Демократи здобули перемогу на перших великих виборах другого терміну Трампа

Демократи здобули перемогу на перших великих виборах після повернення Дональда Трампа на посаду президента США. Партія, що переживає труднощі, отримала шанс на успіх перед виборами до Конгресу наступного року.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Новий мер Нью-Йорка

Так, на виборах мера у Нью-Йорку переміг 34-річний демократ-соціаліст Зохран Мамдані, який раніше був маловідомим законодавцем штату.

Вірджинія

У Вірджинії на виборах губернатора перемогла 46-річна демократка Ебігейл Спанбергер.

Нью-Джерсі

А у Нью-Джерсі - 53-річна Мікі Шеррілл.

"Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. І якщо є якийсь спосіб налякати деспота, то це шляхом демонтажу тих самих умов, які дозволили йому накопичити владу", - сказав Мамдані, виступаючи перед прихильниками.

"Тож, Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ви дивитеся, у мене для вас два слова: збільште гучність", - додав він.

Reuters зазначає, що ці вибори стали барометром того, як американці реагують на дев'ять місяців перебування Трампа на посаді глави держави. Перегони також стали перевіркою різних передвиборчих тактик Демократичної партії напередодні 2026 року, оскільки партія позбавлена ​​влади у Вашингтоні та все ще намагається знайти вихід із політичної пустки.

Вибори-2026 у США

Як відомо, у листопаді 2026 році в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Нижня палата - Палата представників - буде переобрана повністю, а верхня - Сенат - на третину.