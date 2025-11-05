КНДР готується до можливого саміту Кім Чен Ина з Трампом, - розвідка Південної Кореї

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) вважає, що Північна Корея готується до можливого саміту між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом після того, як американський президент висловив ідею такої зустрічі під час свого нещодавнього візиту до Азії.

Південнокорейський депутат Лі Сон Квон розповів, що Пхеньян збирав інформацію про американських посадовців, які займаються неофіційною дипломатією щодо КНДР.

За даними NIS, міністерка закордонних справ Північної Кореї Чо Сон Хві навіть розглядала можливість відкласти запланований візит до Росії, аби взяти участь у потенційній зустрічі Кіма з Трампом.

Інший депутат, Парк Сун Вон, зазначив, що, спираючись на зближення КНДР із Росією та Китаєм, Північна Корея може прагнути покращити відносини зі США. За його словами, NIS "бачить високу ймовірність" проведення саміту між лідерами двох країн.

Що передувало?

Американські високопосадовці приватно обговорюють можливість організації зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином під час візиту Трампа до Азії наступного місяця.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час своєї поїздки країнами Азії.

Без зустрічі з пупсом Трамп почувається не в своїй тарілці
Трампло заздрить безмежній владі людожерів, бо по суті своїй сам людожер. Як би не ця клята гамериканська демократія, то він би вже в золотій короні ходив.
05.11.2025 11:15 Відповісти
Яке їхало-таке й здибало. Саміт виродків.
05.11.2025 10:40 Відповісти
Пощастить ЬІну. Шо ті щєнята та котенята? Рижа свьіня на стіл сама проситься!
05.11.2025 10:41 Відповісти
Трумп мліє від таких, як xi і pu[ke].

Йому теж хочеться таким бути. Думаю, він кляне "систему противаг і стримувань", і найбільше ненавидить слово "демократія".
05.11.2025 10:58 Відповісти
Стісняюсь спитать: якби імператор Бокасса був би ще живий, трамп пообідав би з ним разом?
05.11.2025 11:13 Відповісти
кин чен ий хоче саміту?
05.11.2025 11:19 Відповісти
І ще: NIS таки варто напружитись, щоби довідатись про подробиці "чудової оборудки" Трмпа з Ыном, а саме дату "об'єднання", тобто продажу Південної Кореї Північній. Щоб встигнути здриснути.
05.11.2025 11:23 Відповісти
трампу треба більше досвіду від успішних диктаторів, так цілувати дупу американці навчаться тіко у ким ******
05.11.2025 11:28 Відповісти
 
 