УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6676 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа
2 014 42

Рік після перемоги: Трамп привітав американців

Трамп привітав Америку з перемогою на виборах рік тому

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав американців із річницею своєї перемоги на виборах, що відбулися 5 листопада 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію політика в соцмережі Truth Social.

"З річницею! Цього дня, 5 листопада, рік тому, ми здобули одну з найвеличніших президентських перемог в історії - така честь представляти нашу країну", - написав Трамп.

Читайте: КНДР готується до можливого саміту Кім Чен Ина з Трампом, - розвідка Південної Кореї

Глава Білого дому заявив про успіхи в економіці

У своєму повідомленні Трамп наголосив, що економіка США "процвітає", а державні витрати значно скорочуються.

Президент Америки підкреслив, що головною метою його адміністрації є доступність - передусім у сфері життя, праці та соціальної політики.

Читайте також: Трамп підтримує Україну на шляху до ЄС, - Зеленський

Серйозний удар для Трампа

Тим часом у США представники Демократичної партії здобули перемогу в трьох перегонах на перших великих виборах з моменту повернення Трампа на посаду президента.

Головні результати виборів:

  • Зогран Мамдані - мер Нью-Йорка, перший мусульманин на цій посаді;

  • Абігейл Спанбергер - перемога на виборах губернатора Вірджинії;

  • Мікі Шеррілл - перемога на виборах губернатора Нью-Джерсі.

Аналітики зазначають, що ці вибори стали перевіркою реакції американців на правління Трампа.

Читайте також: США готують три сценарії дій для усунення Мадуро від влади, - NYT

Вибори-2026 у США

Як відомо, у листопаді 2026 році в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу.

Нижня палата - Палата представників - буде переобрана повністю, а верхня - Сенат - на третину.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

вибори (6776) привітання (719) Трамп Дональд (8846)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
В Нью Джерси Демократка новий губернатор, в Нью Йорку демократ новий мер, в Вірджинії теж нова губернатор Демократка...шо йому ще робити як не говорити "дякую...дуже дякую"
показати весь коментар
05.11.2025 20:24 Відповісти
+7
Псина голос подала.
показати весь коментар
05.11.2025 20:20 Відповісти
+7
показати весь коментар
05.11.2025 20:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Псина голос подала.
показати весь коментар
05.11.2025 20:20 Відповісти
Буду в тренді - Трамп негідник!!!
показати весь коментар
05.11.2025 20:20 Відповісти
В Нью Джерси Демократка новий губернатор, в Нью Йорку демократ новий мер, в Вірджинії теж нова губернатор Демократка...шо йому ще робити як не говорити "дякую...дуже дякую"
показати весь коментар
05.11.2025 20:24 Відповісти
Він не просто говорить. Він погрожує! Готуйтеся, я ще не всіх котів зʼїв!
показати весь коментар
05.11.2025 20:45 Відповісти
Три перемоги в демократів є, але скільки всього? Ну тобто це 3 з 10, чи 3 з 3? Є разниця. Ну то добре що ми рік простояли, незважаючи на Краснова, ще б три протриматися, або ж раніше zакобzониться.
показати весь коментар
05.11.2025 20:25 Відповісти
"З річницею! Цього дня, 5 листопада, рік тому, ми здобули одну з найвеличніших президентських перемог в історії - така честь представляти нашу країну",

це НЕ трамп !!!!
це написав інший преЗЄдент !

.
показати весь коментар
05.11.2025 20:26 Відповісти
Чому ніхто з трампіздів не вітає свого кумира з річницею? Де всі ті секунд ферсти та підаратори зі своїми надіями та розумово відсталими коментарями? Де ця шобла?
показати весь коментар
05.11.2025 20:30 Відповісти
У кого что болит. У адекватных людей адекватные кумиры. Или ты фанатка Абдуллы транса иммигранта с Мексики?
показати весь коментар
05.11.2025 20:33 Відповісти
Трампізд ?
показати весь коментар
05.11.2025 20:35 Відповісти
Будешь прл ********** рассказывать в европке когда за одно место турок ухватит или ливиец или кто там у них, в зависимости от страны свой местныц контингент. Самое забавное как женщины голосуют за левых а потом удивляются когда в их жизни изменения в том числе с безопасностью не в лучшую сторону. Я бы вам вообще запретил голосовать. Как и 73 процентам в любой стране
показати весь коментар
05.11.2025 20:41 Відповісти
Нахій там
показати весь коментар
05.11.2025 20:44 Відповісти
Ничего умнее от левацкого электората я услышать не ожидал
показати весь коментар
05.11.2025 20:57 Відповісти
Головою вдарилася?
показати весь коментар
05.11.2025 20:37 Відповісти
Трампізд ще один?
показати весь коментар
05.11.2025 20:47 Відповісти
Де? Де?
показати весь коментар
05.11.2025 20:57 Відповісти
А Нью - Йорк ми задавим - ніякої федеральної допомоги - Трамп
показати весь коментар
05.11.2025 20:30 Відповісти
З цього приводу, перед "Білим домом", треба, встановити щось таке. )))

показати весь коментар
05.11.2025 20:30 Відповісти
в сенсі, пшонку ?
показати весь коментар
05.11.2025 23:55 Відповісти
Слава Трампу! лучший президент штатов за последние годы!
показати весь коментар
05.11.2025 20:31 Відповісти
Трампізд !
показати весь коментар
05.11.2025 20:36 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 00:05 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2025 20:32 Відповісти
Слава Трампу! Кращий президент Штатів за останні роки!
показати весь коментар
05.11.2025 20:38 Відповісти
Ти з двох аків строчиш, падло?
показати весь коментар
05.11.2025 20:48 Відповісти
Ще й сам собі лайкає. Мабуть якийсь збочинець. )))
показати весь коментар
05.11.2025 21:12 Відповісти
О. Ще один трапізд.
показати весь коментар
06.11.2025 00:06 Відповісти
Рік ганьби і самоприниження
показати весь коментар
05.11.2025 20:43 Відповісти
А з наслідками того вибору привітав?
Північна Корея - послала
Іран - послав
Єменськи хусити - послали
Московити просто знущаються
Європа на межі посилання
Індія - послала
Китай - послав
"Яких вам ще перемог?" (с)
показати весь коментар
05.11.2025 20:59 Відповісти
Канада. Гренландія, Газа...
показати весь коментар
05.11.2025 21:13 Відповісти
Було б правильніше поздоровити пуйла з перемогою рудого чма.
показати весь коментар
05.11.2025 21:07 Відповісти
Рік після перемоги: ТрампОН всрався
показати весь коментар
05.11.2025 21:11 Відповісти
сделаем америку
показати весь коментар
05.11.2025 21:23 Відповісти
Ах ти ж *********!
показати весь коментар
05.11.2025 21:27 Відповісти
"поздравляю вас с моим днем рождения"
показати весь коментар
05.11.2025 21:35 Відповісти
Рудий трампон іди нах.й гандон
показати весь коментар
05.11.2025 21:40 Відповісти
Как пережить оставшиеся три года, пока рыжий дебил отправится на свалку истории?!😨
показати весь коментар
05.11.2025 21:49 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2025 22:27 Відповісти
А рыжего ******** ***** поздравил?
Ну тогда пропал у рыжего праздник.
показати весь коментар
05.11.2025 22:33 Відповісти
рік як закінчив війну за 24 години, це прям як Київ за 3 дня
показати весь коментар
05.11.2025 22:34 Відповісти
За рік Трампа США втратили повагу у всьому світі. До кінця правління цього геріатричного нарциса, який стрімко занурюється в деменцію, втрати потрояться. Відновлення може зайняти десятиліття, або не відбутися зовсім. Тоді США з їх 360 мільйонами населенням залишиться регіональним (континентальним) гравцем. Європа та Азія звільняться від впливу та диктату США. Трамп для цього вже зробив все необхідне і заклав підвалини континентальної незалежності у всьому світі.
показати весь коментар
05.11.2025 23:45 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 05:26 Відповісти
 
 