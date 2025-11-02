США відновлюють стратегічну базу неподалік Венесуели

Військові Сполучених Штатів розпочали масштабне відновлення та укріплення авіабази Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико, яка була закрита близько 20 років тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, модернізація може свідчити про підготовку Америки до активних дій у Карибському регіоні, зокрема проти Венесуели.

Відродження бази Рузвельт-Роудс

Журналісти зазначають, що колишня база ВМС США часів Холодної війни зараз активно перебудовується:

розчищаються та ремонтуються рульові доріжки;

модернізується головна злітно-посадкова смуга;

встановлюються системи повітряної безпеки;

розміщено десятки військових наметів для персоналу.

На думку експертів, це може означати, що база готується приймати винищувачі та вантажні літаки, здатні здійснювати інтенсивні операції у регіоні.

Розташування бази Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико дозволяє контролювати майже весь Карибський басейн, що робить її стратегічно важливою у разі дій проти режиму Ніколаса Мадуро.

Крім того, США проводять будівництво військових об’єктів у цивільних аеропортах Пуерто-Рико та Сент-Круа (Віргінські острови). Зокрема, в аеропорту імені Рафаеля Ернандеса зводиться сховище боєприпасів, а в аеропорту Генрі Е. Рольсена - військові споруди підтримки.

"Усе це, я думаю, розроблено для того, щоб налякати режим Мадуро та генералів навколо нього, сподіваючись, що це створить розкол", - пояснив старший науковий співробітник CSIS Крістофер Ернандес-Рой.

Пентагон і губернатор Пуерто-Рико поки не коментують роботи.

Водночас губернатор Віргінських островів США Альберт Браян-молодший заявив, що йому невідомо про будь-які військові операції, які можуть плануватися найближчим часом.

Мадуро звернувся до Трампа

Тим часом президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до лідера США Дональда Трампа, виступивши проти "божевільної війни" після розгортання американських військ у Карибському басейні.

"Ні війні, ні війні. Тільки мир, тільки мир, мир назавжди, мир назавжди. Ніякої божевільної війни, будь ласка!" - закликав Мадуро.

Раніше венесуельський президент звинуватив Вашингтон у прагненні змінити режим у Венесуелі та нагадав, що країна має понад 5000 переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони.

