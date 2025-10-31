Мадуро попросил Путина о военной помощи на фоне напряженности с США, - WP

На фоне наращивания войск США в Карибском бассейне президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить "изношенный военный потенциал" страны и оказать помощь.

О чем просит Венесуэла

Отмечается, что Мадуро написал письмо диктатору Владимиру Путину. Его должен был доставить министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес во время визита в Москву в октябре.

В письме, как утверждается, он попросил помочь с восстановлением ранее купленных в РФ нескольких самолетов Су-20МК2, восьми двигателей и пяти радаров, приобретением 14 комплектов, предположительно, российских ракет, а также о неуказанной "логистической поддержке".

Кроме того, Мадуро, согласно документам, запросил у Москвы "среднесрочный план финансирования" на три года через оборонную компанию Ростех. Однако сумма не указана.

Письмо Китаю и Ирану

Венесуэла также обратилась к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и оборудовании для укрепления обороноспособности страны.

Как указывает WP, Мадуро написал письмо лидеру Китая Си Цзиньпину, в котором просил о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия "эскалации между США и Венесуэлой".

Мадуро также попросил ускорить производство систем радиолокационного обнаружения.

Что касается Ирана, то, как пишет WP, министр транспорта Веласкес недавно координировал поставку военной техники и дронов из Ирана.

В беседе с иранским чиновником он якобы сообщил, что стране необходимо "пассивное оборудование обнаружения", GPS-навигаторы и, вероятно, дроны дальностью 1000 км.

В документах нет информации о реакции России, Китая и Ирана на эти просьбы.

Что предшествовало

Напомним, 31 октября газета Miami Herald и издание The Wall Street Journal сообщили, что администрация Трампа решила атаковать военные объекты в Венесуэле, и что удары могут быть нанесены через "счетные дни или часы".

Запланированные атаки якобы должны были быть направлены на уничтожение военных объектов, которые используются для незаконного оборота наркотиков.

В США считают, что этим наркотрафиком занимается организация, возглавляемая венесуэльским диктатором Николасом Мадуро и управляемая высшими членами его режима.

31 октября президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что принял решение о нанесении ударов по военным объектам в Венесуэле в ближайшее время.

