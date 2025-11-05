Рік після перемоги: Трамп привітав американців
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав американців із річницею своєї перемоги на виборах, що відбулися 5 листопада 2024 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію політика в соцмережі Truth Social.
"З річницею! Цього дня, 5 листопада, рік тому, ми здобули одну з найвеличніших президентських перемог в історії - така честь представляти нашу країну", - написав Трамп.
Глава Білого дому заявив про успіхи в економіці
У своєму повідомленні Трамп наголосив, що економіка США "процвітає", а державні витрати значно скорочуються.
Президент Америки підкреслив, що головною метою його адміністрації є доступність - передусім у сфері життя, праці та соціальної політики.
Серйозний удар для Трампа
Тим часом у США представники Демократичної партії здобули перемогу в трьох перегонах на перших великих виборах з моменту повернення Трампа на посаду президента.
Головні результати виборів:
-
Зогран Мамдані - мер Нью-Йорка, перший мусульманин на цій посаді;
-
Абігейл Спанбергер - перемога на виборах губернатора Вірджинії;
-
Мікі Шеррілл - перемога на виборах губернатора Нью-Джерсі.
Аналітики зазначають, що ці вибори стали перевіркою реакції американців на правління Трампа.
Вибори-2026 у США
Як відомо, у листопаді 2026 році в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу.
Нижня палата - Палата представників - буде переобрана повністю, а верхня - Сенат - на третину.
це НЕ трамп !!!!
це написав інший преЗЄдент !
.
Північна Корея - послала
Іран - послав
Єменськи хусити - послали
Московити просто знущаються
Європа на межі посилання
Індія - послала
Китай - послав
"Яких вам ще перемог?" (с)
Ну тогда пропал у рыжего праздник.