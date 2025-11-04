УКР
Трамп підтримує Україну на шляху до ЄС, - Зеленський

Трамп підтримує членство України в ЄС. Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп підтримує Україні на шляху до членства в ЄС.

Про це глава держави сказавна Саміті з розширення ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

"Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього членства Європейського Союзу. Ми це питання з ним обговорювали і він підтримує. Він розуміє, що це вибір українців. І Україна є частиною Європи - географічно, геополітично та історично", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що громадяни України прагнуть членства в ЄС.

"Ми (Трамп та Зеленський. - Ред.) говорили про блокування питання лідером Угорщини і я запитав президента Трампа, чи він підтримує мене у нашому прагненні. Він відповів, що зробить все можливе", - додав глава держави.

За словами Зеленського, Трамп часових рамок не назвав.

Читайте: Орбан має щось запропонувати Україні, яка захищає всю Європу від РФ, - Зеленський

Що передувало?

Видання Politico повідомляло, що Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС антиукраїнський альянс.

Віктор Орбан заявляв, що Угорщина не хоче бути в ЄС з Україною, бо її доля - бути поряд з РФ.

Також він казав, що Україна не є суверенною державою, бо її утримує ЄС.

У серпні 2025 року Володимир Зеленський просив Дональда Трампа вплинути на Орбана, щоб той не блокував вступ України до ЄС.

За даними ЗМІ, Дональд Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 8 листопада.

Також читайте: Переговорні кластери з Україною можуть відкрити до кінця листопада, - єврокомісарка Кос

Автор: 

Зеленський Володимир (26065) членство в ЄС (1414) Трамп Дональд (7590)
+3
хз, чи з 22-го - квітень 14-го Горлівка концерти у підара безлєра, відосіки навесні 14-го на кривавій площі мацкви, ********** за "пересування кордонів" кацапами, активний бізнес на ********** бе зупинки... список чималенький
відібрав Бог розум у людей навесні 19-го
показати весь коментар
04.11.2025 16:47 Відповісти
+2
Це з ранку, а зараз?
показати весь коментар
04.11.2025 16:31 Відповісти
+2
Трамп мабуть сказав .що з "зеленими зрадниками"Україна ніколи не вступить ані в ЄС .ні в НАТО,,,???"Nf ; (та ж сама куйня- брехня що "тра3,14сдабол" говорив про "томагавки" для України....ла ла ла."зелена" це брехня...
показати весь коментар
04.11.2025 16:35 Відповісти
Коли Трамп ********** нас в ЄС - то сам чорт нам не страшний
показати весь коментар
04.11.2025 16:28 Відповісти
Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:

"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).

Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".
показати весь коментар
04.11.2025 17:10 Відповісти
Це з ранку, а зараз?
показати весь коментар
04.11.2025 16:31 Відповісти
Трамп мабуть сказав .що з "зеленими зрадниками"Україна ніколи не вступить ані в ЄС .ні в НАТО,,,???"Nf ; (та ж сама куйня- брехня що "тра3,14сдабол" говорив про "томагавки" для України....ла ла ла."зелена" це брехня...
показати весь коментар
04.11.2025 16:35 Відповісти
Чувак, який відкрив двері росіянам у 2022му, зараз удає з себе патріота?
показати весь коментар
04.11.2025 16:36 Відповісти
хз, чи з 22-го - квітень 14-го Горлівка концерти у підара безлєра, відосіки навесні 14-го на кривавій площі мацкви, ********** за "пересування кордонів" кацапами, активний бізнес на ********** бе зупинки... список чималенький
відібрав Бог розум у людей навесні 19-го
показати весь коментар
04.11.2025 16:47 Відповісти
Його ботам трудно на ходу переорієнтуватись,бо звикли цілими днями лити бруд на Трампа.Між іншим,як на Пороха,трохи раніше.Ще раніше на Яценюка-контингент той самий.
Про епоху янека не варто і згадувати,там діяли за принципом: ГРЕХ НЕ СДЕЛАТЬ ЛОХА.
Зелені взяли собі також,як дороговказ,цей девіз,трохи помінявши слова,але принцип той самий: ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
показати весь коментар
04.11.2025 16:43 Відповісти
А ти Трампа про це спитав? Чмоник пи...лявий
показати весь коментар
04.11.2025 16:47 Відповісти
Навіть питати мало-треба договорюватись на рівні довіри,в т.ч.особистих взаємин.
А що,якщо він Трампа забоксував в Овальному,каратішка непереможний.
показати весь коментар
04.11.2025 17:00 Відповісти
Сам витворяє все, щоб Україна не стала членом ЄС, а щось там лепече про підтримку від Трампа!
показати весь коментар
04.11.2025 16:57 Відповісти
Трамп підтримує українців, щоб вони вступили до ЄС, але не підтримує мародерства і корупцію хуцпи шайки.
показати весь коментар
04.11.2025 17:17 Відповісти
1. Трамп виказав співчуття королівскій родині Британії. Король вигнав з Вінзорського палацу й відібрав титули у свого брата за справи участі його у вечірках Епштейна ( це тоді, коли Трамп усіма шатдаунами відтягує в себе свою по дєлігкам з Епштейном)
2. Трампа погрожує розгляд справи у корупції за те, що він сприяв позбавленню судового переслідування криптовалютчика за економісян махінації.Це саме той чувак котрий збагатив сімейку Трампа з синами у поточному році на крипотвалютному бізнесі, як найбільш дохідному з усіх інших.
3. Трамп військовою опрацією у Венесуелі розкручує зі своїм МІНІСТРОМ ВІЙНИ алкашом лейтенантом "Карибську кризу 2:0"- Росія вже заявляє про передислокацію своїх винищувачів й про співуачсть в допомозі Венесуелі (скоріше за все разом з Китаєм та навіть Іраном )

ВИСНОВОК - БУРАТІНА МОЖЕ ЩО ХОЧ ЗАРАЗ ГОВОРИТИ ПРО НАМІРИ ТРАМПА ЩОДО УКРАЇНИ - ЙОМУ НЕ ДО ВОВКИ...
показати весь коментар
04.11.2025 17:42 Відповісти
долдвам ще - забула
ПУНКТ 4 -РЕЙТИНГ 37% ще не пройшов рік королювання 47-го - безпрецендентний результат в історії США.
показати весь коментар
04.11.2025 17:43 Відповісти
 
 