РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10264 посетителя онлайн
Новости Рейтинг Трампа
1 630 12

Рейтинг одобрения Трампа – самый низкий за время второго срока, – опрос CNN. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня с тех пор, как он вернулся в Белый дом в январе 2025 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса CNN/SSRS, передает Цензор.НЕТ.

Как оценивают Трампа американцы

Опрос был проведен в конце октября.

В частности, 37% опрошенных американцев одобряют деятельность Трампа на посту, тогда как 63% выразили свое неодобрение.

Это является значительным смещением по сравнению с последним опросом CNN, проведенным в июле, который показал, что 42% опрошенных одобряют деятельность президента, а 58% не одобряют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп сомневается, что США начнут войну с Венесуэлой, но "дни Мадуро сочтены"

Худший показатель Трампа

В начале второго срока Трампа, в середине февраля, его одобрение составляло 47%, по сравнению с 52% неодобрения.

Последний опрос также приближается к самому низкому уровню одобрения президента США за всю его каденцию, зафиксированному в январе 2021 года, сразу после штурма Капитолия США. 34% опрошенных одобряли его работу, тогда как три месяца до того их было 42%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Трампа падает до рекордного минимума второго срока, - опрос

Рейтинг одобрения Трампа – самый низкий за время второго срока
Фото: CNN/SSRS

Политика Трампа

Опрос также показал, что рейтинг президента особенно снизился среди молодых людей и пожилых людей, представителей этнических меньшинств и американцев с низким уровнем дохода.

Наиболее сильное падение популярности президента США наблюдается среди независимых избирателей, где его поддержка снизилась с 43% в феврале до 28% сейчас.

Кроме того, 61% респондентов считает, что политика Трампа ухудшила экономические условия в США, 56% считают, что его решения в области внешней политики навредили авторитету США в мире, а 57% – что он зашел слишком далеко, депортируя иммигрантов, проживающих в Штатах нелегально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о замороженных российских активах: Я не занимаюсь этим

Рейтинг одобрения Трампа – самый низкий за время второго срока,
Фото: CNN/SSRS

Автор: 

опрос (2966) рейтинг (1649) США (28215) Трамп Дональд (7019)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Зараз війна з Венесуелою підніме рейтинг Трампа як старий орган на неповнолітню.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:15 Ответить
+1
Який рейтинг якщо в чоловіка метелики в голові. Мало того ще гадає що він Брюс всемогутній.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:19 Ответить
+1
По темі - доки демократи не зроблять "роботи над помилками" і не покажуть американцям розумних і цікавих альтернатив - Тромбу можна не хвилюватись про рейтинги
показать весь комментарий
03.11.2025 19:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз війна з Венесуелою підніме рейтинг Трампа як старий орган на неповнолітню.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:15 Ответить
Після лютого 22 всі зрозуміли , що "малєнькая пабєданосная" може несподівано погано скінчится ...
показать весь комментарий
03.11.2025 19:22 Ответить
може, курва, не закінчуватись 50 років
показать весь комментарий
03.11.2025 19:28 Ответить
Каракас за три дня!
показать весь комментарий
03.11.2025 19:31 Ответить
- і концерт Лі Грінвуда на Boulevard of Sabana Grande ...?
показать весь комментарий
03.11.2025 20:36 Ответить
Який рейтинг якщо в чоловіка метелики в голові. Мало того ще гадає що він Брюс всемогутній.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:19 Ответить
По темі - доки демократи не зроблять "роботи над помилками" і не покажуть американцям розумних і цікавих альтернатив - Тромбу можна не хвилюватись про рейтинги
показать весь комментарий
03.11.2025 19:24 Ответить
Сумна доля стендап коміків. насміються а потім заплюють.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:31 Ответить
Ему насрать на этот рейтинг. На третий срок он все равно балотироваться уже не сможет.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:35 Ответить
Краще пізно, ніж в жопу.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:37 Ответить
Дедушка старый, ему все равно.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:43 Ответить
Не являетесь поклонницей Трампа, отнюдь!Но доверять CNN .Дем.рупору бы не стала!У канала низкий рейтинг, даже среди демократов и после опубликования фото якобы изголодавшиеся ребенком из Газа, который оказался рождённый с дефицитом костной ткании, его маманя на 100пудов и 5лет здоровый мальчик рядом на фото, которое они опубликовали не показали,а потом Оригинал Sky News Australien показали ,доверия нет!
показать весь комментарий
03.11.2025 20:10 Ответить
 
 