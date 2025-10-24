Европа подтолкнула Трампа сделать России "больно", - NYT

Европейский Союз объявил о новом пакете санкций против России и пообещал предоставить Украине финансовую и военную поддержку на сумму более 150 миллиардов долларов в течение двух лет. Решительность европейских лидеров уже повлияла на политику администрации Дональда Трампа, заставив ее занять более жесткую позицию в отношении Москвы.



ЕС ужесточает санкции

Новые санкции ЕС включают запрет на закупку российского сжиженного газа, а также расширение списка судов и компаний, связанных с поставками ресурсов РФ. Они дополняют ограничения, введенные США против "Лукойла" и "Роснефти".

Кроме того, европейские страны работают над механизмом использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере 140 миллиардов евро. После согласования всех деталей, в частности позиции Бельгии, общий объем помощи превысит 150 миллиардов долларов.

Аналитики отмечают, что такие шаги не обязательно приведут к немедленному завершению войны, но демонстрируют непоколебимость Европы в поддержке независимости Украины.

Сотрудничество между Вашингтоном и Брюсселем продолжается: стороны координируют санкционные меры и возможное использование крылатых ракет большей дальности против российских военных целей.

Европейские лидеры также работают над 12-пунктовым мирным планом, который предусматривает гарантии безопасности для Украины, обмен пленными и контроль за прекращением огня. Цель инициативы - удержать США на стороне Киева и усилить давление на Кремль.

Аналитик Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн считает, что именно жесткая позиция Европы и провокационное поведение Путина заставили Трампа действовать решительнее:

"Путина не заставят к миру шарм, взаимопонимание или умение договариваться. Президент, возможно, теперь это понял - поддержка Украины и давление на Россию является лучшим путем к прекращению этой ужасной войны".

