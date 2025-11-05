РУС
Демократы одержали победу на первых крупных выборах второго срока Трампа

Демократы одержали победу на первых крупных выборах после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Партия, переживающая трудности, получила шанс на успех перед выборами в Конгресс в следующем году.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Новый мэр Нью-Йорка

Так, на выборах мэра в Нью-Йорке победил 34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани, который ранее был малоизвестным законодателем штата.

Демократы победили на первых крупных выборах в США

Вирджиния

В Вирджинии на выборах губернатора победила 46-летняя демократка Эбигейл Спанбергер.

Демократы победили на первых крупных выборах в США

Читайте также: Трамп сомневается, что США начнут войну с Венесуэлой, но "дни Мадуро сочтены"

Нью-Джерси

А в Нью-Джерси - 53-летняя Мики Шеррилл.

Демократы победили на первых крупных выборах в США

"Если кто-то и может показать нации, преданной Дональдом Трампом, как его победить, то это город, который его породил. И если есть какой-то способ напугать деспота, то это путем демонтажа тех самых условий, которые позволили ему накопить власть", - сказал Мамдани, выступая перед сторонниками.

Читайте: Рейтинг одобрения Трампа – самый низкий за время второго срока, - опрос CNN. ИНФОГРАФИКА

"Итак, Дональд Трамп, поскольку я знаю, что вы смотрите, у меня для вас два слова: увеличьте громкость", - добавил он.

Демократы победили на первых крупных выборах в США

Reuters отмечает, что эти выборы стали барометром того, как американцы реагируют на девять месяцев пребывания Трампа на посту главы государства. Гонка также стала проверкой различных предвыборных тактик Демократической партии в преддверии 2026 года, поскольку партия лишена власти в Вашингтоне и все еще пытается найти выход из политической пустоты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Последней капли", которая доказала бы мне неготовность Путина к миру, нет, - Трамп

Выборы-2026 в США

Как известно, в ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Нижняя палата - Палата представителей - будет переизбрана полностью, а верхняя - Сенат - на треть.

+10
@ (мова оригіналу)

В связи с тем, что по россии стали ставить памятники Ивану Грозному (Ужасному), очевидно, что путин пытается брать с него пример.
Что характерно, между Российско-украинской войной сейчас и Ливонской войной 1558-1583 гг. времен Ивана Грозного действительно прослеживаются глубокие исторические параллели - и по мотивам, и по риторике, и по последствиям.
Итак. Да будет тред!!!

https://pbs.twimg.com/media/G470ILaXQAALFCF?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G470ILaXQAALFCF?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G470ILaXQAALFCF?format=jpg&name=small

1. Официальная цель: «возвращение исконных земель»
- Ливонская война: Иван IV объявил, что Ливония - «отчина» Рюриковичей, «от дедов и прадедов».
Цитата из грамоты 1558 г.: «…Лифлянская земля наша отчина, а мы ее хотим устроить по старине».
- 2022 год: Путин в статье «Об историческом единстве» (2021) и в речи 24 февраля 2022 г.: «Современная Украина целиком и полностью создана Россией… Мы вернём своё».

https://pbs.twimg.com/media/G470_3oW0AAqO2u?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/G470_3oW0AAqO2u?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/G470_3oW0AAqO2u?format=jpg&name=360x360

2. «Денацификация» = «очищение от еретиков»
- Ливонская: Московские летописи называют ливонцев «немецкими еретиками», а войну - «крестовым походом».
Псковская летопись: «…идоша на немецких еретиков, яко на поганых».
- 2022: «денацификация и демилитаризация» - официальный термин Кремля.

https://pbs.twimg.com/media/G471QS0WgAEsP9l?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G471QS0WgAEsP9l?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G471QS0WgAEsP9l?format=jpg&name=small

3. Раздел соседней страны на «своих» и «чужих»
- 1558-1560: Москва признаёт «русских людей» в Дерпте (Тарту) и Нарве, создаёт «русские сотни» в ливонских городах.
«Кто хочет жить по-старому - оставайтесь под царём».
- 2022: «русскоязычное население Донбасса» объявлено «своим», выдаются паспорта РФ с 2019 г.

https://pbs.twimg.com/media/G472b7yWYAAKhi_?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G472b7yWYAAKhi_?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G472b7yWYAAKhi_?format=jpg&name=small

4. Противник - «коалиция Запада»
- Ливонская война: против Москвы выступают: - Ливонский орден → Литва → Польша → Швеция.
Стефан Баторий в 1579 г.: «Москва хочет Балтику, а не Ливонию».
- 2022: НАТО, ЕС, США (при Байдене) поддерживают Украину, поставляют ей оружие и оказывают финансовую поддержку. На Западе понимают, что путин хочет перекроить карту Европы.

https://pbs.twimg.com/media/G4771wYWwAAswOC?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G4771wYWwAAswOC?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G4771wYWwAAswOC?format=jpg&name=small

5. Тактика «выжженной земли» и депортации
- 1560-е: московитские опричники сжигают ливонские деревни, угоняют «ясырь» (пленных).
Немецкий хронист Одербурн: «Москва оставляет пепел и пустыню».
- 2022: Мариуполь, Бахмут, Авдеевка и другие города Донбасса разрушены российскими войсками, депортация 19 000 украинских детей в рф (по данным Украины и ICC). Экономика и инфраструктура оккупированных россиянами территорий Украины в упадке.

https://pbs.twimg.com/media/G478c0IXEAAdILL?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G478c0IXEAAdILL?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G478c0IXEAAdILL?format=jpg&name=small

6. Пропаганда «восстановления исторической справедливости»
- Ливонская: в Москве печатают листовки: «Ливония - русская земля от Рюрика».
Царь лично пишет шведскому королю: «Юрьев (Дерпт) наш от прадедов».
- 2022: карты «Новороссии от Харькова до Одессы» в школьных учебниках Мединского 2023 г.

https://pbs.twimg.com/media/G478uoJXgAAUyTI?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G478uoJXgAAUyTI?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G478uoJXgAAUyTI?format=jpg&name=small

7. Долгая война без быстрой победы
- Ливонская: планировалась как быстрая победоносная кампания. Итог - 25 лет изматывающей войны, потеряно 300 000 человек, выход к морю утерян.
Ям-Запольский мир 1582 г.: «царь отказался от всех завоеваний».
- 2022: «спецоперация» "за 3 дня" идёт уже 4-й год, более миллиона росийских потерь.
показать весь комментарий
05.11.2025 08:59 Ответить
+8
@ (продовження):

Итог: Плюсский мир = Его повторение?
- 1583: Плюсское перемирие - Московия теряет всё, кроме 30 км побережья.
Шведский посол: «Москва заплатила кровью за мираж».
- Сейчас: российская экономика скатывается в кризис, демография подорвана, внутри россии всё держится на репрессиях и насилии. Смерть кремлёвского старца может привести к краху политической системы.



Ливонская война - это предтеча нынешней войны рф против Украины: та же мессианская идея «собирания земель», та же риторика «исконности», то же сумасшествие правителя в Кремле, та же коалиция Запада, та же тактика выжженной земли московитских / российских войск, и те же многие годы агонии страны вместо «блицкрига». Разница лишь в том, что в XVI в. не было ядерного оружия, беспилотников и Интернета.

показать весь комментарий
05.11.2025 09:05 Ответить
+7
риго-аналів.
показать весь комментарий
05.11.2025 08:57 Ответить
Це було очевидно.

Віг себелюбивий егоїст, кретин і ідіот. Людям просто соромно уже голосувати за МАГА - це як партія ригів
показать весь комментарий
05.11.2025 08:51 Ответить
риго-аналів.
показать весь комментарий
05.11.2025 08:57 Ответить
Мене не було на цих виборах - я б показав цьому Мамдані де раки зимують - Трамп
показать весь комментарий
05.11.2025 08:55 Ответить
А-я-яй-я-яй... А шож тепер робити? Війну за 24 години вже всьо?
показать весь комментарий
05.11.2025 08:56 Ответить
05.11.2025 08:59 Ответить
Є вираз "в россии за год меняется всё, за сто лет - ничего"ю
показать весь комментарий
05.11.2025 09:02 Ответить
Путин на встрече с учёными-историками:

- - Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!

- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?

показать весь комментарий
05.11.2025 09:24 Ответить
Угандійський індус-соціаліст - це ******* в кубі.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:00 Ответить
Це тьі про себе? Чувак у котрого оба родітєля є в ру-вікіпєдії по любому достойнєй дібіла тромба. Хоча і гуманітарій, що прискорбно. Всі великі люди технарі за освітою. І більшість з них з незакінченою. Біл Гейтс, Елон Маск і т.д.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:09 Ответить
Є версія (досить правдоподібна), що правління Трампа закінчиться феєричним нахилом вліво, з наслідками, від яких Трампа ще з вдячністю згадуватимуть.
Ось перші ластівки.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:11 Ответить
Версія завжди є. Але правдоподібності в неї не більше ніж у нєвєруючіх у потєплєніє, шароподібності Землі чи нєлєтальшіків на Луну
показать весь комментарий
05.11.2025 09:18 Ответить
Розгул лівачизма привів Трампа до влади.
Праворадикальні дії Трампа викликають обурення.
Оскільки народ в своїй масі дурний, то кидається від однієї крайності до іншої (згадати наш 2019).
Висновок напрошується сам.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:26 Ответить
Respublikanci , vi abasralis , spasiba naisveteishemu Trombu ....🤣🤣🤣 No eta ieshcho toka cvetochki....
показать весь комментарий
05.11.2025 09:01 Ответить
Нічого хорошого не бачу. Якщо крайні ліві захоплять владу в Демократичній партії, це буде набагато гірше за Трампа.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:01 Ответить
За то вони побудують в штатах сосіалізьм.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:04 Ответить
Ангсоц амерсоц.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:28 Ответить
то, чого ви радієте?
демократам?
то повертаємось. до міра ва всьом мірє?
до, ліш би нє било вайни?
до, шизанутих лєваків з їх збоченим уявлення про біологію?
до, безкінечного соціального популізму, коли хтось паше на трьох роботах, та при цьому оплачує паразита ледаря дармоїда?
показать весь комментарий
05.11.2025 09:01 Ответить
Кацапи, яких їх матері зачинали в " пьяном угаре" ніколи не відзначалися світлим розумом, шо бовкнули їх сцарі типу Івана Грязного, то вони до цих пір і кукурікають.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:02 Ответить
во всем виноват Байден
показать весь комментарий
05.11.2025 09:04 Ответить
клінтон!
у всьому винен клінтон!
показать весь комментарий
05.11.2025 09:08 Ответить
Усе почалось з Кеннеді.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:37 Ответить
Якбьі тромб був президентом такой куйні б не сталося !
показать весь комментарий
05.11.2025 09:11 Ответить
Пора давать Украине Томагавки...
показать весь комментарий
05.11.2025 09:07 Ответить
Популист абдула це потужно. Демократы походу выкупили что пришло время популистов, позднее зажигание. В любом случае, надеюсь, что возвращение к левацким идеям, иммигрантам, лгбт итд не будет. Сейчас в мире хорошая тенденция пошла на правых. Дай бог
показать весь комментарий
05.11.2025 09:13 Ответить
Так, зараз у світі пішла тенденція ультраправих фашистів. Не дай Бог.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:18 Ответить
Бачив відео, як цей Ахмед лив сльози на камеру під час одного з передвиборчих мітингів, розказуючи про своє, тяжке життя. Гіршого актора знайти важко..
Респи у свою чергу виставили відвертого фріка Сліву, навіть не знаю на що можна було розраховувати з таким кандидатом.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:25 Ответить
«Не шутите с Зоханом» памʼятаєте це кіно?
показать весь комментарий
05.11.2025 09:16 Ответить
Усе в Божих руках
Читайте Біблію
показать весь комментарий
05.11.2025 09:17 Ответить
Цей ісламіст таке ж гівно, як і трампісти, тільки з іншого боку. Проголосувавши за лівого популіста, американці знову довели, що від виборців "слуг" вони мало чим відрізняються.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:21 Ответить
Нью-Йорк місто мігрантів.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:24 Ответить
Це все території демократів. Reuters висмоктав перемогу з пальця.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:23 Ответить
Мамдані емігрував до США з Уганди в дитинстві та закінчив коледж Боудойн у 2014 році. До початку політичної кар'єри він працював активістом у сфері житлової політики та продюсером реп-музики в Нью-Йорку.

У 2024 році Мамдані оголосив про свою участь у виборах мера Нью-Йорка 2025 року. У його передвиборчій програмі - безплатні міські автобуси, громадські дитсадки, муніципальні продуктові магазини, замороження орендної плати на стабілізованих квартирах і будівництво доступного житла.

У разі перемоги він стане першим мусульманином, першим азійцем, першим міленіалом і першим за понад 30 років мером Нью-Йорка, пов'язаним із Демократичними соціалістами Америки.

ЛГБТ

У соціальних питаннях він підтримує розширення прав ЛГБТК+, інвестиції у гендерно-афірмативне медичне обслуговування, а також перетворення Нью-Йорка на «місто-притулок» для ЛГБТК+

Соціальні програми

У сфері безпеки Мамдані виступає за менше покарань і більший акцент на соціальні програми, допомогу безхатченкам і ментальне здоров'я, а також створення департаменту громадської безпеки.

Економічна політика

В економічній політиці він пропонує обмеження зростання орендної плати, захист орендарів, будівництво доступного житла, підвищення мінімальної зарплати до $30 за годину до 2030 року, збільшення корпоративних податків і податків для найбагатших мешканців міста для фінансування освіти, догляду за дітьми та транспорту.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:26 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2025 09:40 Ответить
цікавий факт: перемога трампу - результат роботи обамів та байденів, а перемога соціалістів- любітєлів хамасу - результат роботи трампа
показать весь комментарий
05.11.2025 09:44 Ответить
 
 