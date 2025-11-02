США восстанавливают стратегическую базу недалеко от Венесуэлы

Военные Соединенных Штатов начали масштабное восстановление и укрепление авиабазы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, которая была закрыта около 20 лет назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, модернизация может свидетельствовать о подготовке Америки к активным действиям в Карибском регионе, в частности против Венесуэлы.

Возрождение базы Рузвельт-Роудс

Журналисты отмечают, что бывшая база ВМС США времен Холодной войны сейчас активно перестраивается:

расчищаются и ремонтируются рулежные дорожки;

модернизируется главная взлетно-посадочная полоса;

устанавливаются системы воздушной безопасности;

размещены десятки военных палаток для персонала.

По мнению экспертов, это может означать, что база готовится принимать истребители и грузовые самолеты, способные осуществлять интенсивные операции в регионе.

Расположение базы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико позволяет контролировать почти весь Карибский бассейн, что делает ее стратегически важной в случае действий против режима Николаса Мадуро.

Кроме того, США проводят строительство военных объектов в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Сент-Круа (Виргинские острова). В частности, в аэропорту имени Рафаэля Эрнандеса возводится хранилище боеприпасов, а в аэропорту Генри Э. Рольсена - военные сооружения поддержки.

"Все это, я думаю, разработано для того, чтобы напугать режим Мадуро и генералов вокруг него, в надежде, что это создаст раскол", - пояснил старший научный сотрудник CSIS Кристофер Эрнандес-Рой.

Пентагон и губернатор Пуэрто-Рико пока не комментируют работы.

В то же время губернатор Виргинских островов США Альберт Брайан-младший заявил, что ему неизвестно о каких-либо военных операциях, которые могут планироваться в ближайшее время.

Мадуро обратился к Трампу

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру США Дональду Трампу, выступив против "безумной войны" после развертывания американских войск в Карибском бассейне.

"Нет войне, нет войне. Только мир, только мир, мир навсегда, мир навсегда. Никакой безумной войны, пожалуйста!" - призвал Мадуро.

Ранее венесуэльский президент обвинил Вашингтон в стремлении сменить режим в Венесуэле и напомнил, что страна имеет более 5000 переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" на ключевых позициях противовоздушной обороны.

