Трамп опроверг информацию СМИ о запланированных ударах США по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп опроверг, что принял решение о нанесении ударов по военным объектам в Венесуэле в ближайшее время.
Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Опровержение Трампа
Трамп ответил "нет", когда журналисты в пятницу спросили его на борту самолета Air Force One, принял ли он решение по этому поводу, как об этом писали американские СМИ.
Ранее, отвечая на вопрос об этой информации, пресс-секретарь Белого дома Анна Келли сказала, что "анонимные источники не знают, о чем они говорят", и что любое объявление, если таковое будет, сделает сам президент Трамп.
Что предшествовало
- Напомним, 31 октября газета Miami Herald и издание The Wall Street Journal сообщили, что администрация Трампа решила атаковать военные объекты в Венесуэле и что удары могут быть нанесены через "счетные дни или часы".
- Запланированные атаки якобы должны были быть направлены на уничтожение военных объектов, используемых для незаконного оборота наркотиков.
- В США считают, что этим наркотрафиком занимается организация, возглавляемая венесуэльским диктатором Николасом Мадуро и управляемая высшими членами его режима.
