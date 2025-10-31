УКР
3 258 45

Мадуро попросив Путіна про військову допомогу на тлі напруженості зі США, - WP

Мадуро просить допомоги у Росії та Китаю через тиск США

На тлі нарощування військ США у Карибському басейні президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану з проханням зміцнити "зношений військовий потенціал" країни та надати допомогу.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на отримані внутрішні документи уряду США, передає Цензор.НЕТ.

Про що просить Венесуела

Зазначається, що Мадуро написав листа для диктатора Володимира Путіна. Його мав доставити міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес під час візиту до Москви в жовтні.

У листі, як стверджується, він попросив допомогти з відновленням раніше куплених у РФ кількох літаків Су-20МК2, восьми двигунів і п'яти радарів, придбанням 14 комплектів, імовірно, російських ракет, а також про невказану "логістичну підтримку".

Крім того, Мадуро, згідно з документами, запросив у Москви "середньостроковий план фінансування" на три роки через оборонну компанію Ростех. Однак сума не вказана.

Лист до Китаю та Ірану

Венесуела також звернулася до Китаю та Ірану з проханням про військову допомогу та обладнання для зміцнення обороноздатності країни.

Як вказує WP, Мадуро написав листа лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, у якому просив про "розширення військової співпраці" між двома країнами для протидії "ескалації між США та Венесуелою".

Мадуро також попросив прискорити виробництво систем радіолокаційного виявлення.

Що стосується Ірану, то, як пише WP, міністр транспорту Веласкес нещодавно координував поставку військової техніки й дронів з Ірану.

У бесіді з іранським чиновником він нібито повідомив, що країні необхідне "пасивне обладнання виявлення", GPS-навігатори, і, ймовірно, дрони дальністю 1000 км.

У документах немає інформації про реакцію Росії, Китаю та Ірану на ці прохання.

Що передувало

  • Нагадаємо, 31 жовтня газета Miami Herald та видання The Wall Street Journal повідомили, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані через "лічені дні або години".
  • Заплановані атаки нібито мали бути спрямовані на знищення військових об'єктів, які використовуються для незаконного обігу наркотиків.
  • У США вважають, що цим наркотрафіком займається організація, очолювана венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро і керована вищими членами його режиму.
  • 31 жовтня президент США Дональд Трамп заперечив інформацію ЗМІ, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі найближчим часом.

Автор: 

+14
Ари вже просили. Расія всегда тєбя бросіт,синок.
31.10.2025 21:22 Відповісти
+8
Нет. Сейчас Венесуэла практически ничего не добывает. Но после смены режима там будет новая Саудовская Аравия.
31.10.2025 21:42 Відповісти
+5
"Ми вам дамо С-400... Яких в нас немає... Потім... За ВСІ ваших гроші... Зараз..."
31.10.2025 21:19 Відповісти
Що в'***** - то напевне. Хєрово, що ціни на нафту підскочать.
31.10.2025 21:19 Відповісти
Нет. Сейчас Венесуэла практически ничего не добывает. Но после смены режима там будет новая Саудовская Аравия.
31.10.2025 21:42 Відповісти
Там сусіди з Гайяни вже стають Еміратами.
31.10.2025 22:18 Відповісти
Насколько я слышал, большая часть их нефтяных запасов это тяжёлая нефть, в отличии от Персидского залива
31.10.2025 22:38 Відповісти
чи впадуть, з огляду на окупацію нафтопромислів американцями

цей лист мадури позбавляє президента США вибора - під боком у США створюється новий гадючник Куба-2

а інакше для чого мадура просить "... дрони дальністю 1000 км." !!!
31.10.2025 21:45 Відповісти
"Ми вам дамо С-400... Яких в нас немає... Потім... За ВСІ ваших гроші... Зараз..."
31.10.2025 21:19 Відповісти
***** відповість так))"О,меу кару аміго! ми сподіваємося ,що по вас таки вгатять,щоб нафта подорожчала".
31.10.2025 21:22 Відповісти
Ари вже просили. Расія всегда тєбя бросіт,синок.
31.10.2025 21:22 Відповісти
Мадуро це одномірна ортогональна проекція лукашенка на комплексній площині. Как піть дать.
31.10.2025 21:23 Відповісти
Значить, удар по "маленькій Венеції" -- вже вирішена справа.

Великі "бабки" там світять трампові. Потенційно. Але це не точно.
31.10.2025 21:23 Відповісти
Ьак тампон вже заявив, що не збирається ІПашити по Венесуелі.
31.10.2025 21:35 Відповісти
Але це не точно
тампон

.
31.10.2025 21:48 Відповісти
Було написано, він.
31.10.2025 22:04 Відповісти
Руда мавпа знов буде вєртєть старою дупою?
31.10.2025 21:24 Відповісти
Рішив рукавичку Трампу кинути?
31.10.2025 21:24 Відповісти
Дрони та gps для поставок білого какао.
31.10.2025 21:25 Відповісти
Мати перше місце в світі по кількості нафти, та "зношений потенціал". Красунчик
31.10.2025 21:25 Відповісти
Х7йло саме без допомоги вже в усьо.
31.10.2025 21:26 Відповісти
Ага. ***** Сирії допоміг, Ірану допоміг, Арменії допоміг...

Збирай речі, мадурачок. 😁
31.10.2025 21:35 Відповісти
31.10.2025 21:35 Відповісти
Сайт у зоні .ru, не показується.
31.10.2025 21:48 Відповісти
Вышлют Буревестник. Ну а там куда попадет туда попадет. Он же с непредсказуемой траекторией. Главное чтобы не выслали Посейдон - бо там реально беда будет Южной Америке
31.10.2025 21:39 Відповісти
Хочуть північне-американське єСВО?😂
31.10.2025 21:39 Відповісти
як поставки наркоти корелюються з військовими базами?
те, що первинна хімія для наркоти виготовляється на хім заводах китаю всім відомо, але бомбити будуть військові бази Венесуели. де логіка?
31.10.2025 21:40 Відповісти
ну ладно, скажет путлер, есть в ростове еще парочку вакантных мест
31.10.2025 21:40 Відповісти
Готується військова операція і зміна режиму. Наступна Колумбія. Пора приводити задній двір Америки в порядок.
31.10.2025 21:42 Відповісти
хахах, на цей раз у США все вийде, бо ******* русня це не срср, який міг тягатися з США
31.10.2025 21:56 Відповісти
АХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХ

- Асаду вже поміг
- Ірану вже поміг
- Вірмені вже поміг

.....чекай і тобі поможе)
31.10.2025 21:42 Відповісти
Тепер кацапських чурок можна буде і у Венесуелі нищити?
31.10.2025 21:48 Відповісти
Мадуро не зрозумів, що пуйло робило все можливе і неможливе, щоб Венесуела отримала якнайбільше санкцій і не могла експортувати нафту. За них це робила росія.
31.10.2025 21:59 Відповісти
Помогут конечно. Соседние с Асадом апартаменты в москва Сити уже готовят. Если долететь сможет конечно.
31.10.2025 22:06 Відповісти
Операція "повалення Асада" була підготовлена спільно Туреччиною, Ізраїлем і рашкою.
31.10.2025 22:42 Відповісти
Да похоже вся эта байда затеяна только для того, что б чувак мирно собрался и улетел наюх из страны.
31.10.2025 22:50 Відповісти
щоб ***** влізло допомагати то це був би подарунок для нас
31.10.2025 22:08 Відповісти
***** дурак, но он же не идиот ((
31.10.2025 22:51 Відповісти
Там американцы закрыли уже воздушный простор....какая нах помощь
31.10.2025 22:24 Відповісти
Трамп хоче показати ху*лу як треба брати країну за тиждень.
31.10.2025 22:30 Відповісти
трамп хочет напугать мадуру до усрачки, что б тот сел в самолет и улетел наюх из страны. никто воевать в Венесуэле не будет.
31.10.2025 22:52 Відповісти
Не білим макакам треба об'єднуватися, так само як і білі люди в НАТО. Інакше цей маразм ніколи не закінчиться.
31.10.2025 23:04 Відповісти
31.10.2025 22:43 Відповісти
Это который в реальности су-17 что ли? И в Венесуэле есть контингент, который готовый сесть в кабину и сдохнуть за Мадуру? Железные люди эти латиносы, кремень!
31.10.2025 22:46 Відповісти
Бойових ішаків і іржавих жугуляків?
31.10.2025 23:02 Відповісти
Пиня допоможе так само як допоміг Ірану.
31.10.2025 23:13 Відповісти
 
 