Трамп сумнівається, що США розпочнуть війну з Венесуелою, але "дні Мадуро полічені"

Американський президент Дональд Трамп применшив ймовірність війни США з Венесуелою, але натякнув, що дні Ніколаса Мадуро на посаді президента країни "полічені".

Його слова передає BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Про ймовірність війни з Венесуелою

На запитання журналіста в інтерв'ю CBS, чи збираються США вступити у війну з Венесуелою, Трамп відповів: "Я сумніваюся. Не думаю. Але вони дуже погано ставляться до нас".

"Я не схильний говорити, що я це зроблю... Я не буду вам говорити, що я збираюся робити з Венесуелою, чи збираюся я це робити, чи ні", - сказав глава Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відновлюють стратегічну базу неподалік Венесуели

Про Мадуро

США продовжують завдавати ударів по суднах, які, як вважається, займаються контрабандою наркотиків у Карибському морі. Адміністрація Трампа заявляє, що ці удари необхідні для припинення надходження наркотиків до США, нагадує видання.

Водночас Трамп відкинув тези про те, що дії Вашингтону спрямовані не на боротьбу з наркотиками, а на усунення венесуельського очільника Ніколаса Мадуро.

Президент США додав, що дні Мадуро "полічені".

Читайте також: Мадуро попросив Путіна про військову допомогу на тлі напруженості зі США, - WP

Що передувало

  • Нагадаємо, 31 жовтня газета Miami Herald та видання The Wall Street Journal повідомили, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані через "лічені дні або години".
  • Заплановані атаки нібито мали бути спрямовані на знищення військових об'єктів, які використовуються для незаконного обігу наркотиків.
  • У США вважають, що цим наркотрафіком займається організація, очолювана венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро і керована вищими членами його режиму.
  • 31 жовтня президент США Дональд Трамп заперечив інформацію ЗМІ, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі найближчим часом.

Бреше старий кугут. Шодо війни.
03.11.2025 18:05 Відповісти
🤣 це буде напевно десята війна яку зупинив рудій стендап комік
03.11.2025 18:05 Відповісти
Зупинив не почавши
03.11.2025 18:11 Відповісти
Мадуро сам собою не розсмокчеться.
03.11.2025 18:06 Відповісти
Після шести банкротств Трампа, буде і сьоме!!
03.11.2025 18:07 Відповісти
Ей Мадура-Растов нє рєзінавий...
03.11.2025 18:07 Відповісти
Мадуро вже прогули ставлять в Гуантанамо - Трамп
03.11.2025 18:08 Відповісти
А прізвище маДуро пасувало б і трампові й пояснювало б його поведінку!
03.11.2025 18:08 Відповісти
Треба гарний підрахуй щоб полічив дні йому й ***** одночасно.
03.11.2025 18:08 Відповісти
Те що трамп-довбой@б хоч ніхто не сумнівається?
03.11.2025 18:12 Відповісти
Якщо Доні змінить режим у Каракасі, це буде його справжня перемога. Водії автобусів, як і скоморохи не повинні бути президентами!
03.11.2025 18:14 Відповісти
 
 