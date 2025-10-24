Мадуро призвал Трампа к миру на фоне наращивания войск США в Карибском регионе: "Никакой безумной войны, пожалуйста!"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к лидеру США Дональду Трампу, выступив против "безумной войны" после развертывания американских войск в Карибском бассейне.

Об этом сообщает France24, передает Цензор.НЕТ.

"Нет - войне, нет - войне. Только мир, только мир, мир навсегда, мир навсегда. Никакой безумной войны, пожалуйста!" - сказал Мадуро на встрече с профсоюзами.

Ранее венесуэльский президент обвинил Вашингтон в стремлении сменить режим в Венесуэле и напомнил, что страна имеет более 5000 переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" на ключевых позициях противовоздушной обороны.

"Любая военная сила в мире знает о мощности ракетных комплексов "Игла-С", а Венесуэла имеет не менее 5000 таких", - отметил Мадуро.

Напряженность между США и Венесуэлой возросла после того, как Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и позволил ЦРУ проводить тайные операции на территории страны.

Что предшествовало?

Напомним, Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных ударов США по наркокартелям в Венесуэле в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление позиции президента страны Николаса Мадуро.

Об этом пишет CNN со ссылкой на проинформированные источники в администрации Белого дома.

Американские чиновники считают, что удары по венесуэльским наркоторговцам могут создать давление на ближайшее окружение Мадуро, которое годами получало выгоду от незаконного оборота наркотиков. Это, в свою очередь, может побудить их к поискам способов отстранить Мадуро от власти.

