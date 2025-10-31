Трамп спростував інформацію ЗМІ про заплановані удари США по Венесуелі
Президент США Дональд Трамп заперечив, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі найближчим часом.
Про це повідомило агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Спростування Трампа
Трамп відповів "ні", коли журналісти в п'ятницю запитали його на борту літака Air Force One, чи ухвалив він рішення щодо цього, як про це писали американські ЗМІ.
Раніше, відповідаючи на запитання про цю інформацію, речниця Білого дому Анна Келлі сказала, що "анонімні джерела не знають, про що вони говорять", і що будь-яке оголошення, якщо таке буде, зробить сам президент Трамп.
Що передувало
- Нагадаємо, 31 жовтня газета Miami Herald та видання The Wall Street Journal повідомили, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані через "лічені дні або години".
- Заплановані атаки нібито мали бути спрямовані на знищення військових об'єктів, які використовуються для незаконного обігу наркотиків.
- У США вважають, що цим наркотрафіком займається організація, очолювана венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро і керована вищими членами його режиму.
