Трамп підтримує Україну на шляху до ЄС, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп підтримує Україні на шляху до членства в ЄС.
Про це глава держави сказавна Саміті з розширення ЄС, інформує Цензор.НЕТ.
"Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього членства Європейського Союзу. Ми це питання з ним обговорювали і він підтримує. Він розуміє, що це вибір українців. І Україна є частиною Європи - географічно, геополітично та історично", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що громадяни України прагнуть членства в ЄС.
"Ми (Трамп та Зеленський. - Ред.) говорили про блокування питання лідером Угорщини і я запитав президента Трампа, чи він підтримує мене у нашому прагненні. Він відповів, що зробить все можливе", - додав глава держави.
За словами Зеленського, Трамп часових рамок не назвав.
Що передувало?
Видання Politico повідомляло, що Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС антиукраїнський альянс.
Віктор Орбан заявляв, що Угорщина не хоче бути в ЄС з Україною, бо її доля - бути поряд з РФ.
Також він казав, що Україна не є суверенною державою, бо її утримує ЄС.
У серпні 2025 року Володимир Зеленський просив Дональда Трампа вплинути на Орбана, щоб той не блокував вступ України до ЄС.
За даними ЗМІ, Дональд Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 8 листопада.
"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).
Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".
відібрав Бог розум у людей навесні 19-го
Про епоху янека не варто і згадувати,там діяли за принципом: ГРЕХ НЕ СДЕЛАТЬ ЛОХА.
Зелені взяли собі також,як дороговказ,цей девіз,трохи помінявши слова,але принцип той самий: ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
А що,якщо він Трампа забоксував в Овальному,каратішка непереможний.
2. Трампа погрожує розгляд справи у корупції за те, що він сприяв позбавленню судового переслідування криптовалютчика за економісян махінації.Це саме той чувак котрий збагатив сімейку Трампа з синами у поточному році на крипотвалютному бізнесі, як найбільш дохідному з усіх інших.
3. Трамп військовою опрацією у Венесуелі розкручує зі своїм МІНІСТРОМ ВІЙНИ алкашом лейтенантом "Карибську кризу 2:0"- Росія вже заявляє про передислокацію своїх винищувачів й про співуачсть в допомозі Венесуелі (скоріше за все разом з Китаєм та навіть Іраном )
ВИСНОВОК - БУРАТІНА МОЖЕ ЩО ХОЧ ЗАРАЗ ГОВОРИТИ ПРО НАМІРИ ТРАМПА ЩОДО УКРАЇНИ - ЙОМУ НЕ ДО ВОВКИ...
ПУНКТ 4 -РЕЙТИНГ 37% ще не пройшов рік королювання 47-го - безпрецендентний результат в історії США.