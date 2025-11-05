Рік після перемоги: Трамп привітав американців

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав американців із річницею своєї перемоги на виборах, що відбулися 5 листопада 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію політика в соцмережі Truth Social.

"З річницею! Цього дня, 5 листопада, рік тому, ми здобули одну з найвеличніших президентських перемог в історії - така честь представляти нашу країну", - написав Трамп.

Глава Білого дому заявив про успіхи в економіці

У своєму повідомленні Трамп наголосив, що економіка США "процвітає", а державні витрати значно скорочуються.

Президент Америки підкреслив, що головною метою його адміністрації є доступність - передусім у сфері життя, праці та соціальної політики.

Серйозний удар для Трампа

Тим часом у США представники Демократичної партії здобули перемогу в трьох перегонах на перших великих виборах з моменту повернення Трампа на посаду президента.

Головні результати виборів:

Зогран Мамдані - мер Нью-Йорка, перший мусульманин на цій посаді;

Абігейл Спанбергер - перемога на виборах губернатора Вірджинії;

Мікі Шеррілл - перемога на виборах губернатора Нью-Джерсі.

Аналітики зазначають, що ці вибори стали перевіркою реакції американців на правління Трампа.

Вибори-2026 у США

Як відомо, у листопаді 2026 році в США відбудуться проміжні вибори до Конгресу.

Нижня палата - Палата представників - буде переобрана повністю, а верхня - Сенат - на третину.

