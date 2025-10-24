Мадуро призвал Трампа к миру на фоне наращивания войск США в Карибском регионе: "Никакой безумной войны, пожалуйста!"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру США Дональду Трампу, выступив против "безумной войны" после развертывания американских войск в Карибском бассейне.
Об этом сообщает France24, передает Цензор.НЕТ.
"Нет - войне, нет - войне. Только мир, только мир, мир навсегда, мир навсегда. Никакой безумной войны, пожалуйста!" - сказал Мадуро на встрече с профсоюзами.
Ранее венесуэльский президент обвинил Вашингтон в стремлении сменить режим в Венесуэле и напомнил, что страна имеет более 5000 переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" на ключевых позициях противовоздушной обороны.
"Любая военная сила в мире знает о мощности ракетных комплексов "Игла-С", а Венесуэла имеет не менее 5000 таких", - отметил Мадуро.
Напряженность между США и Венесуэлой возросла после того, как Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и позволил ЦРУ проводить тайные операции на территории страны.
Что предшествовало?
Напомним, Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных ударов США по наркокартелям в Венесуэле в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление позиции президента страны Николаса Мадуро.
Об этом пишет CNN со ссылкой на проинформированные источники в администрации Белого дома.
Американские чиновники считают, что удары по венесуэльским наркоторговцам могут создать давление на ближайшее окружение Мадуро, которое годами получало выгоду от незаконного оборота наркотиков. Это, в свою очередь, может побудить их к поискам способов отстранить Мадуро от власти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вивчи ТТХ "Іскандера" і загугли відстань "США-Венесуела"...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%9A%C2%BB_9%D0%9C728_%D0%B8_9%D0%9C729 https://ru.wikipedia.org/wiki/Искандер_(ракетный_комплекс)#Крылатые_ракеты_«Искандер-К»_9М728_и_9М729
Тих же доброволььців з Колумбії воює проти Кацапії в Україні більше з всіх інших іноземців і загинуло в Україні більше всіх.
Будь-які збройні сили у світі знають про потужність ракет «Ігла-С», а Венесуела має не менше 5000 таких ПЗРК, - заявив Мадуро під час військового заходу, який транслювався на телебаченні.
Його слова прозвучали на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що розглядається можливість початку військових дій у Венесуелі для боротьби проти наркотрафіку та ширших зусиль з ослаблення влади Мадуро, давнього ворога Вашингтона.
осталось уговорить ВВС США низко летать
Трамп пригрозив КНДР "дуже потужними" підводними човнами.
13.04.201713 квітня 2017 р.
Підводні човни американського військово-морського флоту набагато потужніші, ніж спрямована до берегів КНДР авіаносна група, попередив президент США.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловив готовність у разі необхідності самостійно вирішити проблему ядерного озброєння Північної Кореї. Також він нагадав Пхеньяну, що окрім https://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%97/a-38357186 авіаносної ударної групи, спрямованої Пентагоном до регіону Корейського півострова, Америка має "дуже потужні підводні човни".
"Ми спрямуємо (до Корейського півострова - Ред.) армаду. Дуже потужну. Ми маємо підводні чорни. Дуже потужні. Набагато потужніші, ніж авіаносець", - заявив Трамп у середу, 12 квітня передає агентство AFP.
Він наголосив, що США зможуть вирішити проблему з КНДР і без участі Китаю. Утім, водночас Трамп схвально висловився на адресу китайської влади за те, що вона відмовилася приймати з Північної Кореї кораблі з вугіллям, позбавивши таим чином Пхеньян важливого джерела доходів. Це "великий крок", заявив американський президент.
"що країна має понад 5000 переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони."
Він ідіотизмом від Чавеса заразився?
Тож треба йму дати премію..
тоді Трампон дуба вріже від
схвилювання!!