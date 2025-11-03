Трамп сомневается, что США начнут войну с Венесуэлой, но "дни Мадуро сочтены"

Американский президент Дональд Трамп преуменьшил вероятность войны США с Венесуэлой, но намекнул, что дни Николаса Мадуро на посту президента страны "сочтены".

Его слова передает BBC.

О вероятности войны с Венесуэлой

На вопрос журналиста в интервью CBS, собираются ли США вступить в войну с Венесуэлой, Трамп ответил: "Я сомневаюсь. Не думаю. Но они очень плохо относятся к нам".

"Я не склонен говорить, что я это сделаю... Я не буду вам говорить, что я собираюсь делать с Венесуэлой, собираюсь ли я это делать или нет", - сказал глава Белого дома.

О Мадуро

США продолжают наносить удары по судам, которые, как считается, занимаются контрабандой наркотиков в Карибском море. Администрация Трампа заявляет, что эти удары необходимы для прекращения поступления наркотиков в США, напоминает издание.

В то же время Трамп отверг тезисы о том, что действия Вашингтона направлены не на борьбу с наркотиками, а на устранение венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Президент США добавил, что дни Мадуро "сочтены".

Что предшествовало

Напомним, 31 октября газета Miami Herald и издание The Wall Street Journal сообщили , что администрация Трампа решила атаковать военные объекты в Венесуэле, и что удары могут быть нанесены через "считанные дни или часы".

Запланированные атаки якобы должны были быть направлены на уничтожение военных объектов, которые используются для незаконного оборота наркотиков.

В США считают, что этим наркотрафиком занимается организация, возглавляемая венесуэльским диктатором Николасом Мадуро и управляемая высшими членами его режима.

31 октября президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что принял решение о нанесении ударов по военным объектам в Венесуэле в ближайшее время.

