Демократы одержали победу на первых крупных выборах второго срока Трампа
Демократы одержали победу на первых крупных выборах после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Партия, переживающая трудности, получила шанс на успех перед выборами в Конгресс в следующем году.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Новый мэр Нью-Йорка
Так, на выборах мэра в Нью-Йорке победил 34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани, который ранее был малоизвестным законодателем штата.
Вирджиния
В Вирджинии на выборах губернатора победила 46-летняя демократка Эбигейл Спанбергер.
Нью-Джерси
А в Нью-Джерси - 53-летняя Мики Шеррилл.
"Если кто-то и может показать нации, преданной Дональдом Трампом, как его победить, то это город, который его породил. И если есть какой-то способ напугать деспота, то это путем демонтажа тех самых условий, которые позволили ему накопить власть", - сказал Мамдани, выступая перед сторонниками.
"Итак, Дональд Трамп, поскольку я знаю, что вы смотрите, у меня для вас два слова: увеличьте громкость", - добавил он.
Reuters отмечает, что эти выборы стали барометром того, как американцы реагируют на девять месяцев пребывания Трампа на посту главы государства. Гонка также стала проверкой различных предвыборных тактик Демократической партии в преддверии 2026 года, поскольку партия лишена власти в Вашингтоне и все еще пытается найти выход из политической пустоты.
Выборы-2026 в США
Как известно, в ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Нижняя палата - Палата представителей - будет переизбрана полностью, а верхняя - Сенат - на треть.
В связи с тем, что по россии стали ставить памятники Ивану Грозному (Ужасному), очевидно, что путин пытается брать с него пример.
Что характерно, между Российско-украинской войной сейчас и Ливонской войной 1558-1583 гг. времен Ивана Грозного действительно прослеживаются глубокие исторические параллели - и по мотивам, и по риторике, и по последствиям.
Итак. Да будет тред!!!
https://pbs.twimg.com/media/G470ILaXQAALFCF?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G470ILaXQAALFCF?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G470ILaXQAALFCF?format=jpg&name=small
1. Официальная цель: «возвращение исконных земель»
- Ливонская война: Иван IV объявил, что Ливония - «отчина» Рюриковичей, «от дедов и прадедов».
Цитата из грамоты 1558 г.: «…Лифлянская земля наша отчина, а мы ее хотим устроить по старине».
- 2022 год: Путин в статье «Об историческом единстве» (2021) и в речи 24 февраля 2022 г.: «Современная Украина целиком и полностью создана Россией… Мы вернём своё».
https://pbs.twimg.com/media/G470_3oW0AAqO2u?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/G470_3oW0AAqO2u?format=jpg&name=360x360 https://pbs.twimg.com/media/G470_3oW0AAqO2u?format=jpg&name=360x360
2. «Денацификация» = «очищение от еретиков»
- Ливонская: Московские летописи называют ливонцев «немецкими еретиками», а войну - «крестовым походом».
Псковская летопись: «…идоша на немецких еретиков, яко на поганых».
- 2022: «денацификация и демилитаризация» - официальный термин Кремля.
https://pbs.twimg.com/media/G471QS0WgAEsP9l?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G471QS0WgAEsP9l?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G471QS0WgAEsP9l?format=jpg&name=small
3. Раздел соседней страны на «своих» и «чужих»
- 1558-1560: Москва признаёт «русских людей» в Дерпте (Тарту) и Нарве, создаёт «русские сотни» в ливонских городах.
«Кто хочет жить по-старому - оставайтесь под царём».
- 2022: «русскоязычное население Донбасса» объявлено «своим», выдаются паспорта РФ с 2019 г.
https://pbs.twimg.com/media/G472b7yWYAAKhi_?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G472b7yWYAAKhi_?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G472b7yWYAAKhi_?format=jpg&name=small
4. Противник - «коалиция Запада»
- Ливонская война: против Москвы выступают: - Ливонский орден → Литва → Польша → Швеция.
Стефан Баторий в 1579 г.: «Москва хочет Балтику, а не Ливонию».
- 2022: НАТО, ЕС, США (при Байдене) поддерживают Украину, поставляют ей оружие и оказывают финансовую поддержку. На Западе понимают, что путин хочет перекроить карту Европы.
https://pbs.twimg.com/media/G4771wYWwAAswOC?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G4771wYWwAAswOC?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G4771wYWwAAswOC?format=jpg&name=small
5. Тактика «выжженной земли» и депортации
- 1560-е: московитские опричники сжигают ливонские деревни, угоняют «ясырь» (пленных).
Немецкий хронист Одербурн: «Москва оставляет пепел и пустыню».
- 2022: Мариуполь, Бахмут, Авдеевка и другие города Донбасса разрушены российскими войсками, депортация 19 000 украинских детей в рф (по данным Украины и ICC). Экономика и инфраструктура оккупированных россиянами территорий Украины в упадке.
https://pbs.twimg.com/media/G478c0IXEAAdILL?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G478c0IXEAAdILL?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G478c0IXEAAdILL?format=jpg&name=small
6. Пропаганда «восстановления исторической справедливости»
- Ливонская: в Москве печатают листовки: «Ливония - русская земля от Рюрика».
Царь лично пишет шведскому королю: «Юрьев (Дерпт) наш от прадедов».
- 2022: карты «Новороссии от Харькова до Одессы» в школьных учебниках Мединского 2023 г.
https://pbs.twimg.com/media/G478uoJXgAAUyTI?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G478uoJXgAAUyTI?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G478uoJXgAAUyTI?format=jpg&name=small
7. Долгая война без быстрой победы
- Ливонская: планировалась как быстрая победоносная кампания. Итог - 25 лет изматывающей войны, потеряно 300 000 человек, выход к морю утерян.
Ям-Запольский мир 1582 г.: «царь отказался от всех завоеваний».
- 2022: «спецоперация» "за 3 дня" идёт уже 4-й год, более миллиона росийских потерь.
Итог: Плюсский мир = Его повторение?
- 1583: Плюсское перемирие - Московия теряет всё, кроме 30 км побережья.
Шведский посол: «Москва заплатила кровью за мираж».
- Сейчас: российская экономика скатывается в кризис, демография подорвана, внутри россии всё держится на репрессиях и насилии. Смерть кремлёвского старца может привести к краху политической системы.
Ливонская война - это предтеча нынешней войны рф против Украины: та же мессианская идея «собирания земель», та же риторика «исконности», то же сумасшествие правителя в Кремле, та же коалиция Запада, та же тактика выжженной земли московитских / российских войск, и те же многие годы агонии страны вместо «блицкрига». Разница лишь в том, что в XVI в. не было ядерного оружия, беспилотников и Интернета.
У 2024 році Мамдані оголосив про свою участь у виборах мера Нью-Йорка 2025 року. У його передвиборчій програмі - безплатні міські автобуси, громадські дитсадки, муніципальні продуктові магазини, замороження орендної плати на стабілізованих квартирах і будівництво доступного житла.
У разі перемоги він стане першим мусульманином, першим азійцем, першим міленіалом і першим за понад 30 років мером Нью-Йорка, пов'язаним із Демократичними соціалістами Америки.
ЛГБТ
У соціальних питаннях він підтримує розширення прав ЛГБТК+, інвестиції у гендерно-афірмативне медичне обслуговування, а також перетворення Нью-Йорка на «місто-притулок» для ЛГБТК+
Соціальні програми
У сфері безпеки Мамдані виступає за менше покарань і більший акцент на соціальні програми, допомогу безхатченкам і ментальне здоров'я, а також створення департаменту громадської безпеки.
Економічна політика
В економічній політиці він пропонує обмеження зростання орендної плати, захист орендарів, будівництво доступного житла, підвищення мінімальної зарплати до $30 за годину до 2030 року, збільшення корпоративних податків і податків для найбагатших мешканців міста для фінансування освіти, догляду за дітьми та транспорту.