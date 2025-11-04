Трамп підтримує Україну на шляху до ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп підтримує Україні на шляху до членства в ЄС.

Про це глава держави сказавна Саміті з розширення ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

"Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього членства Європейського Союзу. Ми це питання з ним обговорювали і він підтримує. Він розуміє, що це вибір українців. І Україна є частиною Європи - географічно, геополітично та історично", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що громадяни України прагнуть членства в ЄС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми (Трамп та Зеленський. - Ред.) говорили про блокування питання лідером Угорщини і я запитав президента Трампа, чи він підтримує мене у нашому прагненні. Він відповів, що зробить все можливе", - додав глава держави.

За словами Зеленського, Трамп часових рамок не назвав.

Читайте: Орбан має щось запропонувати Україні, яка захищає всю Європу від РФ, - Зеленський

Що передувало?

Видання Politico повідомляло, що Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС антиукраїнський альянс.

Віктор Орбан заявляв, що Угорщина не хоче бути в ЄС з Україною, бо її доля - бути поряд з РФ.

Також він казав, що Україна не є суверенною державою, бо її утримує ЄС.

У серпні 2025 року Володимир Зеленський просив Дональда Трампа вплинути на Орбана, щоб той не блокував вступ України до ЄС.

За даними ЗМІ, Дональд Трамп планує прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана 8 листопада.

Також читайте: Переговорні кластери з Україною можуть відкрити до кінця листопада, - єврокомісарка Кос