимых институтов.
Наркоторговля и безопасность США
Администрация США обвиняет правительство Мадуро в связях с транснациональными преступными группами, в особом нарративе - как с «нарко-государством».
В 2025 году США усилили военно-морское присутствие в Карибском бассейне и начали удары по подозреваемым в перевозке наркотиков судам, связанным с Венесуэлой.
Один из аргументов: наркоденьги поддерживают режим, коррупцию и военные структуры Венесуэлы.
Геополитика и ресурсы
Венесуэла обладает одними из крупнейших запасов нефти в мире. США рассматривают регион как часть своей сфер и влияния.
Рост влияния таких стран, как Россия и Китай, в Венесуэле, воспринимается США как угроза их стратегическим интересам.
Гуманитарный и миграционный кризис
Экономический коллапс Венесуэлы, массовая миграция граждан, ухудшение условий жизни - всё это вызывает обеспокоенность Вашингтона по поводу стабильности региона.
Поддержка военных и элитами режима
США пытаются подорвать устойчивость режима Мадуро через давление на военные и элитные структуры, надеясь, что они перестанут его поддерживать.
Что заявляют США
Официально США утверждают, что их действия направлены на борьбу с наркотрафиком, защиту границ и поддержание демократии, а не на прямую военную смену власти.
Тем не менее аналитики считают, что комплекс мер США (санкции, военное присутствие, дипломатическое давление) фактически нацелен на смену режима.
Возможные риски и сложности
Военное вмешательство или насильственная смена режима сопряжены с большим риском: необходима поддержка региона, план послесмены власти, огромные ресурсы.
Давление санкций и другие меры могут ухудшить положение обычных граждан, вызвать ещё большее перемещение людей, усилить страдания.
---------------------------------------------------------------------------------
Примеры Египет
США сохраняют стратегическое партнёрство с Египтом, включая военную помощь и сотрудничество. При этом независимые правозащитные организации отмечают случаи массовых арестов, ограничений свободы выражения мнений, преследований оппозиции.
Саудовская Аравия
Также крепкий союзник США в регионе Ближнего Востока. При этом имеются серьёзные обвинения в нарушениях прав человека: ограничения на свободу слова, преследование журналистов и активистов. При этом США продолжают крупные контракты на оружие и военно-политическое сотрудничество.
Почему так происходит
Стратегические интересы: У США есть ключевые интересы - безопасность, геополитика, борьба с терроризмом, энергетика. В странах-партнёрах с плохим состоянием прав человека эти интересы могут перевешивать требования по правам человека.
Двойные стандарты: Как отмечено, США критикуют некоторые государства за правонарушения, но менее строго относятся к тем, с кем имеют важные отношения.
Ограниченность механизмов: Доклады о нарушениях - есть. Но далеко не всегда последуют реальные последствия (санкции, прекращение сотрудничества) для союзников.
