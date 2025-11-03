Кім Чен Ин зустрівся з військовими, які воювали в Україні на боці Росії: "Взірець для всієї армії"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів зустріч із військовими 11-го корпусу Корейської народної армії - так званого "Штурмового корпусу", який брав участь у війні проти України на боці Росії.

Під час інспекції Кім назвав підрозділ "взірцем для всієї армії" та заявив, що планує перетворити війська країни на "сильну та героїчну армію, яка завжди перемагає".

"Солдати Штурмового корпусу ідеально виконали рішення партії, проявивши народний героїзм і неперевершений бойовий дух", - заявив Кім Чен Ин.

За даними експертів, лідер КНДР прагне використати бойовий досвід підрозділу, щоби адаптувати армію до сучасної війни - зокрема, впровадити тактику дронів і засоби радіоелектронної боротьби, які північнокорейські солдати могли перейняти від російських військових в Україні.

Старший аналітик Корейського інституту національного об’єднання Хон Мін зазначив, що йдеться про часткову реорганізацію армії за зразком Штурмового корпусу.

КНДР допомагає армії РФ

Раніше Міноборони Великої Британії заявило, що солдати Північної Кореї, розташовані в Курській області Росії, беруть участь у координації розвідувальних операцій та допомагають завдавати удари по території України.

Зазначається, що зафіксований перший випадок, коли північнокорейські війська були помічені в прямій підтримці або сприянні російським наступальним діям проти України. Оператори безпілотних систем КНДР допомагають російським силам коригувати ракетні удари по українських позиціях у Сумській області.

Дрони північнокорейського виробництва використовуються для коригування вогню систем залпового вогню, що підвищує точність російських атак. Раніше КНДР застосовувала свої безпілотники для операцій у Курській області Росії, але основна роль її військових полягала у підтримці наземних боїв на боці РФ. Північна Корея використовує цей конфлікт для підвищення боєздатності своєї армії та вдосконалення технологій безпілотних систем", - зазначають британські розвідники.

Своєю чергою розвідка Південної Кореї заявила, що РФ допомагала КНДР створити нову міжконтинентальну балістичну ракету.

До слова, раніше ми писали, що Кремль залучив 20 тисяч громадян КНДР до виготовлення "Шахедів".

