Мадуро закликав Трампа до миру на тлі нарощування військ США в Карибському регіоні: "Ніякої божевільної війни, будь ласка!"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до лідера США Дональда Трампа, виступивши проти "божевільної війни" після розгортання американських військ у Карибському басейні.

Про це повідомляє France24, передає Цензор.НЕТ.

"Ні війні, ні війні. Тільки мир, тільки мир, мир назавжди, мир назавжди. Ніякої божевільної війни, будь ласка!" - сказав Мадуро на зустрічі з профспілками.

Раніше венесуельський президент звинуватив Вашингтон у прагненні змінити режим у Венесуелі та нагадав, що країна має понад 5000 переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа підштовхнула Трампа зробити Росії "боляче", - NYT

"Будь-яка військова сила у світі знає про потужність ракетних комплексів "Ігла-С", а Венесуела має не менш як 5000 таких", - зазначив Мадуро.

Напруженість між США та Венесуелою зросла після того, як Трамп звинуватив Мадуро в керівництві наркокартелем і дозволив ЦРУ проводити таємні операції на території країни.

Що передувало?

Нагадаємо, Дональд Трамп розглядає декілька варіантів військових ударів США по наркокартелях у Венесуелі у рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення позиції президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це пише CNN із посиланням на проінформовані джерела в адміністрації Білого дому.

Американські посадовці вважають, що удари по венесуельських наркоторговцях можуть створити тиск на найближче оточення Мадуро, яке роками отримувало вигоду від незаконного обігу наркотиків. Це, своєю чергою, може спонукати їх до пошуків способів усунути Мадуро від влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп оголосив нові санкції проти Москви після удару РФ по дитсадку у Харкові, - CNN