Ким Чен Ын встретился с военными, которые воевали в Украине на стороне России: "Образец для всей армии"
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с военными 11-го корпуса Корейской народной армии - так называемого "Штурмового корпуса", который участвовал в войне против Украины на стороне России.
Об этом сообщает NK News со ссылкой на государственные СМИ КНДР, передает Цензор.НЕТ.
Во время инспекции Ким назвал подразделение "образцом для всей армии" и заявил, что планирует превратить войска страны в "сильную и героическую армию, которая всегда побеждает".
"Солдаты Штурмового корпуса идеально выполнили решение партии, проявив народный героизм и непревзойденный боевой дух", - заявил Ким Чен Ын.
По данным экспертов, лидер КНДР стремится использовать боевой опыт подразделения, чтобы адаптировать армию к современной войне - в частности, внедрить тактику дронов и средства радиоэлектронной борьбы, которые северокорейские солдаты могли перенять от российских военных в Украине.
Старший аналитик Корейского института национального объединения Хон Мин отметил, что речь идет о частичной реорганизации армии по образцу Штурмового корпуса.
КНДР помогает армии РФ
Ранее Минобороны Великобритании заявило, что солдаты Северной Кореи, расположенные в Курской области России, участвуют в координации разведывательных операций и помогают наносить удары по территории Украины.
Отмечается, что зафиксирован первый случай, когда северокорейские войска были замечены в прямой поддержке или содействии российским наступательным действиям против Украины. Операторы беспилотных систем КНДР помогают российским силам корректировать ракетные удары по украинским позициям в Сумской области.
Дроны северокорейского производства используются для корректировки огня систем залпового огня, что повышает точность российских атак. Ранее КНДР применяла свои беспилотники для операций в Курской области России, но основная роль ее военных заключалась в поддержке наземных боев на стороне РФ. Северная Корея использует этот конфликт для повышения боеспособности своей армии и совершенствования технологий беспилотных систем", - отмечают британские разведчики.
В свою очередь разведка Южной Кореи заявила, что РФ помогала КНДР создать новую межконтинентальную баллистическую ракету.
К слову, ранее мы писали, что Кремль привлек 20 тысяч граждан КНДР к изготовлению "Шахедов".
