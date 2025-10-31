Мадуро попросил Путина о военной помощи на фоне напряженности с США, - WP
На фоне наращивания войск США в Карибском бассейне президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить "изношенный военный потенциал" страны и оказать помощь.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на полученные внутренние документы правительства США, передает Цензор.НЕТ.
О чем просит Венесуэла
Отмечается, что Мадуро написал письмо диктатору Владимиру Путину. Его должен был доставить министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес во время визита в Москву в октябре.
В письме, как утверждается, он попросил помочь с восстановлением ранее купленных в РФ нескольких самолетов Су-20МК2, восьми двигателей и пяти радаров, приобретением 14 комплектов, предположительно, российских ракет, а также о неуказанной "логистической поддержке".
Кроме того, Мадуро, согласно документам, запросил у Москвы "среднесрочный план финансирования" на три года через оборонную компанию Ростех. Однако сумма не указана.
Письмо Китаю и Ирану
Венесуэла также обратилась к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и оборудовании для укрепления обороноспособности страны.
Как указывает WP, Мадуро написал письмо лидеру Китая Си Цзиньпину, в котором просил о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия "эскалации между США и Венесуэлой".
Мадуро также попросил ускорить производство систем радиолокационного обнаружения.
Что касается Ирана, то, как пишет WP, министр транспорта Веласкес недавно координировал поставку военной техники и дронов из Ирана.
В беседе с иранским чиновником он якобы сообщил, что стране необходимо "пассивное оборудование обнаружения", GPS-навигаторы и, вероятно, дроны дальностью 1000 км.
В документах нет информации о реакции России, Китая и Ирана на эти просьбы.
Что предшествовало
- Напомним, 31 октября газета Miami Herald и издание The Wall Street Journal сообщили, что администрация Трампа решила атаковать военные объекты в Венесуэле, и что удары могут быть нанесены через "счетные дни или часы".
- Запланированные атаки якобы должны были быть направлены на уничтожение военных объектов, которые используются для незаконного оборота наркотиков.
- В США считают, что этим наркотрафиком занимается организация, возглавляемая венесуэльским диктатором Николасом Мадуро и управляемая высшими членами его режима.
- 31 октября президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что принял решение о нанесении ударов по военным объектам в Венесуэле в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цей лист мадури позбавляє президента США вибора - під боком у США створюється новий гадючник Куба-2
а інакше для чого мадура просить "... дрони дальністю 1000 км." !!!
Великі "бабки" там світять трампові. Потенційно. Але це не точно.
тампон
.
Збирай речі, мадурачок. 😁
те, що первинна хімія для наркоти виготовляється на хім заводах китаю всім відомо, але бомбити будуть військові бази Венесуели. де логіка?
- Асаду вже поміг
- Ірану вже поміг
- Вірмені вже поміг
.....чекай і тобі поможе)