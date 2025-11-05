РУС
Новости Контакты Трампа и Ким Чен Ына
КНДР готовится к возможному саммиту Ким Чен Ына с Трампом, - разведка Южной Кореи

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) считает, что Северная Корея готовится к возможному саммиту между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом после того, как американский президент высказал идею такой встречи во время своего недавнего визита в Азию.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Южнокорейский депутат Ли Сон Квон рассказал, что Пхеньян собирал информацию об американских чиновниках, занимающихся неофициальной дипломатией в отношении КНДР.

По данным NIS, министр иностранных дел Северной Кореи Чо Сон Хви даже рассматривала возможность отложить запланированный визит в Россию, чтобы принять участие в потенциальной встрече Кима с Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ким Чен Ын встретился с военными, которые воевали в Украине на стороне России: "Образец для всей армии"

Другой депутат, Парк Сун Вон, отметил, что, опираясь на сближение КНДР с Россией и Китаем, Северная Корея может стремиться улучшить отношения с США. По его словам, NIS "видит высокую вероятность" проведения саммита между лидерами двух стран.

Что предшествовало?

Американские высокопоставленные чиновники в частном порядке обсуждают возможность организации встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита Трампа в Азию в следующем месяце.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своей поездки по странам Азии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о встрече с Ким Чен Ыном: "У меня хорошие отношения с ним, я был бы рад его увидеть"

КНДР (1294) Ким Чен Ын (196) Трамп Дональд (7021)
Яке їхало-таке й здибало. Саміт виродків.
05.11.2025 10:40 Ответить
Пощастить ЬІну. Шо ті щєнята та котенята? Рижа свьіня на стіл сама проситься!
05.11.2025 10:41 Ответить
Без зустрічі з пупсом Трамп почувається не в своїй тарілці
05.11.2025 10:49 Ответить
Трумп мліє від таких, як xi і pu[ke].

Йому теж хочеться таким бути. Думаю, він кляне "систему противаг і стримувань", і найбільше ненавидить слово "демократія".
05.11.2025 10:58 Ответить
Стісняюсь спитать: якби імператор Бокасса був би ще живий, трамп пообідав би з ним разом?
05.11.2025 11:13 Ответить
Трампло заздрить безмежній владі людожерів, бо по суті своїй сам людожер. Як би не ця клята гамериканська демократія, то він би вже в золотій короні ходив.
05.11.2025 11:15 Ответить
кин чен ий хоче саміту?
05.11.2025 11:19 Ответить
І ще: NIS таки варто напружитись, щоби довідатись про подробиці "чудової оборудки" Трмпа з Ыном, а саме дату "об'єднання", тобто продажу Південної Кореї Північній. Щоб встигнути здриснути.
05.11.2025 11:23 Ответить
 
 