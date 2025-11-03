Рейтинг одобрения Трампа – самый низкий за время второго срока, – опрос CNN. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня с тех пор, как он вернулся в Белый дом в январе 2025 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса CNN/SSRS, передает Цензор.НЕТ.

Как оценивают Трампа американцы

Опрос был проведен в конце октября.

В частности, 37% опрошенных американцев одобряют деятельность Трампа на посту, тогда как 63% выразили свое неодобрение.

Это является значительным смещением по сравнению с последним опросом CNN, проведенным в июле, который показал, что 42% опрошенных одобряют деятельность президента, а 58% не одобряют.

Худший показатель Трампа

В начале второго срока Трампа, в середине февраля, его одобрение составляло 47%, по сравнению с 52% неодобрения.

Последний опрос также приближается к самому низкому уровню одобрения президента США за всю его каденцию, зафиксированному в январе 2021 года, сразу после штурма Капитолия США. 34% опрошенных одобряли его работу, тогда как три месяца до того их было 42%.

Политика Трампа

Опрос также показал, что рейтинг президента особенно снизился среди молодых людей и пожилых людей, представителей этнических меньшинств и американцев с низким уровнем дохода.

Наиболее сильное падение популярности президента США наблюдается среди независимых избирателей, где его поддержка снизилась с 43% в феврале до 28% сейчас.

Кроме того, 61% респондентов считает, что политика Трампа ухудшила экономические условия в США, 56% считают, что его решения в области внешней политики навредили авторитету США в мире, а 57% – что он зашел слишком далеко, депортируя иммигрантов, проживающих в Штатах нелегально.

