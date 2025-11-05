КНДР готовится к возможному саммиту Ким Чен Ына с Трампом, - разведка Южной Кореи
Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) считает, что Северная Корея готовится к возможному саммиту между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом после того, как американский президент высказал идею такой встречи во время своего недавнего визита в Азию.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Южнокорейский депутат Ли Сон Квон рассказал, что Пхеньян собирал информацию об американских чиновниках, занимающихся неофициальной дипломатией в отношении КНДР.
По данным NIS, министр иностранных дел Северной Кореи Чо Сон Хви даже рассматривала возможность отложить запланированный визит в Россию, чтобы принять участие в потенциальной встрече Кима с Трампом.
Другой депутат, Парк Сун Вон, отметил, что, опираясь на сближение КНДР с Россией и Китаем, Северная Корея может стремиться улучшить отношения с США. По его словам, NIS "видит высокую вероятность" проведения саммита между лидерами двух стран.
Что предшествовало?
Американские высокопоставленные чиновники в частном порядке обсуждают возможность организации встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита Трампа в Азию в следующем месяце.
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своей поездки по странам Азии.
