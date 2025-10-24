Мадуро закликав Трампа до миру на тлі нарощування військ США в Карибському регіоні: "Ніякої божевільної війни, будь ласка!"
Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до лідера США Дональда Трампа, виступивши проти "божевільної війни" після розгортання американських військ у Карибському басейні.
Про це повідомляє France24, передає Цензор.НЕТ.
"Ні війні, ні війні. Тільки мир, тільки мир, мир назавжди, мир назавжди. Ніякої божевільної війни, будь ласка!" - сказав Мадуро на зустрічі з профспілками.
Раніше венесуельський президент звинуватив Вашингтон у прагненні змінити режим у Венесуелі та нагадав, що країна має понад 5000 переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони.
"Будь-яка військова сила у світі знає про потужність ракетних комплексів "Ігла-С", а Венесуела має не менш як 5000 таких", - зазначив Мадуро.
Напруженість між США та Венесуелою зросла після того, як Трамп звинуватив Мадуро в керівництві наркокартелем і дозволив ЦРУ проводити таємні операції на території країни.
Що передувало?
Нагадаємо, Дональд Трамп розглядає декілька варіантів військових ударів США по наркокартелях у Венесуелі у рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення позиції президента країни Ніколаса Мадуро.
Про це пише CNN із посиланням на проінформовані джерела в адміністрації Білого дому.
Американські посадовці вважають, що удари по венесуельських наркоторговцях можуть створити тиск на найближче оточення Мадуро, яке роками отримувало вигоду від незаконного обігу наркотиків. Це, своєю чергою, може спонукати їх до пошуків способів усунути Мадуро від влади.
Вивчи ТТХ "Іскандера" і загугли відстань "США-Венесуела"...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%9A%C2%BB_9%D0%9C728_%D0%B8_9%D0%9C729 https://ru.wikipedia.org/wiki/Искандер_(ракетный_комплекс)#Крылатые_ракеты_«Искандер-К»_9М728_и_9М729
Будь-які збройні сили у світі знають про потужність ракет «Ігла-С», а Венесуела має не менше 5000 таких ПЗРК, - заявив Мадуро під час військового заходу, який транслювався на телебаченні.
Його слова прозвучали на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що розглядається можливість початку військових дій у Венесуелі для боротьби проти наркотрафіку та ширших зусиль з ослаблення влади Мадуро, давнього ворога Вашингтона.
осталось уговорить ВВС США низко летать
Трамп пригрозив КНДР "дуже потужними" підводними човнами.
13.04.201713 квітня 2017 р.
Підводні човни американського військово-морського флоту набагато потужніші, ніж спрямована до берегів КНДР авіаносна група, попередив президент США.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловив готовність у разі необхідності самостійно вирішити проблему ядерного озброєння Північної Кореї. Також він нагадав Пхеньяну, що окрім https://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%97/a-38357186 авіаносної ударної групи, спрямованої Пентагоном до регіону Корейського півострова, Америка має "дуже потужні підводні човни".
"Ми спрямуємо (до Корейського півострова - Ред.) армаду. Дуже потужну. Ми маємо підводні чорни. Дуже потужні. Набагато потужніші, ніж авіаносець", - заявив Трамп у середу, 12 квітня передає агентство AFP.
Він наголосив, що США зможуть вирішити проблему з КНДР і без участі Китаю. Утім, водночас Трамп схвально висловився на адресу китайської влади за те, що вона відмовилася приймати з Північної Кореї кораблі з вугіллям, позбавивши таим чином Пхеньян важливого джерела доходів. Це "великий крок", заявив американський президент.
"що країна має понад 5000 переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони."
Він ідіотизмом від Чавеса заразився?
Тож треба йму дати премію..
тоді Трампон дуба вріже від
схвилювання!!