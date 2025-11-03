Трамп сумнівається, що США розпочнуть війну з Венесуелою, але "дні Мадуро полічені"

Американський президент Дональд Трамп применшив ймовірність війни США з Венесуелою, але натякнув, що дні Ніколаса Мадуро на посаді президента країни "полічені".

Про ймовірність війни з Венесуелою

На запитання журналіста в інтерв'ю CBS, чи збираються США вступити у війну з Венесуелою, Трамп відповів: "Я сумніваюся. Не думаю. Але вони дуже погано ставляться до нас".

"Я не схильний говорити, що я це зроблю... Я не буду вам говорити, що я збираюся робити з Венесуелою, чи збираюся я це робити, чи ні", - сказав глава Білого дому.

Про Мадуро

США продовжують завдавати ударів по суднах, які, як вважається, займаються контрабандою наркотиків у Карибському морі. Адміністрація Трампа заявляє, що ці удари необхідні для припинення надходження наркотиків до США, нагадує видання.

Водночас Трамп відкинув тези про те, що дії Вашингтону спрямовані не на боротьбу з наркотиками, а на усунення венесуельського очільника Ніколаса Мадуро.

Президент США додав, що дні Мадуро "полічені".

Що передувало

Нагадаємо, 31 жовтня газета Miami Herald та видання The Wall Street Journal повідомили, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані через "лічені дні або години".

Заплановані атаки нібито мали бути спрямовані на знищення військових об'єктів, які використовуються для незаконного обігу наркотиків.

У США вважають, що цим наркотрафіком займається організація, очолювана венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро і керована вищими членами його режиму.

31 жовтня президент США Дональд Трамп заперечив інформацію ЗМІ, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі найближчим часом.

