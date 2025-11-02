РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
1 549 15

США восстанавливают стратегическую базу недалеко от Венесуэлы

Пуэрто-Рико: база Рузвельт-Роудс восстанавливается для военных

Военные Соединенных Штатов начали масштабное восстановление и укрепление авиабазы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, которая была закрыта около 20 лет назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, модернизация может свидетельствовать о подготовке Америки к активным действиям в Карибском регионе, в частности против Венесуэлы.

Возрождение базы Рузвельт-Роудс

Журналисты отмечают, что бывшая база ВМС США времен Холодной войны сейчас активно перестраивается:

  • расчищаются и ремонтируются рулежные дорожки;

  • модернизируется главная взлетно-посадочная полоса;

  • устанавливаются системы воздушной безопасности;

  • размещены десятки военных палаток для персонала.

По мнению экспертов, это может означать, что база готовится принимать истребители и грузовые самолеты, способные осуществлять интенсивные операции в регионе.

Читайте: Власти Венесуэлы предлагали США доли в нефтяных и золотых месторождениях в обмен на "перезапуск" отношений, - NYT

Расположение базы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико позволяет контролировать почти весь Карибский бассейн, что делает ее стратегически важной в случае действий против режима Николаса Мадуро.

Кроме того, США проводят строительство военных объектов в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Сент-Круа (Виргинские острова). В частности, в аэропорту имени Рафаэля Эрнандеса возводится хранилище боеприпасов, а в аэропорту Генри Э. Рольсена - военные сооружения поддержки.

"Все это, я думаю, разработано для того, чтобы напугать режим Мадуро и генералов вокруг него, в надежде, что это создаст раскол", - пояснил старший научный сотрудник CSIS Кристофер Эрнандес-Рой.

Пентагон и губернатор Пуэрто-Рико пока не комментируют работы.

В то же время губернатор Виргинских островов США Альберт Брайан-младший заявил, что ему неизвестно о каких-либо военных операциях, которые могут планироваться в ближайшее время.

Мадуро обратился к Трампу

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру США Дональду Трампу, выступив против "безумной войны" после развертывания американских войск в Карибском бассейне.

"Нет войне, нет войне. Только мир, только мир, мир навсегда, мир навсегда. Никакой безумной войны, пожалуйста!" - призвал Мадуро.

Ранее венесуэльский президент обвинил Вашингтон в стремлении сменить режим в Венесуэле и напомнил, что страна имеет более 5000 переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" на ключевых позициях противовоздушной обороны.

Топ комментарии
+4
Не Венесуелу,а мадуро і кацапське барахло яке там натягали.А народ нехай зачистить всю нечисть яка з багатющої країни зробила бомжатник і побудує нормальну країну
показать весь комментарий
02.11.2025 21:44 Ответить
+3
Трамп вчора обіцяв СВО в Нігерії.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:34 Ответить
+1
Трамп, по обычаю, с утра задается вопросом, кого он еще не "победил". В планах Венесуэла, из свежего Нигерия.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:38 Ответить
❗️Президент Нигерии Тинубу готов обсудить с Трампом обвинения в геноциде христиан, заявил его спецсоветник.
показать весь комментарий
02.11.2025 21:55 Ответить
Нехай готує палицю і зад.
показать весь комментарий
02.11.2025 22:01 Ответить
Ти, лапоть одинокий, ****** ***** у чебурнет, не смерди у цивілізованих місцях, тобі тут не наллють
показать весь комментарий
02.11.2025 22:11 Ответить
Лауреат Нобелівської премії миру закликала бомбити Венесуелу. Бажання народу Венесуели закон.

показать весь комментарий
02.11.2025 21:40 Ответить
а на все про все менше року залишається, скоріш за все. з венесуелою треба розібратися до того, як китайці попруть на тайваньок.
показать весь комментарий
02.11.2025 22:10 Ответить
В серпні Білий дім подвоїв винагороду за інформацію, яка допоможе заарештувати Ніколаса Мадуро: обіцяють за це 50 мільйонів доларів.
Це найбільша подібна сума, яка вдвічі перевищує винагороду, оголошену свого часу за дані про Усаму бен Ладена.

«Якби я був Мадуро, я би зараз поїхав до Росії чи Китаю», - заявив сенатор-республіканець Рік Скотт в інтерв'ю CBS.

Мадуро у відповідь хизується майже 5000 зенітно-ракетних комплексів «Ігла-С», які виготовляють у РФ. Мовляв, вони розміщені «на ключових постах протиповітряної оборони, щоб гарантувати мир, стабільність і спокій».
Є ймовірність того, що Росія й надалі допомагає Венесуелі.
показать весь комментарий
02.11.2025 22:12 Ответить
Скоро Трамп знову перейменує колишнє Міністерство Оборони на Міністерство Нападу на Венесуелу.
показать весь комментарий
02.11.2025 22:12 Ответить
 
 