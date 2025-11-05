Демократи здобули перемогу на перших великих виборах другого терміну Трампа

Демократи здобули перемогу на перших великих виборах після повернення Дональда Трампа на посаду президента США. Партія, що переживає труднощі, отримала шанс на успіх перед виборами до Конгресу наступного року.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Новий мер Нью-Йорка

Так, на виборах мера у Нью-Йорку переміг 34-річний демократ-соціаліст Зохран Мамдані, який раніше був маловідомим законодавцем штату. 

Демократи перемогли на перших великих виборах у США

Вірджинія

У Вірджинії на виборах губернатора перемогла 46-річна демократка Ебігейл Спанбергер.

Демократи перемогли на перших великих виборах у США

Нью-Джерсі

А у Нью-Джерсі - 53-річна Мікі Шеррілл.

Демократи перемогли на перших великих виборах у США

"Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. І якщо є якийсь спосіб налякати деспота, то це шляхом демонтажу тих самих умов, які дозволили йому накопичити владу", - сказав Мамдані, виступаючи перед прихильниками.

"Тож, Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ви дивитеся, у мене для вас два слова: збільште гучність", - додав він.

Демократи перемогли на перших великих виборах у США

Reuters зазначає, що ці вибори стали барометром того, як американці реагують на дев'ять місяців перебування Трампа на посаді глави держави. Перегони також стали перевіркою різних передвиборчих тактик Демократичної партії напередодні 2026 року, оскільки партія позбавлена ​​влади у Вашингтоні та все ще намагається знайти вихід із політичної пустки.

Вибори-2026 у США

Як відомо, у листопаді 2026 році в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Нижня палата - Палата представників - буде переобрана повністю, а верхня - Сенат - на третину.

+22
@ (мова оригіналу)

В связи с тем, что по россии стали ставить памятники Ивану Грозному (Ужасному), очевидно, что путин пытается брать с него пример.
Что характерно, между Российско-украинской войной сейчас и Ливонской войной 1558-1583 гг. времен Ивана Грозного действительно прослеживаются глубокие исторические параллели - и по мотивам, и по риторике, и по последствиям.
Итак. Да будет тред!!!

1. Официальная цель: «возвращение исконных земель»
- Ливонская война: Иван IV объявил, что Ливония - «отчина» Рюриковичей, «от дедов и прадедов».
Цитата из грамоты 1558 г.: «…Лифлянская земля наша отчина, а мы ее хотим устроить по старине».
- 2022 год: Путин в статье «Об историческом единстве» (2021) и в речи 24 февраля 2022 г.: «Современная Украина целиком и полностью создана Россией… Мы вернём своё».

2. «Денацификация» = «очищение от еретиков»
- Ливонская: Московские летописи называют ливонцев «немецкими еретиками», а войну - «крестовым походом».
Псковская летопись: «…идоша на немецких еретиков, яко на поганых».
- 2022: «денацификация и демилитаризация» - официальный термин Кремля.

3. Раздел соседней страны на «своих» и «чужих»
- 1558-1560: Москва признаёт «русских людей» в Дерпте (Тарту) и Нарве, создаёт «русские сотни» в ливонских городах.
«Кто хочет жить по-старому - оставайтесь под царём».
- 2022: «русскоязычное население Донбасса» объявлено «своим», выдаются паспорта РФ с 2019 г.

4. Противник - «коалиция Запада»
- Ливонская война: против Москвы выступают: - Ливонский орден → Литва → Польша → Швеция.
Стефан Баторий в 1579 г.: «Москва хочет Балтику, а не Ливонию».
- 2022: НАТО, ЕС, США (при Байдене) поддерживают Украину, поставляют ей оружие и оказывают финансовую поддержку. На Западе понимают, что путин хочет перекроить карту Европы.

5. Тактика «выжженной земли» и депортации
- 1560-е: московитские опричники сжигают ливонские деревни, угоняют «ясырь» (пленных).
Немецкий хронист Одербурн: «Москва оставляет пепел и пустыню».
- 2022: Мариуполь, Бахмут, Авдеевка и другие города Донбасса разрушены российскими войсками, депортация 19 000 украинских детей в рф (по данным Украины и ICC). Экономика и инфраструктура оккупированных россиянами территорий Украины в упадке.

6. Пропаганда «восстановления исторической справедливости»
- Ливонская: в Москве печатают листовки: «Ливония - русская земля от Рюрика».
Царь лично пишет шведскому королю: «Юрьев (Дерпт) наш от прадедов».
- 2022: карты «Новороссии от Харькова до Одессы» в школьных учебниках Мединского 2023 г.

7. Долгая война без быстрой победы
- Ливонская: планировалась как быстрая победоносная кампания. Итог - 25 лет изматывающей войны, потеряно 300 000 человек, выход к морю утерян.
Ям-Запольский мир 1582 г.: «царь отказался от всех завоеваний».
- 2022: «спецоперация» "за 3 дня" идёт уже 4-й год, более миллиона росийских потерь.
05.11.2025 08:59 Відповісти
+20
Це було очевидно.

Віг себелюбивий егоїст, кретин і ідіот. Людям просто соромно уже голосувати за МАГА - це як партія ригів
05.11.2025 08:51 Відповісти
+20
@ (продовження):

Итог: Плюсский мир = Его повторение?
- 1583: Плюсское перемирие - Московия теряет всё, кроме 30 км побережья.
Шведский посол: «Москва заплатила кровью за мираж».
- Сейчас: российская экономика скатывается в кризис, демография подорвана, внутри россии всё держится на репрессиях и насилии. Смерть кремлёвского старца может привести к краху политической системы.



Ливонская война - это предтеча нынешней войны рф против Украины: та же мессианская идея «собирания земель», та же риторика «исконности», то же сумасшествие правителя в Кремле, та же коалиция Запада, та же тактика выжженной земли московитских / российских войск, и те же многие годы агонии страны вместо «блицкрига». Разница лишь в том, что в XVI в. не было ядерного оружия, беспилотников и Интернета.

05.11.2025 09:05 Відповісти
Це було очевидно.

Віг себелюбивий егоїст, кретин і ідіот. Людям просто соромно уже голосувати за МАГА - це як партія ригів
05.11.2025 08:51 Відповісти
риго-аналів.
05.11.2025 08:57 Відповісти
Мене не було на цих виборах - я б показав цьому Мамдані де раки зимують - Трамп
05.11.2025 08:55 Відповісти
А-я-яй-я-яй... А шож тепер робити? Війну за 24 години вже всьо?
05.11.2025 08:56 Відповісти
Путин на встрече с учёными-историками:

- - Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!

- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?

05.11.2025 09:24 Відповісти
@ (в переладі):
"За Лівонською війною настала Поруха - економічний колапс, з якого московити якось стали вибиратись аж до 1600-х років.
Але на той час Рюриковичі закінчилися і настало "Смутное время", з якого вилазили іще 50+ років.
Тож, від наслідків правління Івана Грозного вигрібали 75+ років."
Угандійський індус-соціаліст - це ******* в кубі.
Це тьі про себе? Чувак у котрого оба родітєля є в ру-вікіпєдії по любому достойнєй дібіла тромба. Хоча і гуманітарій, що прискорбно. Всі великі люди технарі за освітою. І більшість з них з незакінченою. Біл Гейтс, Елон Маск і т.д.
Є версія (досить правдоподібна), що правління Трампа закінчиться феєричним нахилом вліво, з наслідками, від яких Трампа ще з вдячністю згадуватимуть.
Ось перші ластівки.
Версія завжди є. Але правдоподібності в неї не більше ніж у нєвєруючіх у потєплєніє, шароподібності Землі чи нєлєтальшіків на Луну
Розгул лівачизма привів Трампа до влади.
Праворадикальні дії Трампа викликають обурення.
Оскільки народ в своїй масі дурний, то кидається від однієї крайності до іншої (згадати наш 2019).
Висновок напрошується сам.
Respublikanci , vi abasralis , spasiba naisveteishemu Trombu ....🤣🤣🤣 No eta ieshcho toka cvetochki....
Нічого хорошого не бачу. Якщо крайні ліві захоплять владу в Демократичній партії, це буде набагато гірше за Трампа.
За то вони побудують в штатах сосіалізьм.
Ангсоц амерсоц.
то, чого ви радієте?
демократам?
то повертаємось. до міра ва всьом мірє?
до, ліш би нє било вайни?
до, шизанутих лєваків з їх збоченим уявлення про біологію?
до, безкінечного соціального популізму, коли хтось паше на трьох роботах, та при цьому оплачує паразита ледаря дармоїда?
Та ніхто адекватний не радіє.
Навіть є загроза що цей пі3дун-комуніст який корчив з себе ледь не палестинського мігранта аби тиснути на жалість виборця - або хтось подібний на нього - навіть зможе поборотись за звання президента США. Для цього треба тільки встигнути за 3 роки роздати побільше велферу і інших жирних плюшек різним бомжам з мігрантами і безробітними до того як Нью-Йорк скотиться до рівня Детройта.
Кацапи, яких їх матері зачинали в " пьяном угаре" ніколи не відзначалися світлим розумом, шо бовкнули їх сцарі типу Івана Грязного, то вони до цих пір і кукурікають.
во всем виноват Байден
клінтон!
у всьому винен клінтон!
Усе почалось з Кеннеді.
Якбьі тромб був президентом такой куйні б не сталося !
Пора давать Украине Томагавки...
Популист абдула це потужно. Демократы походу выкупили что пришло время популистов, позднее зажигание. В любом случае, надеюсь, что возвращение к левацким идеям, иммигрантам, лгбт итд не будет. Сейчас в мире хорошая тенденция пошла на правых. Дай бог
Так, зараз у світі пішла тенденція ультраправих фашистів. Не дай Бог.
І де саме в світі зараз правлять ультраправі окрім рашки з Іваном, звісно?
А де я казала, що ультраправі правлять? Вони набирають обертів в Європі та світі. Поцікавтесь ультраправими партіями, які рвуться до влади у Німеччині та Франціі. Європейська молодь зараз має ультраправі погляди і найближчим часом вона це доведе на виборах у своїх країнах. Спостерігаємо.
Те що ви називаєте ультраправими ними в жодному разі не є. І в Європі нема жодної значної ультраправої партії.
Фідес; Альтернатива для Німеччини; Браття Італії - це хто? Не ультраправі?
Ультраправі вже давно у Європарламенті сидять та голосно гудять.
русняві підоси популісти, русняві підсоси популісти, ще якісь популісти макаронники.

що в них ультраправого? лесбійська чорношкіра дружина очільниці АФД?)

вони "ультраправі" хіба з точки зору західних соціалістів які роками експлуатували ліву повістку а тепер падають в приступі епілепсії коли хтось без шизофренії головного мозку каже що біле це білі, чорне це чорне, а мігранти-нахлібники-кримінальники не потрібні.
Ультраправий Бабіш теж вам не ультраправий? Він заявляє про припинення нам допомоги від Чехії. Тому антиукраінська коаліція поповнилась. Не треба недооцінювати цих істот, вони дуже небезпечні.
Ні, він підруснявий антиукраїнський мудак. Як орбан, фіцо і решта.
Тобто, він поза політикою, та переміг лише тому, що анти український мудак?
чому ж поза політикою? просто не ультра-правий. Це взагалі хибне визначення як на мене.
Ніхто зараз не захоче називатися фашистом декларуючи фашистскі тезі. Неофашизм зараз буде добре завуальований і ви побачите його в усій красі , коли буде вже занадто пізно.
Або не побачу. Тому що у населення ЄС нема такого глибинного запиту на всі принади фашизму як в рашці. Досить вірогідно що все закінчиться поворотом до більш національно-орієнтованої політики.
*іраном
Бачив відео, як цей Ахмед лив сльози на камеру під час одного з передвиборчих мітингів, розказуючи про своє, тяжке життя. Гіршого актора знайти важко..
Респи у свою чергу виставили відвертого фріка Сліву, навіть не знаю на що можна було розраховувати з таким кандидатом.
Теорема Эскобара. Но думаю в нынешние времена нового передела мира лучший вариант для штатов да и для всего мира в целом это республиканцы. Если опять ко власти придут соплежуйные демократы то можно уезжать в Бразилию (хотя там уже вроде бы кариели с дронами летают научились у наших, мде)
«Не шутите с Зоханом» памʼятаєте це кіно?
Усе в Божих руках
Читайте Біблію
Цей ісламіст таке ж гівно, як і трампісти, тільки з іншого боку. Проголосувавши за лівого популіста, американці знову довели, що від виборців "слуг" вони мало чим відрізняються.
Нью-Йорк місто мігрантів.
Все логічно, бо якщо в Америці змогла перемогти ультраправа МАГА , то чому не можуть бути наступні ультраліві!?
Це все території демократів. Reuters висмоктав перемогу з пальця.
Мамдані емігрував до США з Уганди в дитинстві та закінчив коледж Боудойн у 2014 році. До початку політичної кар'єри він працював активістом у сфері житлової політики та продюсером реп-музики в Нью-Йорку.

У 2024 році Мамдані оголосив про свою участь у виборах мера Нью-Йорка 2025 року. У його передвиборчій програмі - безплатні міські автобуси, громадські дитсадки, муніципальні продуктові магазини, замороження орендної плати на стабілізованих квартирах і будівництво доступного житла.

У разі перемоги він стане першим мусульманином, першим азійцем, першим міленіалом і першим за понад 30 років мером Нью-Йорка, пов'язаним із Демократичними соціалістами Америки.

ЛГБТ

У соціальних питаннях він підтримує розширення прав ЛГБТК+, інвестиції у гендерно-афірмативне медичне обслуговування, а також перетворення Нью-Йорка на «місто-притулок» для ЛГБТК+

Соціальні програми

У сфері безпеки Мамдані виступає за менше покарань і більший акцент на соціальні програми, допомогу безхатченкам і ментальне здоров'я, а також створення департаменту громадської безпеки.

Економічна політика

В економічній політиці він пропонує обмеження зростання орендної плати, захист орендарів, будівництво доступного житла, підвищення мінімальної зарплати до $30 за годину до 2030 року, збільшення корпоративних податків і податків для найбагатших мешканців міста для фінансування освіти, догляду за дітьми та транспорту.
"Мамдані емігрував до США з Уганди... У разі перемоги він стане першим мусульманином, першим азійцем..."

Взагалі то, Республіка Уганда - країна на сході Африки.
Його батьки емігранти з Індії.
Ааа... Тоді зрозуміло. Дякую за пояснення. )
цікавий факт: перемога трампу - результат роботи обамів та байденів, а перемога соціалістів- любітєлів хамасу - результат роботи трампа
Переміг чистий комуніст і фрі палестинець..Колись взагалі таке би було не можливо.Хоче саме в цьому місті зараз такі перемагають.
А вот и первый итог правления политики Трампона Трампакса!!!😂😆🤣🤪🥳🤡
Партія демократів, як власне і республіканці, пішла по шляху періоду Брежнєва - триматися за владу до останнього подиху : гонки на катафалках. Мастодонти політичного олімпу Байден, Трамп... Молода Америка це ніяк не сприймає...

https://novayagazeta.eu/articles/2025/11/04/zokhran-mamdani-kandidat-na-post-mera-niu-iorka-za-nim-i-ego-kampaniei-slediat-dazhe-za-predelami-ssha
Переміг популіст такий самий популіст, як і трампло. Гамерика ще кровʼю вмиється за свій вибір, як вмивається зараз Україна за свій популіський вибір у 19- му.
Коли в сша до влади прийдуть махрові комуняки, як цей хмирь, тоді вона і скінчиться
думаю шо консерватори США про* будь свій Олімп , вибори їх знесуть на смітник сторії...
і єто правільно..
Бачу Трамп і тут налякав багатьох "лівацтвом", "комуністами". Отямтеся, не плутайте соціальну політику в цивілізованих демократичних країнах з соціалізмом і комунізмом совкового зразка. До Трампа і демократи і республіканці сповідували демократичний устрій, свободу преси, натомість все нинішнє найближче оточення Трампа ненавидить демократію як таку, обзиваючи "лівацтвом", лякаючи "комунізмом", тощо, але насправді схоже хочуть встановити однопартійну авторитарну систему. Подивіться на тих, кого Трамп вважає "друзями" і "хорошими парнями", з ким обіймається, вже йому не терпиться і з північнокорейським диктатором ближче подружиться.
Піздець Нью-Йорку
Якщо нью-йоркцям не сподобається його керування містом, то вони його знесуть. Українські "снєсуни" ви де? Скажіть, що я не правий.
