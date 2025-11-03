Рейтинг схвалення Трампа – найнижчий за час другого терміну, - опитування CNN. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг президента США Дональда Трампа досяг рекордно низького рівня відтоді, як він повернувся у Білий дім у січні 2025 року.

Про це свідчать результати опитування CNN/SSRS, передає Цензор.НЕТ.

Як оцінюють Трампа американці

Опитування було проведене наприкінці жовтня.

Так, 37% опитаних американців схвалюють діяльність Трампа на посаді, тоді як 63% висловили своє несхвалення.

Це є значним зміщенням порівняно з останнім опитуванням CNN, проведеним у липні, яке показало, що 42% опитаних схвалюють діяльність президента, а 58% не схвалюють.

Найгірший показник Трампа

На початку другого терміну Трампа, в середині лютого, його схвалення становило 47%, порівняно з 52% несхвалення.

Останнє опитування також наближається до найнижчого рівня схвалення президента США за всю його каденцію, зафіксованого у січні 2021 року, одразу після штурму Капітолія США. 34% опитаних схвалювали його роботу, тоді як три місяці до того їх було 42%.

Політика Трампа

Опитування також показало, що рейтинг президента особливо знизився серед молодих людей та людей похилого віку, представників етнічних меншин та американців з низьким рівнем доходу.

Найсильніше падіння популярності президента США спостерігається серед незалежних виборців, де його підтримка знизилася з 43% у лютому до 28% зараз.

Крім того, 61% респондентів вважає, що політика Трампа погіршила економічні умови в США, 56% вважають, що його рішення в галузі зовнішньої політики зашкодили авторитету США у світі, а 57% – що він зайшов занадто далеко, депортуючи іммігрантів, які проживають у Штатах нелегально.

