Мадуро закликав Трампа до миру на тлі нарощування військ США в Карибському регіоні: "Ніякої божевільної війни, будь ласка!"

мадуро,трамп

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до лідера США Дональда Трампа, виступивши проти "божевільної війни" після розгортання американських військ у Карибському басейні.

Про це повідомляє France24, передає Цензор.НЕТ.

"Ні війні, ні війні. Тільки мир, тільки мир, мир назавжди, мир назавжди. Ніякої божевільної війни, будь ласка!" - сказав Мадуро на зустрічі з профспілками.

Раніше венесуельський президент звинуватив Вашингтон у прагненні змінити режим у Венесуелі та нагадав, що країна має понад 5000 переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа підштовхнула Трампа зробити Росії "боляче", - NYT

"Будь-яка військова сила у світі знає про потужність ракетних комплексів "Ігла-С", а Венесуела має не менш як 5000 таких", - зазначив Мадуро.

Напруженість між США та Венесуелою зросла після того, як Трамп звинуватив Мадуро в керівництві наркокартелем і дозволив ЦРУ проводити таємні операції на території країни.

Що передувало?

Нагадаємо, Дональд Трамп розглядає декілька варіантів військових ударів США по наркокартелях у Венесуелі у рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення позиції президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це пише CNN із посиланням на проінформовані джерела в адміністрації Білого дому.

Американські посадовці вважають, що удари по венесуельських наркоторговцях можуть створити тиск на найближче оточення Мадуро, яке роками отримувало вигоду від незаконного обігу наркотиків. Це, своєю чергою, може спонукати їх до пошуків способів усунути Мадуро від влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп оголосив нові санкції проти Москви після удару РФ по дитсадку у Харкові, - CNN

Трамп Дональд Мадуро Ніколас
+11
Хочу нагадати, що Мадура підтримав війну РФ проти України, якщо ти сієш війну, думаєш що ти самий розумний і тебе це не торкнеться, ти помиляєшся, то вона рано чи пізно тобі повертається.
24.10.2025 14:21 Відповісти
+7
шо там кстати корешЪ Валодья не хочет МАдуре помочь?
24.10.2025 14:14 Відповісти
+6
Вьетнам полностью спонировали оружием и всем остальным СССР и Китай, Венесуеле такая помощь вообще не светит, ***** уже "помог" Сирии и Ирану ...
24.10.2025 14:21 Відповісти
ми будем заваливать ваши улицы наркотой - но пожалуйста, никакой войны!!11!!
24.10.2025 14:13 Відповісти
шо там кстати корешЪ Валодья не хочет МАдуре помочь?
24.10.2025 14:14 Відповісти
Валодья влив у вуха, водія буса, мадурє що "ігла" - це зброя із серії "аналаговнєт"!
24.10.2025 14:24 Відповісти
Володья швидше за все натякнув Трампу, що, якщо Зеленський отримає томагавки, Мадура може десь у своїх джунглях випадково знайти iскандери...
24.10.2025 14:34 Відповісти
Не падай на мороз!
Вивчи ТТХ "Іскандера" і загугли відстань "США-Венесуела"...
24.10.2025 14:39 Відповісти
«Искандер-К» - вариант с использованием двух крылатых ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-500_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Р-500 или 9М729, дальность стрельбы - 500 км для Р-500 и 2350 км для 9М729.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%9A%C2%BB_9%D0%9C728_%D0%B8_9%D0%9C729 https://ru.wikipedia.org/wiki/Искандер_(ракетный_комплекс)#Крылатые_ракеты_«Искандер-К»_9М728_и_9М729
24.10.2025 15:13 Відповісти
Что бы ударить искандерами по Колумбии, Бразилии и Перу?🤥
24.10.2025 14:44 Відповісти
Він вже Асаду поміг, для цього теж місце рашці знайде. Той покидьок колекціонує таких самих мудаків як він сам.))
24.10.2025 15:14 Відповісти
Домандурилася мандура.
24.10.2025 14:14 Відповісти
Еще не все войны "прекратил" Трамп, некоторые для этого надо начать.
24.10.2025 14:17 Відповісти
Схоже, Траму захотілось отриматище один В"єтнам...
24.10.2025 14:17 Відповісти
Вьетнам полностью спонировали оружием и всем остальным СССР и Китай, Венесуеле такая помощь вообще не светит, ***** уже "помог" Сирии и Ирану ...
24.10.2025 14:21 Відповісти
*******, у мадури влада тримається на лояльності кількох генералів і тотальній корупції, Україна порівняно з Венесуелою просто Швейцарія у цьому плані, понад половина населення його ненавидить, його влада обвалися як картковий будиночок.
24.10.2025 14:23 Відповісти
Друзів кацапів б"ють, мінуси є?
24.10.2025 14:17 Відповісти
Хочу нагадати, що Мадура підтримав війну РФ проти України, якщо ти сієш війну, думаєш що ти самий розумний і тебе це не торкнеться, ти помиляєшся, то вона рано чи пізно тобі повертається.
24.10.2025 14:21 Відповісти
Підтримав війну,отримуй її,оце по ділу
24.10.2025 14:23 Відповісти
Мадуро погрожує Трампу 5 тис ПЗРК виробництва Росії

Будь-які збройні сили у світі знають про потужність ракет «Ігла-С», а Венесуела має не менше 5000 таких ПЗРК, - заявив Мадуро під час військового заходу, який транслювався на телебаченні.

Його слова прозвучали на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що розглядається можливість початку військових дій у Венесуелі для боротьби проти наркотрафіку та ширших зусиль з ослаблення влади Мадуро, давнього ворога Вашингтона.
24.10.2025 14:22 Відповісти
"Переносной зенитный ракетный комплекс 9К338 "Игла-С" предназначен для поражения низколетящих воздушных целей различного типа на встречных и догонных курсах в условиях естественных (фоновых) и искусственных тепловых помех. "

осталось уговорить ВВС США низко летать
24.10.2025 14:27 Відповісти
Ага, і ще вмовити США не бомбити склади з ПЗРК в першу чергу
24.10.2025 14:29 Відповісти
😆
24.10.2025 14:31 Відповісти
Іран кусає лікті - чому не закупили "Іглу" щоб збивати B-2 Spirit...
24.10.2025 14:34 Відповісти
Напад на Венесуелу фактично означатиме напад на запоребрик. Не думаю, ***** наважиться на прямий конфлікт із Штатами, але війна все більше набуває ознаки світової.
24.10.2025 14:23 Відповісти
Якщо Штати покажуть що мають "яйця", то пуйло трохи спуститься з небес на землю.
24.10.2025 14:28 Відповісти
***** *****, він скільком союзникам допоміг?
24.10.2025 14:55 Відповісти
Так Трамп вже налаштований провести бліц- кріг в Венесуелі
24.10.2025 14:36 Відповісти
Цілком зрозуміло, що інтелект водія автобуса не дозволяє зрозуміти що треба терміново інвестувати в умовну «Кушнер-петролєум», але хоч до позолоченої ключки для гольфа міг би допетрати.
24.10.2025 14:37 Відповісти
Игла есть у многих стран. Случаев сбития Иглой Ф-35 или В-2 вроде не было
24.10.2025 14:44 Відповісти
Так це вже було!
Трамп пригрозив КНДР "дуже потужними" підводними човнами.

13.04.201713 квітня 2017 р.

Підводні човни американського військово-морського флоту набагато потужніші, ніж спрямована до берегів КНДР авіаносна група, попередив президент США.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловив готовність у разі необхідності самостійно вирішити проблему ядерного озброєння Північної Кореї. Також він нагадав Пхеньяну, що окрім https://www.dw.com/uk/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%83-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%97/a-38357186 авіаносної ударної групи, спрямованої Пентагоном до регіону Корейського півострова, Америка має "дуже потужні підводні човни".

"Ми спрямуємо (до Корейського півострова - Ред.) армаду. Дуже потужну. Ми маємо підводні чорни. Дуже потужні. Набагато потужніші, ніж авіаносець", - заявив Трамп у середу, 12 квітня передає агентство AFP.

Він наголосив, що США зможуть вирішити проблему з КНДР і без участі Китаю. Утім, водночас Трамп схвально висловився на адресу китайської влади за те, що вона відмовилася приймати з Північної Кореї кораблі з вугіллям, позбавивши таим чином Пхеньян важливого джерела доходів. Це "великий крок", заявив американський президент.
24.10.2025 14:47 Відповісти
А потім було це!
24.10.2025 14:48 Відповісти
Там звонив один Асад, питав чи вміе Мадуро в комп'ютерні ігри грати.....

"що країна має понад 5000 переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони."

Він ідіотизмом від Чавеса заразився?
24.10.2025 14:56 Відповісти
Венесуэла это горные джунгли, Афганистан и Вьетнам, два в одном, к тому же там скверная инфраструктура, придётся всё на горбу таскать или как вариант вьючные животные.
24.10.2025 15:01 Відповісти
МаДура теж за МИР!!!
Тож треба йму дати премію..
тоді Трампон дуба вріже від
схвилювання!!
24.10.2025 15:05 Відповісти
Мадура звернувся не до того Трампа - йому треба було звернутися до того, що вісім воєн закінчив.
24.10.2025 15:09 Відповісти
Не хвилюйся, мадуро. Ти маєш справу з балаболом, який НІКОЛИ не дотримується своїх обіцянок. Зате він ДУЖЕ любить гроші. Тому підготуй кілька привабливих пропозицій щодо видобутку нафти, літак зі щирого золота і пам'ятник рудому, інкрустований діамантами.
24.10.2025 15:09 Відповісти
 
 