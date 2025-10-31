УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9770 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа Відносини Венесуели та США
769 8

Трамп спростував інформацію ЗМІ про заплановані удари США по Венесуелі

Президент США Дональд Трамп оголошує про наступний етап боротьби з наркокартелями

Президент США Дональд Трамп заперечив, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі найближчим часом.

Про це повідомило агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Спростування Трампа

Трамп відповів "ні", коли журналісти в п'ятницю запитали його на борту літака Air Force One, чи ухвалив він рішення щодо цього, як про це писали американські ЗМІ.

Раніше, відповідаючи на запитання про цю інформацію, речниця Білого дому Анна Келлі сказала, що "анонімні джерела не знають, про що вони говорять", і що будь-яке оголошення, якщо таке буде, зробить сам президент Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готують наземні операції проти наркокартелів у Венесуелі

Що передувало

  • Нагадаємо, 31 жовтня газета Miami Herald та видання The Wall Street Journal повідомили, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані через "лічені дні або години".
  • Заплановані атаки нібито мали бути спрямовані на знищення військових об'єктів, які використовуються для незаконного обігу наркотиків.
  • У США вважають, що цим наркотрафіком займається організація, очолювана венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро і керована вищими членами його режиму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Венесуели пропонувала США частки в нафтових і золотих родовищах в обмін на "перезапуск" відносин, - NYT

Автор: 

Венесуела (281) США (24701) Трамп Дональд (7572)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить в'*****.
показати весь коментар
31.10.2025 19:07 Відповісти
Мадура, змащуй лижі до Асада і Янука.
показати весь коментар
31.10.2025 19:18 Відповісти
Лупами по лукашенку, ***** відразу приповзе мирову підписувати
показати весь коментар
31.10.2025 19:08 Відповісти
А чому Украина сама не лупанет?
показати весь коментар
31.10.2025 19:23 Відповісти
Чи застосовуються димові завіси для блокування підорскiх дронів?
показати весь коментар
31.10.2025 19:13 Відповісти
Частина підарських дронів прилетіла на бандитському Іл-76 до Каракаса.

Отже, скоро побачимо.
показати весь коментар
31.10.2025 19:28 Відповісти
Будут. Но не запланированные. Так надо.
показати весь коментар
31.10.2025 19:46 Відповісти
Трампон по своїй натурі це сцекливе лайно. миротворець ******
показати весь коментар
31.10.2025 20:01 Відповісти
 
 