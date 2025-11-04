Трамп поддерживает Украину на пути в ЕС, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп поддерживает Украину на пути к членству в ЕС.
Об этом глава государства сказал на саммите по расширению ЕС, информирует Цензор.НЕТ.
"Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена Европейского Союза. Мы этот вопрос с ним обсуждали и он поддерживает. Он понимает, что это выбор украинцев. И Украина является частью Европы - географически, геополитически и исторически", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что граждане Украины стремятся к членству в ЕС.
"Мы (Трамп и Зеленский. - Ред.) говорили о блокировании вопроса лидером Венгрии, и я спросил президента Трампа, поддерживает ли он меня в нашем стремлении. Он ответил, что сделает все возможное", - добавил глава государства.
По словам Зеленского, Трамп временных рамок не назвал.
Что предшествовало?
Издание Politico сообщало, что Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС антиукраинский альянс.
Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не хочет быть в ЕС с Украиной, потому что ее судьба - быть рядом с РФ.
Также он говорил, что Украина не является суверенным государством, потому что ее содержит ЕС.
В августе 2025 года Владимир Зеленский просил Дональда Трампа повлиять на Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС.
По данным СМИ, Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 8 ноября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"рання стадія" (early stage);
"певний рівень готовності" (some level of preparation);
"помірна готовність" (moderately prepared);
"хороший рівень готовності" (good level of preparation);
"просунутий рівень" (well advanced).
Таким чином, у напрямі "боротьба з корупцією" Єврокомісія надала Україні оцінку другого ступеня, тобто "певний рівень готовності".
відібрав Бог розум у людей навесні 19-го
Про епоху янека не варто і згадувати,там діяли за принципом: ГРЕХ НЕ СДЕЛАТЬ ЛОХА.
Зелені взяли собі також,як дороговказ,цей девіз,трохи помінявши слова,але принцип той самий: ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
А що,якщо він Трампа забоксував в Овальному,каратішка непереможний.
2. Трампа погрожує розгляд справи у корупції за те, що він сприяв позбавленню судового переслідування криптовалютчика за економісян махінації.Це саме той чувак котрий збагатив сімейку Трампа з синами у поточному році на крипотвалютному бізнесі, як найбільш дохідному з усіх інших.
3. Трамп військовою опрацією у Венесуелі розкручує зі своїм МІНІСТРОМ ВІЙНИ алкашом лейтенантом "Карибську кризу 2:0"- Росія вже заявляє про передислокацію своїх винищувачів й про співуачсть в допомозі Венесуелі (скоріше за все разом з Китаєм та навіть Іраном )
ВИСНОВОК - БУРАТІНА МОЖЕ ЩО ХОЧ ЗАРАЗ ГОВОРИТИ ПРО НАМІРИ ТРАМПА ЩОДО УКРАЇНИ - ЙОМУ НЕ ДО ВОВКИ...
ПУНКТ 4 -РЕЙТИНГ 37% ще не пройшов рік королювання 47-го - безпрецендентний результат в історії США.