РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12015 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа Отношения Венесуэлы и США
475 8

Трамп опроверг информацию СМИ о запланированных ударах США по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп объявляет о следующем этапе борьбы с наркокартелями

Президент США Дональд Трамп опроверг, что принял решение о нанесении ударов по военным объектам в Венесуэле в ближайшее время.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Опровержение Трампа

Трамп ответил "нет", когда журналисты в пятницу спросили его на борту самолета Air Force One, принял ли он решение по этому поводу, как об этом писали американские СМИ.

Ранее, отвечая на вопрос об этой информации, пресс-секретарь Белого дома Анна Келли сказала, что "анонимные источники не знают, о чем они говорят", и что любое объявление, если таковое будет, сделает сам президент Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовят наземные операции против наркокартелей в Венесуэле

Что предшествовало

  • Напомним, 31 октября газета Miami Herald и издание The Wall Street Journal сообщили, что администрация Трампа решила атаковать военные объекты в Венесуэле и что удары могут быть нанесены через "счетные дни или часы".
  • Запланированные атаки якобы должны были быть направлены на уничтожение военных объектов, используемых для незаконного оборота наркотиков.
  • В США считают, что этим наркотрафиком занимается организация, возглавляемая венесуэльским диктатором Николасом Мадуро и управляемая высшими членами его режима.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Венесуэлы предлагали США доли в нефтяных и золотых месторождениях в обмен на "перезапуск" отношений, - NYT

Автор: 

Венесуэла (192) США (28197) Трамп Дональд (6997)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить в'*****.
показать весь комментарий
31.10.2025 19:07 Ответить
Мадура, змащуй лижі до Асада і Янука.
показать весь комментарий
31.10.2025 19:18 Ответить
Лупами по лукашенку, ***** відразу приповзе мирову підписувати
показать весь комментарий
31.10.2025 19:08 Ответить
А чому Украина сама не лупанет?
показать весь комментарий
31.10.2025 19:23 Ответить
Чи застосовуються димові завіси для блокування підорскiх дронів?
показать весь комментарий
31.10.2025 19:13 Ответить
Частина підарських дронів прилетіла на бандитському Іл-76 до Каракаса.

Отже, скоро побачимо.
показать весь комментарий
31.10.2025 19:28 Ответить
Будут. Но не запланированные. Так надо.
показать весь комментарий
31.10.2025 19:46 Ответить
Трампон по своїй натурі це сцекливе лайно. миротворець ******
показать весь комментарий
31.10.2025 20:01 Ответить
 
 