Мадуро попросив Путіна про військову допомогу на тлі напруженості зі США, - WP

На тлі нарощування військ США у Карибському басейні президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану з проханням зміцнити "зношений військовий потенціал" країни та надати допомогу.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на отримані внутрішні документи уряду США, передає Цензор.НЕТ.

Про що просить Венесуела

Зазначається, що Мадуро написав листа для диктатора Володимира Путіна. Його мав доставити міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес під час візиту до Москви в жовтні.

У листі, як стверджується, він попросив допомогти з відновленням раніше куплених у РФ кількох літаків Су-20МК2, восьми двигунів і п'яти радарів, придбанням 14 комплектів, імовірно, російських ракет, а також про невказану "логістичну підтримку".

Крім того, Мадуро, згідно з документами, запросив у Москви "середньостроковий план фінансування" на три роки через оборонну компанію Ростех. Однак сума не вказана.

Лист до Китаю та Ірану

Венесуела також звернулася до Китаю та Ірану з проханням про військову допомогу та обладнання для зміцнення обороноздатності країни.

Як вказує WP, Мадуро написав листа лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, у якому просив про "розширення військової співпраці" між двома країнами для протидії "ескалації між США та Венесуелою".

Мадуро також попросив прискорити виробництво систем радіолокаційного виявлення.

Що стосується Ірану, то, як пише WP, міністр транспорту Веласкес нещодавно координував поставку військової техніки й дронів з Ірану.

У бесіді з іранським чиновником він нібито повідомив, що країні необхідне "пасивне обладнання виявлення", GPS-навігатори, і, ймовірно, дрони дальністю 1000 км.

У документах немає інформації про реакцію Росії, Китаю та Ірану на ці прохання.

Що передувало

Нагадаємо, 31 жовтня газета Miami Herald та видання The Wall Street Journal повідомили, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані через "лічені дні або години".

Заплановані атаки нібито мали бути спрямовані на знищення військових об'єктів, які використовуються для незаконного обігу наркотиків.

У США вважають, що цим наркотрафіком займається організація, очолювана венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро і керована вищими членами його режиму.

31 жовтня президент США Дональд Трамп заперечив інформацію ЗМІ, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі найближчим часом.

