Членство Украины в ЕС
Трамп поддерживает Украину на пути в ЕС, - Зеленский

Трамп поддерживает членство Украины в ЕС. Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп поддерживает Украину на пути к членству в ЕС.

Об этом глава государства сказал на саммите по расширению ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

"Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена Европейского Союза. Мы этот вопрос с ним обсуждали и он поддерживает. Он понимает, что это выбор украинцев. И Украина является частью Европы - географически, геополитически и исторически", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что граждане Украины стремятся к членству в ЕС.

"Мы (Трамп и Зеленский. - Ред.) говорили о блокировании вопроса лидером Венгрии, и я спросил президента Трампа, поддерживает ли он меня в нашем стремлении. Он ответил, что сделает все возможное", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, Трамп временных рамок не назвал.

Читайте: Орбан должен что-то предложить Украине, которая защищает всю Европу от РФ, - Зеленский

Что предшествовало?

Издание Politico сообщало, что Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС антиукраинский альянс.

Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не хочет быть в ЕС с Украиной, потому что ее судьба - быть рядом с РФ.

Также он говорил, что Украина не является суверенным государством, потому что ее содержит ЕС.

В августе 2025 года Владимир Зеленский просил Дональда Трампа повлиять на Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС.

По данным СМИ, Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 8 ноября.

Читайте также: Переговорные кластеры с Украиной могут открыть до конца ноября, - еврокомиссар Кос

+3
хз, чи з 22-го - квітень 14-го Горлівка концерти у підара безлєра, відосіки навесні 14-го на кривавій площі мацкви, ********** за "пересування кордонів" кацапами, активний бізнес на ********** бе зупинки... список чималенький
відібрав Бог розум у людей навесні 19-го
04.11.2025 16:47 Ответить
+2
Коли Трамп ********** нас в ЄС - то сам чорт нам не страшний
04.11.2025 16:28 Ответить
+2
Це з ранку, а зараз?
04.11.2025 16:31 Ответить
Коли Трамп ********** нас в ЄС - то сам чорт нам не страшний
04.11.2025 16:28 Ответить
Єврокомісія у звіті оцінює кожну сферу політики за пʼятьма ступенями готовності:

"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).

Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".
04.11.2025 17:10 Ответить
Це з ранку, а зараз?
04.11.2025 16:31 Ответить
Трамп мабуть сказав .що з "зеленими зрадниками"Україна ніколи не вступить ані в ЄС .ні в НАТО,,,???"Nf ; (та ж сама куйня- брехня що "тра3,14сдабол" говорив про "томагавки" для України....ла ла ла."зелена" це брехня...
04.11.2025 16:35 Ответить
Чувак, який відкрив двері росіянам у 2022му, зараз удає з себе патріота?
04.11.2025 16:36 Ответить
хз, чи з 22-го - квітень 14-го Горлівка концерти у підара безлєра, відосіки навесні 14-го на кривавій площі мацкви, ********** за "пересування кордонів" кацапами, активний бізнес на ********** бе зупинки... список чималенький
відібрав Бог розум у людей навесні 19-го
04.11.2025 16:47 Ответить
Його ботам трудно на ходу переорієнтуватись,бо звикли цілими днями лити бруд на Трампа.Між іншим,як на Пороха,трохи раніше.Ще раніше на Яценюка-контингент той самий.
Про епоху янека не варто і згадувати,там діяли за принципом: ГРЕХ НЕ СДЕЛАТЬ ЛОХА.
Зелені взяли собі також,як дороговказ,цей девіз,трохи помінявши слова,але принцип той самий: ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
04.11.2025 16:43 Ответить
А ти Трампа про це спитав? Чмоник пи...лявий
04.11.2025 16:47 Ответить
Навіть питати мало-треба договорюватись на рівні довіри,в т.ч.особистих взаємин.
А що,якщо він Трампа забоксував в Овальному,каратішка непереможний.
04.11.2025 17:00 Ответить
Сам витворяє все, щоб Україна не стала членом ЄС, а щось там лепече про підтримку від Трампа!
04.11.2025 16:57 Ответить
Трамп підтримує українців, щоб вони вступили до ЄС, але не підтримує мародерства і корупцію хуцпи шайки.
04.11.2025 17:17 Ответить
1. Трамп виказав співчуття королівскій родині Британії. Король вигнав з Вінзорського палацу й відібрав титули у свого брата за справи участі його у вечірках Епштейна ( це тоді, коли Трамп усіма шатдаунами відтягує в себе свою по дєлігкам з Епштейном)
2. Трампа погрожує розгляд справи у корупції за те, що він сприяв позбавленню судового переслідування криптовалютчика за економісян махінації.Це саме той чувак котрий збагатив сімейку Трампа з синами у поточному році на крипотвалютному бізнесі, як найбільш дохідному з усіх інших.
3. Трамп військовою опрацією у Венесуелі розкручує зі своїм МІНІСТРОМ ВІЙНИ алкашом лейтенантом "Карибську кризу 2:0"- Росія вже заявляє про передислокацію своїх винищувачів й про співуачсть в допомозі Венесуелі (скоріше за все разом з Китаєм та навіть Іраном )

ВИСНОВОК - БУРАТІНА МОЖЕ ЩО ХОЧ ЗАРАЗ ГОВОРИТИ ПРО НАМІРИ ТРАМПА ЩОДО УКРАЇНИ - ЙОМУ НЕ ДО ВОВКИ...
04.11.2025 17:42 Ответить
долдвам ще - забула
ПУНКТ 4 -РЕЙТИНГ 37% ще не пройшов рік королювання 47-го - безпрецендентний результат в історії США.
04.11.2025 17:43 Ответить
 
 