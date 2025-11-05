Демократы одержали победу на первых крупных выборах второго срока Трампа

Демократы одержали победу на первых крупных выборах после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Партия, переживающая трудности, получила шанс на успех перед выборами в Конгресс в следующем году.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Новый мэр Нью-Йорка

Так, на выборах мэра в Нью-Йорке победил 34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани, который ранее был малоизвестным законодателем штата.

Вирджиния

В Вирджинии на выборах губернатора победила 46-летняя демократка Эбигейл Спанбергер.

Нью-Джерси

А в Нью-Джерси - 53-летняя Мики Шеррилл.

"Если кто-то и может показать нации, преданной Дональдом Трампом, как его победить, то это город, который его породил. И если есть какой-то способ напугать деспота, то это путем демонтажа тех самых условий, которые позволили ему накопить власть", - сказал Мамдани, выступая перед сторонниками.

"Итак, Дональд Трамп, поскольку я знаю, что вы смотрите, у меня для вас два слова: увеличьте громкость", - добавил он.

Reuters отмечает, что эти выборы стали барометром того, как американцы реагируют на девять месяцев пребывания Трампа на посту главы государства. Гонка также стала проверкой различных предвыборных тактик Демократической партии в преддверии 2026 года, поскольку партия лишена власти в Вашингтоне и все еще пытается найти выход из политической пустоты.

Выборы-2026 в США

Как известно, в ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Нижняя палата - Палата представителей - будет переизбрана полностью, а верхняя - Сенат - на треть.