Демократи здобули перемогу на перших великих виборах другого терміну Трампа
Демократи здобули перемогу на перших великих виборах після повернення Дональда Трампа на посаду президента США. Партія, що переживає труднощі, отримала шанс на успіх перед виборами до Конгресу наступного року.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Новий мер Нью-Йорка
Так, на виборах мера у Нью-Йорку переміг 34-річний демократ-соціаліст Зохран Мамдані, який раніше був маловідомим законодавцем штату.
Вірджинія
У Вірджинії на виборах губернатора перемогла 46-річна демократка Ебігейл Спанбергер.
Нью-Джерсі
А у Нью-Джерсі - 53-річна Мікі Шеррілл.
"Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. І якщо є якийсь спосіб налякати деспота, то це шляхом демонтажу тих самих умов, які дозволили йому накопичити владу", - сказав Мамдані, виступаючи перед прихильниками.
"Тож, Дональде Трампе, оскільки я знаю, що ви дивитеся, у мене для вас два слова: збільште гучність", - додав він.
Reuters зазначає, що ці вибори стали барометром того, як американці реагують на дев'ять місяців перебування Трампа на посаді глави держави. Перегони також стали перевіркою різних передвиборчих тактик Демократичної партії напередодні 2026 року, оскільки партія позбавлена влади у Вашингтоні та все ще намагається знайти вихід із політичної пустки.
Вибори-2026 у США
Як відомо, у листопаді 2026 році в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Нижня палата - Палата представників - буде переобрана повністю, а верхня - Сенат - на третину.
Віг себелюбивий егоїст, кретин і ідіот. Людям просто соромно уже голосувати за МАГА - це як партія ригів
В связи с тем, что по россии стали ставить памятники Ивану Грозному (Ужасному), очевидно, что путин пытается брать с него пример.
Что характерно, между Российско-украинской войной сейчас и Ливонской войной 1558-1583 гг. времен Ивана Грозного действительно прослеживаются глубокие исторические параллели - и по мотивам, и по риторике, и по последствиям.
Итак. Да будет тред!!!
https://pbs.twimg.com/media/G470ILaXQAALFCF?format=jpg&name=small
1. Официальная цель: «возвращение исконных земель»
- Ливонская война: Иван IV объявил, что Ливония - «отчина» Рюриковичей, «от дедов и прадедов».
Цитата из грамоты 1558 г.: «…Лифлянская земля наша отчина, а мы ее хотим устроить по старине».
- 2022 год: Путин в статье «Об историческом единстве» (2021) и в речи 24 февраля 2022 г.: «Современная Украина целиком и полностью создана Россией… Мы вернём своё».
https://pbs.twimg.com/media/G470_3oW0AAqO2u?format=jpg&name=360x360
2. «Денацификация» = «очищение от еретиков»
- Ливонская: Московские летописи называют ливонцев «немецкими еретиками», а войну - «крестовым походом».
Псковская летопись: «…идоша на немецких еретиков, яко на поганых».
- 2022: «денацификация и демилитаризация» - официальный термин Кремля.
https://pbs.twimg.com/media/G471QS0WgAEsP9l?format=jpg&name=small
3. Раздел соседней страны на «своих» и «чужих»
- 1558-1560: Москва признаёт «русских людей» в Дерпте (Тарту) и Нарве, создаёт «русские сотни» в ливонских городах.
«Кто хочет жить по-старому - оставайтесь под царём».
- 2022: «русскоязычное население Донбасса» объявлено «своим», выдаются паспорта РФ с 2019 г.
https://pbs.twimg.com/media/G472b7yWYAAKhi_?format=jpg&name=small
4. Противник - «коалиция Запада»
- Ливонская война: против Москвы выступают: - Ливонский орден → Литва → Польша → Швеция.
Стефан Баторий в 1579 г.: «Москва хочет Балтику, а не Ливонию».
- 2022: НАТО, ЕС, США (при Байдене) поддерживают Украину, поставляют ей оружие и оказывают финансовую поддержку. На Западе понимают, что путин хочет перекроить карту Европы.
https://pbs.twimg.com/media/G4771wYWwAAswOC?format=jpg&name=small
5. Тактика «выжженной земли» и депортации
- 1560-е: московитские опричники сжигают ливонские деревни, угоняют «ясырь» (пленных).
Немецкий хронист Одербурн: «Москва оставляет пепел и пустыню».
- 2022: Мариуполь, Бахмут, Авдеевка и другие города Донбасса разрушены российскими войсками, депортация 19 000 украинских детей в рф (по данным Украины и ICC). Экономика и инфраструктура оккупированных россиянами территорий Украины в упадке.
https://pbs.twimg.com/media/G478c0IXEAAdILL?format=jpg&name=small
6. Пропаганда «восстановления исторической справедливости»
- Ливонская: в Москве печатают листовки: «Ливония - русская земля от Рюрика».
Царь лично пишет шведскому королю: «Юрьев (Дерпт) наш от прадедов».
- 2022: карты «Новороссии от Харькова до Одессы» в школьных учебниках Мединского 2023 г.
https://pbs.twimg.com/media/G478uoJXgAAUyTI?format=jpg&name=small
7. Долгая война без быстрой победы
- Ливонская: планировалась как быстрая победоносная кампания. Итог - 25 лет изматывающей войны, потеряно 300 000 человек, выход к морю утерян.
Ям-Запольский мир 1582 г.: «царь отказался от всех завоеваний».
- 2022: «спецоперация» "за 3 дня" идёт уже 4-й год, более миллиона росийских потерь.
Итог: Плюсский мир = Его повторение?
- 1583: Плюсское перемирие - Московия теряет всё, кроме 30 км побережья.
Шведский посол: «Москва заплатила кровью за мираж».
- Сейчас: российская экономика скатывается в кризис, демография подорвана, внутри россии всё держится на репрессиях и насилии. Смерть кремлёвского старца может привести к краху политической системы.
Ливонская война - это предтеча нынешней войны рф против Украины: та же мессианская идея «собирания земель», та же риторика «исконности», то же сумасшествие правителя в Кремле, та же коалиция Запада, та же тактика выжженной земли московитских / российских войск, и те же многие годы агонии страны вместо «блицкрига». Разница лишь в том, что в XVI в. не было ядерного оружия, беспилотников и Интернета.
- - Коллеги! С вершины прожитых лет ,потраченых на руководство в развитии прогресса в России , я сделал неопровержимый вывод: россияне нуждаются и любят того правителя, который ведёт их к счастью при помощи кнута и топора, а не демократии! Они любят Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерину Вторую, Николая Первого , Сталина! Когда они умирали - по ним плакали больше всего! А тех , кто с ними в «демократию» пытался играть - презирали! Вспомните судьбу Лжедмитрия, Петра Третьего, Павла Первого, Александра Второго, Хрущёва!
- Владимир Владимирович! Так Вы надеетесь, что по Вам будут плакать больше, чем по Сталину?
"За Лівонською війною настала Поруха - економічний колапс, з якого московити якось стали вибиратись аж до 1600-х років.
Але на той час Рюриковичі закінчилися і настало "Смутное время", з якого вилазили іще 50+ років.
Тож, від наслідків правління Івана Грозного вигрібали 75+ років."
У 2024 році Мамдані оголосив про свою участь у виборах мера Нью-Йорка 2025 року. У його передвиборчій програмі - безплатні міські автобуси, громадські дитсадки, муніципальні продуктові магазини, замороження орендної плати на стабілізованих квартирах і будівництво доступного житла.
У разі перемоги він стане першим мусульманином, першим азійцем, першим міленіалом і першим за понад 30 років мером Нью-Йорка, пов'язаним із Демократичними соціалістами Америки.
ЛГБТ
У соціальних питаннях він підтримує розширення прав ЛГБТК+, інвестиції у гендерно-афірмативне медичне обслуговування, а також перетворення Нью-Йорка на «місто-притулок» для ЛГБТК+
Соціальні програми
У сфері безпеки Мамдані виступає за менше покарань і більший акцент на соціальні програми, допомогу безхатченкам і ментальне здоров'я, а також створення департаменту громадської безпеки.
Економічна політика
В економічній політиці він пропонує обмеження зростання орендної плати, захист орендарів, будівництво доступного житла, підвищення мінімальної зарплати до $30 за годину до 2030 року, збільшення корпоративних податків і податків для найбагатших мешканців міста для фінансування освіти, догляду за дітьми та транспорту.
