УКР
Рейтинг схвалення Трампа – найнижчий за час другого терміну, - опитування CNN. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг президента США Дональда Трампа досяг рекордно низького рівня відтоді, як він повернувся у Білий дім у січні 2025 року.

Про це свідчать результати опитування CNN/SSRS, передає Цензор.НЕТ.

Як оцінюють Трампа американці

Опитування було проведене наприкінці жовтня.

Так, 37% опитаних американців схвалюють діяльність Трампа на посаді, тоді як 63% висловили своє несхвалення.

Це є значним зміщенням порівняно з останнім опитуванням CNN, проведеним у липні, яке показало, що 42% опитаних схвалюють діяльність президента, а 58% не схвалюють.

Найгірший показник Трампа

На початку другого терміну Трампа, в середині лютого, його схвалення становило 47%, порівняно з 52% несхвалення.

Останнє опитування також наближається до найнижчого рівня схвалення президента США за всю його каденцію, зафіксованого у січні 2021 року, одразу після штурму Капітолія США. 34% опитаних схвалювали його роботу, тоді як три місяці до того їх було 42%.

Рейтинг схвалення Трампа – найнижчий за час другого терміну
Фото: CNN/SSRS

Політика Трампа

Опитування також показало, що рейтинг президента особливо знизився серед молодих людей та людей похилого віку, представників етнічних меншин та американців з низьким рівнем доходу.

Найсильніше падіння популярності президента США спостерігається серед незалежних виборців, де його підтримка знизилася з 43% у лютому до 28% зараз.

Крім того, 61% респондентів вважає, що політика Трампа погіршила економічні умови в США, 56% вважають, що його рішення в галузі зовнішньої політики зашкодили авторитету США у світі, а 57% – що він зайшов занадто далеко, депортуючи іммігрантів, які проживають у Штатах нелегально.

Рейтинг схвалення Трампа – найнижчий за час другого терміну,
Фото: CNN/SSRS

опитування рейтинг США Трамп Дональд
+2
Зараз війна з Венесуелою підніме рейтинг Трампа як старий орган на неповнолітню.
03.11.2025 19:15 Відповісти
+1
Який рейтинг якщо в чоловіка метелики в голові. Мало того ще гадає що він Брюс всемогутній.
03.11.2025 19:19 Відповісти
+1
Після лютого 22 всі зрозуміли , що "малєнькая пабєданосная" може несподівано погано скінчится ...
03.11.2025 19:22 Відповісти
Зараз війна з Венесуелою підніме рейтинг Трампа як старий орган на неповнолітню.
03.11.2025 19:15 Відповісти
Після лютого 22 всі зрозуміли , що "малєнькая пабєданосная" може несподівано погано скінчится ...
03.11.2025 19:22 Відповісти
може, курва, не закінчуватись 50 років
03.11.2025 19:28 Відповісти
Каракас за три дня!
03.11.2025 19:31 Відповісти
- і концерт Лі Грінвуда на Boulevard of Sabana Grande ...?
03.11.2025 20:36 Відповісти
Який рейтинг якщо в чоловіка метелики в голові. Мало того ще гадає що він Брюс всемогутній.
03.11.2025 19:19 Відповісти
По темі - доки демократи не зроблять "роботи над помилками" і не покажуть американцям розумних і цікавих альтернатив - Тромбу можна не хвилюватись про рейтинги
03.11.2025 19:24 Відповісти
Сумна доля стендап коміків. насміються а потім заплюють.
03.11.2025 19:31 Відповісти
Ему насрать на этот рейтинг. На третий срок он все равно балотироваться уже не сможет.
03.11.2025 19:35 Відповісти
Краще пізно, ніж в жопу.
03.11.2025 19:37 Відповісти
Дедушка старый, ему все равно.
03.11.2025 19:43 Відповісти
Не являетесь поклонницей Трампа, отнюдь!Но доверять CNN .Дем.рупору бы не стала!У канала низкий рейтинг, даже среди демократов и после опубликования фото якобы изголодавшиеся ребенком из Газа, который оказался рождённый с дефицитом костной ткании, его маманя на 100пудов и 5лет здоровый мальчик рядом на фото, которое они опубликовали не показали,а потом Оригинал Sky News Australien показали ,доверия нет!
03.11.2025 20:10 Відповісти
Ему все равно. Он в выборы играть уже не станет. Респы не просто так купили европейские компании которые отвечали за организацию выборов и ставят своих людей на все ключевые посты)
