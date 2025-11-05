КНДР готується до можливого саміту Кім Чен Ина з Трампом, - розвідка Південної Кореї

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) вважає, що Північна Корея готується до можливого саміту між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом після того, як американський президент висловив ідею такої зустрічі під час свого нещодавнього візиту до Азії.

Південнокорейський депутат Лі Сон Квон розповів, що Пхеньян збирав інформацію про американських посадовців, які займаються неофіційною дипломатією щодо КНДР.

За даними NIS, міністерка закордонних справ Північної Кореї Чо Сон Хві навіть розглядала можливість відкласти запланований візит до Росії, аби взяти участь у потенційній зустрічі Кіма з Трампом.

Інший депутат, Парк Сун Вон, зазначив, що, спираючись на зближення КНДР із Росією та Китаєм, Північна Корея може прагнути покращити відносини зі США. За його словами, NIS "бачить високу ймовірність" проведення саміту між лідерами двох країн.

Що передувало?

Американські високопосадовці приватно обговорюють можливість організації зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином під час візиту Трампа до Азії наступного місяця.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час своєї поїздки країнами Азії.

