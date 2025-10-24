Європа підштовхнула Трампа зробити Росії "боляче", - NYT

Європейський Союз оголосив про новий пакет санкцій проти Росії та пообіцяв надати Україні фінансову й військову підтримку на суму понад 150 мільярдів доларів протягом двох років. Рішучість європейських лідерів вже вплинула на політику адміністрації Дональда Трампа, змусивши її зайняти жорсткішу позицію щодо Москви.

Про це пише The New York Times

ЄС посилює санкції

Нові санкції ЄС включають заборону на закупівлю російського зрідженого газу, а також розширення списку суден і компаній, пов’язаних із постачанням ресурсів РФ. Вони доповнюють обмеження, введені США проти "Лукойлу" та "Роснєфті".

Крім того, європейські країни працюють над механізмом використання заморожених російських активів для надання Україні кредиту у розмірі 140 мільярдів євро. Після погодження всіх деталей, зокрема позиції Бельгії, загальний обсяг допомоги перевищить 150 мільярдів доларів.

Аналітики зазначають, що такі кроки не обов’язково призведуть до негайного завершення війни, але демонструють непохитність Європи у підтримці незалежності України.

Співпраця між Вашингтоном і Брюсселем триває: сторони координують санкційні заходи та можливе використання крилатих ракет більшої дальності проти російських військових цілей.

Європейські лідери також працюють над 12-пунктовим мирним планом, який передбачає гарантії безпеки для України, обмін полоненими та контроль за припиненням вогню. Мета ініціативи — втримати США на боці Києва та посилити тиск на Кремль.

Аналітик Центру нової американської безпеки Річард Фонтейн вважає, що саме жорстка позиція Європи та провокаційна поведінка Путіна змусили Трампа діяти рішучіше:

"Путіна не змусять до миру шарм, взаєморозуміння чи вміння домовлятися. Президент, можливо, тепер це зрозумів — підтримка України та тиск на Росію є найкращим шляхом до припинення цієї жахливої війни".

