Новости Отношения Венесуэлы и США
3 226 38

Мадуро призвал Трампа к миру на фоне наращивания войск США в Карибском регионе: "Никакой безумной войны, пожалуйста!"

мадуро,трамп

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру США Дональду Трампу, выступив против "безумной войны" после развертывания американских войск в Карибском бассейне.

Об этом сообщает France24, передает Цензор.НЕТ.

"Нет - войне, нет - войне. Только мир, только мир, мир навсегда, мир навсегда. Никакой безумной войны, пожалуйста!" - сказал Мадуро на встрече с профсоюзами.

Ранее венесуэльский президент обвинил Вашингтон в стремлении сменить режим в Венесуэле и напомнил, что страна имеет более 5000 переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" на ключевых позициях противовоздушной обороны.

"Любая военная сила в мире знает о мощности ракетных комплексов "Игла-С", а Венесуэла имеет не менее 5000 таких", - отметил Мадуро.

Напряженность между США и Венесуэлой возросла после того, как Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и позволил ЦРУ проводить тайные операции на территории страны.

Что предшествовало?

Напомним, Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных ударов США по наркокартелям в Венесуэле в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление позиции президента страны Николаса Мадуро.

Об этом пишет CNN со ссылкой на проинформированные источники в администрации Белого дома.

Американские чиновники считают, что удары по венесуэльским наркоторговцам могут создать давление на ближайшее окружение Мадуро, которое годами получало выгоду от незаконного оборота наркотиков. Это, в свою очередь, может побудить их к поискам способов отстранить Мадуро от власти.

Топ комментарии
+13
Хочу нагадати, що Мадура підтримав війну РФ проти України, якщо ти сієш війну, думаєш що ти самий розумний і тебе це не торкнеться, ти помиляєшся, то вона рано чи пізно тобі повертається.
24.10.2025 14:21 Ответить
+9
шо там кстати корешЪ Валодья не хочет МАдуре помочь?
24.10.2025 14:14 Ответить
+9
*******, у мадури влада тримається на лояльності кількох генералів і тотальній корупції, Україна порівняно з Венесуелою просто Швейцарія у цьому плані, понад половина населення його ненавидить, його влада обвалися як картковий будиночок.
24.10.2025 14:23 Ответить
ми будем заваливать ваши улицы наркотой - но пожалуйста, никакой войны!!11!!
24.10.2025 14:13 Ответить
шо там кстати корешЪ Валодья не хочет МАдуре помочь?
24.10.2025 14:14 Ответить
Валодья влив у вуха, водія буса, мадурє що "ігла" - це зброя із серії "аналаговнєт"!
24.10.2025 14:24 Ответить
Володья швидше за все натякнув Трампу, що, якщо Зеленський отримає томагавки, Мадура може десь у своїх джунглях випадково знайти iскандери...
24.10.2025 14:34 Ответить
Не падай на мороз!
Вивчи ТТХ "Іскандера" і загугли відстань "США-Венесуела"...
24.10.2025 14:39 Ответить
«Искандер-К» - вариант с использованием двух крылатых ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-500_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Р-500 или 9М729, дальность стрельбы - 500 км для Р-500 и 2350 км для 9М729.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%9A%C2%BB_9%D0%9C728_%D0%B8_9%D0%9C729 https://ru.wikipedia.org/wiki/Искандер_(ракетный_комплекс)#Крылатые_ракеты_«Искандер-К»_9М728_и_9М729
24.10.2025 15:13 Ответить
Что бы ударить искандерами по Колумбии, Бразилии и Перу?🤥
24.10.2025 14:44 Ответить
А тобі, йолопе, це для чого?
Тих же доброволььців з Колумбії воює проти Кацапії в Україні більше з всіх інших іноземців і загинуло в Україні більше всіх.
24.10.2025 15:51 Ответить
Він вже Асаду поміг, для цього теж місце рашці знайде. Той покидьок колекціонує таких самих мудаків як він сам.))
показать весь комментарий
***** вже "допоміг" - вивіз золотий запас Венесуели "на збереження" до ********** і привласнив "за постачання зброї". Тепер у Мадури є "Іглаи" і наркота, але нема золота і грошей.
показать весь комментарий
Домандурилася мандура.
24.10.2025 14:14 Ответить
Еще не все войны "прекратил" Трамп, некоторые для этого надо начать.
показать весь комментарий
Схоже, Траму захотілось отриматище один В"єтнам...
показать весь комментарий
Вьетнам полностью спонировали оружием и всем остальным СССР и Китай, Венесуеле такая помощь вообще не светит, ***** уже "помог" Сирии и Ирану ...
24.10.2025 14:21 Ответить
*******, у мадури влада тримається на лояльності кількох генералів і тотальній корупції, Україна порівняно з Венесуелою просто Швейцарія у цьому плані, понад половина населення його ненавидить, його влада обвалися як картковий будиночок.

24.10.2025 14:23 Ответить
24.10.2025 14:23 Ответить
Друзів кацапів б"ють, мінуси є?
24.10.2025 14:17 Ответить
24.10.2025 14:21 Ответить
Підтримав війну,отримуй її,оце по ділу
24.10.2025 14:23 Ответить
Мадуро погрожує Трампу 5 тис ПЗРК виробництва Росії

Будь-які збройні сили у світі знають про потужність ракет «Ігла-С», а Венесуела має не менше 5000 таких ПЗРК, - заявив Мадуро під час військового заходу, який транслювався на телебаченні.

Його слова прозвучали на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що розглядається можливість початку військових дій у Венесуелі для боротьби проти наркотрафіку та ширших зусиль з ослаблення влади Мадуро, давнього ворога Вашингтона.
24.10.2025 14:22 Ответить
"Переносной зенитный ракетный комплекс 9К338 "Игла-С" предназначен для поражения низколетящих воздушных целей различного типа на встречных и догонных курсах в условиях естественных (фоновых) и искусственных тепловых помех. "

осталось уговорить ВВС США низко летать
24.10.2025 14:27 Ответить
Ага, і ще вмовити США не бомбити склади з ПЗРК в першу чергу
24.10.2025 14:29 Ответить
😆
24.10.2025 14:31 Ответить
Іран кусає лікті - чому не закупили "Іглу" щоб збивати B-2 Spirit...
24.10.2025 14:34 Ответить
Напад на Венесуелу фактично означатиме напад на запоребрик. Не думаю, ***** наважиться на прямий конфлікт із Штатами, але війна все більше набуває ознаки світової.
24.10.2025 14:23 Ответить
Якщо Штати покажуть що мають "яйця", то пуйло трохи спуститься з небес на землю.
24.10.2025 14:28 Ответить
***** *****, він скільком союзникам допоміг?
24.10.2025 14:55 Ответить
Так Трамп вже налаштований провести бліц- кріг в Венесуелі
24.10.2025 14:36 Ответить
Цілком зрозуміло, що інтелект водія автобуса не дозволяє зрозуміти що треба терміново інвестувати в умовну «Кушнер-петролєум», але хоч до позолоченої ключки для гольфа міг би допетрати.
24.10.2025 14:37 Ответить
Игла есть у многих стран. Случаев сбития Иглой Ф-35 или В-2 вроде не было
24.10.2025 14:44 Ответить
Так це вже було!
Трамп пригрозив КНДР "дуже потужними" підводними човнами.

13.04.201713 квітня 2017 р.

Підводні човни американського військово-морського флоту набагато потужніші, ніж спрямована до берегів КНДР авіаносна група, попередив президент США.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловив готовність у разі необхідності самостійно вирішити проблему ядерного озброєння Північної Кореї. Також він нагадав Пхеньяну, що окрім https://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%97/a-38357186 авіаносної ударної групи, спрямованої Пентагоном до регіону Корейського півострова, Америка має "дуже потужні підводні човни".

"Ми спрямуємо (до Корейського півострова - Ред.) армаду. Дуже потужну. Ми маємо підводні чорни. Дуже потужні. Набагато потужніші, ніж авіаносець", - заявив Трамп у середу, 12 квітня передає агентство AFP.

Він наголосив, що США зможуть вирішити проблему з КНДР і без участі Китаю. Утім, водночас Трамп схвально висловився на адресу китайської влади за те, що вона відмовилася приймати з Північної Кореї кораблі з вугіллям, позбавивши таим чином Пхеньян важливого джерела доходів. Це "великий крок", заявив американський президент.
24.10.2025 14:47 Ответить
А потім було це!
24.10.2025 14:48 Ответить
Там звонив один Асад, питав чи вміе Мадуро в комп'ютерні ігри грати.....

"що країна має понад 5000 переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони."

Він ідіотизмом від Чавеса заразився?
24.10.2025 14:56 Ответить
Венесуэла это горные джунгли, Афганистан и Вьетнам, два в одном, к тому же там скверная инфраструктура, придётся всё на горбу таскать или как вариант вьючные животные.
24.10.2025 15:01 Ответить
МаДура теж за МИР!!!
Тож треба йму дати премію..
тоді Трампон дуба вріже від
схвилювання!!
24.10.2025 15:05 Ответить
Мадура звернувся не до того Трампа - йому треба було звернутися до того, що вісім воєн закінчив.
24.10.2025 15:09 Ответить
Не хвилюйся, мадуро. Ти маєш справу з балаболом, який НІКОЛИ не дотримується своїх обіцянок. Зате він ДУЖЕ любить гроші. Тому підготуй кілька привабливих пропозицій щодо видобутку нафти, літак зі щирого золота і пам'ятник рудому, інкрустований діамантами.
24.10.2025 15:09 Ответить
Трамп не господар світу, як він сам казав. Він тепер як Бог. Пам'ятаєте стару мумію, що лежала в Білому домі і як усім було плювати на неї.
24.10.2025 15:35 Ответить
Сша завжди підкоряла латинську америку підеупом військових..дадуть гроші генералам, і далі лояльна сша хунта
24.10.2025 16:04 Ответить
 
 