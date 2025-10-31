РУС
Новости Отношения Венесуэлы и США
2 587 34

Мадуро попросил Путина о военной помощи на фоне напряженности с США, - WP

Мадуро просит помощи у России и Китая из-за давления США

На фоне наращивания войск США в Карибском бассейне президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить "изношенный военный потенциал" страны и оказать помощь.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на полученные внутренние документы правительства США, передает Цензор.НЕТ.

О чем просит Венесуэла

Отмечается, что Мадуро написал письмо диктатору Владимиру Путину. Его должен был доставить министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес во время визита в Москву в октябре.

В письме, как утверждается, он попросил помочь с восстановлением ранее купленных в РФ нескольких самолетов Су-20МК2, восьми двигателей и пяти радаров, приобретением 14 комплектов, предположительно, российских ракет, а также о неуказанной "логистической поддержке".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп опроверг информацию СМИ о запланированных ударах США по Венесуэле

Кроме того, Мадуро, согласно документам, запросил у Москвы "среднесрочный план финансирования" на три года через оборонную компанию Ростех. Однако сумма не указана.

Письмо Китаю и Ирану

Венесуэла также обратилась к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и оборудовании для укрепления обороноспособности страны.

Как указывает WP, Мадуро написал письмо лидеру Китая Си Цзиньпину, в котором просил о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия "эскалации между США и Венесуэлой".

Мадуро также попросил ускорить производство систем радиолокационного обнаружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят наземные операции против наркокартелей в Венесуэле

Что касается Ирана, то, как пишет WP, министр транспорта Веласкес недавно координировал поставку военной техники и дронов из Ирана.

В беседе с иранским чиновником он якобы сообщил, что стране необходимо "пассивное оборудование обнаружения", GPS-навигаторы и, вероятно, дроны дальностью 1000 км.

В документах нет информации о реакции России, Китая и Ирана на эти просьбы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало

  • Напомним, 31 октября газета Miami Herald и издание The Wall Street Journal сообщили, что администрация Трампа решила атаковать военные объекты в Венесуэле, и что удары могут быть нанесены через "счетные дни или часы".
  • Запланированные атаки якобы должны были быть направлены на уничтожение военных объектов, которые используются для незаконного оборота наркотиков.
  • В США считают, что этим наркотрафиком занимается организация, возглавляемая венесуэльским диктатором Николасом Мадуро и управляемая высшими членами его режима.
  • 31 октября президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что принял решение о нанесении ударов по военным объектам в Венесуэле в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мадуро призвал Трампа к миру на фоне наращивания войск США в Карибском регионе: "Никакой безумной войны, пожалуйста!"

Венесуэла (192) россия (97905) США (28205) Мадуро Николас (44)
+12
Ари вже просили. Расія всегда тєбя бросіт,синок.
31.10.2025 21:22 Ответить
+7
Нет. Сейчас Венесуэла практически ничего не добывает. Но после смены режима там будет новая Саудовская Аравия.
31.10.2025 21:42 Ответить
+5
"Ми вам дамо С-400... Яких в нас немає... Потім... За ВСІ ваших гроші... Зараз..."
31.10.2025 21:19 Ответить
Що в'***** - то напевне. Хєрово, що ціни на нафту підскочать.
31.10.2025 21:19 Ответить
Нет. Сейчас Венесуэла практически ничего не добывает. Но после смены режима там будет новая Саудовская Аравия.
31.10.2025 21:42 Ответить
Там сусіди з Гайяни вже стають Еміратами.
31.10.2025 22:18 Ответить
чи впадуть, з огляду на окупацію нафтопромислів американцями

цей лист мадури позбавляє президента США вибора - під боком у США створюється новий гадючник Куба-2

а інакше для чого мадура просить "... дрони дальністю 1000 км." !!!
31.10.2025 21:45 Ответить
"Ми вам дамо С-400... Яких в нас немає... Потім... За ВСІ ваших гроші... Зараз..."
31.10.2025 21:19 Ответить
***** відповість так))"О,меу кару аміго! ми сподіваємося ,що по вас таки вгатять,щоб нафта подорожчала".
31.10.2025 21:22 Ответить
Ари вже просили. Расія всегда тєбя бросіт,синок.
31.10.2025 21:22 Ответить
Мадуро це одномірна ортогональна проекція лукашенка на комплексній площині. Как піть дать.
31.10.2025 21:23 Ответить
Значить, удар по "маленькій Венеції" -- вже вирішена справа.

Великі "бабки" там світять трампові. Потенційно. Але це не точно.
31.10.2025 21:23 Ответить
Ьак тампон вже заявив, що не збирається ІПашити по Венесуелі.
31.10.2025 21:35 Ответить
Але це не точно
тампон

.
31.10.2025 21:48 Ответить
Було написано, він.
31.10.2025 22:04 Ответить
Руда мавпа знов буде вєртєть старою дупою?
31.10.2025 21:24 Ответить
Рішив рукавичку Трампу кинути?
31.10.2025 21:24 Ответить
Дрони та gps для поставок білого какао.
31.10.2025 21:25 Ответить
Мати перше місце в світі по кількості нафти, та "зношений потенціал". Красунчик
31.10.2025 21:25 Ответить
Х7йло саме без допомоги вже в усьо.
31.10.2025 21:26 Ответить
Ага. ***** Сирії допоміг, Ірану допоміг, Арменії допоміг...

Збирай речі, мадурачок. 😁
31.10.2025 21:35 Ответить
31.10.2025 21:35 Ответить
Сайт у зоні .ru, не показується.
31.10.2025 21:48 Ответить
Вышлют Буревестник. Ну а там куда попадет туда попадет. Он же с непредсказуемой траекторией. Главное чтобы не выслали Посейдон - бо там реально беда будет Южной Америке
31.10.2025 21:39 Ответить
Хочуть північне-американське єСВО?😂
31.10.2025 21:39 Ответить
як поставки наркоти корелюються з військовими базами?
те, що первинна хімія для наркоти виготовляється на хім заводах китаю всім відомо, але бомбити будуть військові бази Венесуели. де логіка?
31.10.2025 21:40 Ответить
ну ладно, скажет путлер, есть в ростове еще парочку вакантных мест
31.10.2025 21:40 Ответить
Готується військова операція і зміна режиму. Наступна Колумбія. Пора приводити задній двір Америки в порядок.
31.10.2025 21:42 Ответить
хахах, на цей раз у США все вийде, бо ******* русня це не срср, який міг тягатися з США
31.10.2025 21:56 Ответить
АХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХ

- Асаду вже поміг
- Ірану вже поміг
- Вірмені вже поміг

.....чекай і тобі поможе)
31.10.2025 21:42 Ответить
Тепер кацапських чурок можна буде і у Венесуелі нищити?
31.10.2025 21:48 Ответить
Мадуро не зрозумів, що пуйло робило все можливе і неможливе, щоб Венесуела отримала якнайбільше санкцій і не могла експортувати нафту. За них це робила росія.
31.10.2025 21:59 Ответить
Помогут конечно. Соседние с Асадом апартаменты в москва Сити уже готовят. Если долететь сможет конечно.
31.10.2025 22:06 Ответить
щоб ***** влізло допомагати то це був би подарунок для нас
31.10.2025 22:08 Ответить
Там американцы закрыли уже воздушный простор....какая нах помощь
31.10.2025 22:24 Ответить
 
 