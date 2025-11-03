РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
1 207 19

Трамп сомневается, что США начнут войну с Венесуэлой, но "дни Мадуро сочтены"

трамп

Американский президент Дональд Трамп преуменьшил вероятность войны США с Венесуэлой, но намекнул, что дни Николаса Мадуро на посту президента страны "сочтены".

Его слова передает BBC, информирует Цензор.НЕТ.

О вероятности войны с Венесуэлой

На вопрос журналиста в интервью CBS, собираются ли США вступить в войну с Венесуэлой, Трамп ответил: "Я сомневаюсь. Не думаю. Но они очень плохо относятся к нам".

"Я не склонен говорить, что я это сделаю... Я не буду вам говорить, что я собираюсь делать с Венесуэлой, собираюсь ли я это делать или нет", - сказал глава Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США восстанавливают стратегическую базу недалеко от Венесуэлы

О Мадуро

США продолжают наносить удары по судам, которые, как считается, занимаются контрабандой наркотиков в Карибском море. Администрация Трампа заявляет, что эти удары необходимы для прекращения поступления наркотиков в США, напоминает издание.

В то же время Трамп отверг тезисы о том, что действия Вашингтона направлены не на борьбу с наркотиками, а на устранение венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Президент США добавил, что дни Мадуро "сочтены".

Читайте также: Мадуро попросил Путина о военной помощи на фоне напряженности с США, - WP

Что предшествовало

  • Напомним, 31 октября газета Miami Herald и издание The Wall Street Journal сообщили , что администрация Трампа решила атаковать военные объекты в Венесуэле, и что удары могут быть нанесены через "считанные дни или часы".
  • Запланированные атаки якобы должны были быть направлены на уничтожение военных объектов, которые используются для незаконного оборота наркотиков.
  • В США считают, что этим наркотрафиком занимается организация, возглавляемая венесуэльским диктатором Николасом Мадуро и управляемая высшими членами его режима.
  • 31 октября президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что принял решение о нанесении ударов по военным объектам в Венесуэле в ближайшее время.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Венесуэла (195) США (28215) Трамп Дональд (7008) Мадуро Николас (45)
Топ комментарии
+2
🤣 це буде напевно десята війна яку зупинив рудій стендап комік
показать весь комментарий
03.11.2025 18:05 Ответить
+2
Мадуро сам собою не розсмокчеться.
показать весь комментарий
03.11.2025 18:06 Ответить
+2
Після шести банкротств Трампа, буде і сьоме!!
показать весь комментарий
03.11.2025 18:07 Ответить
Бреше старий кугут. Шодо війни.
показать весь комментарий
03.11.2025 18:05 Ответить
🤣 це буде напевно десята війна яку зупинив рудій стендап комік
показать весь комментарий
03.11.2025 18:05 Ответить
Зупинив не почавши
показать весь комментарий
03.11.2025 18:11 Ответить
Для цього її (війну) треба розпочати, а вже потім записати собі в заслуги її припинення.
Головне в цьому - не спалитися в розв'язанні війни, яку збираєшся завершити, і вчасно заявити про свою безпосередню і потужну участь у припиненні воєн, до яких зовсім непричетний...
показать весь комментарий
03.11.2025 18:21 Ответить
Мадуро сам собою не розсмокчеться.
показать весь комментарий
03.11.2025 18:06 Ответить
... і це буде чудовий великий діл !

.
показать весь комментарий
03.11.2025 18:39 Ответить
Після шести банкротств Трампа, буде і сьоме!!
показать весь комментарий
03.11.2025 18:07 Ответить
Ей Мадура-Растов нє рєзінавий...
показать весь комментарий
03.11.2025 18:07 Ответить
Мадуро вже прогули ставлять в Гуантанамо - Трамп
показать весь комментарий
03.11.2025 18:08 Ответить
під ручку з трампом

.
показать весь комментарий
03.11.2025 18:40 Ответить
А прізвище маДуро пасувало б і трампові й пояснювало б його поведінку!
показать весь комментарий
03.11.2025 18:08 Ответить
Треба гарний підрахуй щоб полічив дні йому й ***** одночасно.
показать весь комментарий
03.11.2025 18:08 Ответить
Те що трамп-довбой@б хоч ніхто не сумнівається?
показать весь комментарий
03.11.2025 18:12 Ответить
Якщо Доні змінить режим у Каракасі, це буде його справжня перемога. Водії автобусів, як і скоморохи не повинні бути президентами!
показать весь комментарий
03.11.2025 18:14 Ответить
"Я сумніваюся. Не думаю..." (с)

Ага. Українці вже добре знають наслідки дій істоти, зовні схожої на людину, яка "не має часу думати стратегічно" і взагалі "не лох". Тепер це відчуває увесь світ, бо інший "не лох" хоче "нобелівку"...
показать весь комментарий
03.11.2025 18:17 Ответить
Дни всех людей посчитаны)
показать весь комментарий
03.11.2025 18:21 Ответить
Ссикло.
показать весь комментарий
03.11.2025 18:34 Ответить
Рискованное дело. Вражеская пропаганда и леваки будут показывать трупы "несчастных венесуэльцев" и будут пытаться выставить Америку агрессором. Не уверен что европейские "друзья" поддержат операцию, и не попытаются повернуть все против Трампа.
показать весь комментарий
03.11.2025 18:40 Ответить
після тог.як цей американський 3,14здабол"трамбон" на "тріскотні " про закінчення війни в Україні за 24 години засунув задницю в крісло президента США ВІН ПЕРЕСТАВ БУТИ СХИЛЬНИЙ РОЗКАЗУВАТИ ЩО ВІН БУДЕ РОБИТИ(ТОБТО НІКУЯ ВІН НЕ БУДЕ РОБИТИ.ЯК І ВИПАДКУ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ..ПОМЕЛО АМЕРИКАНСЬКЕ...
показать весь комментарий
03.11.2025 18:53 Ответить
 
 