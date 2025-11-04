Трамп поддерживает Украину на пути в ЕС, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп поддерживает Украину на пути к членству в ЕС.

Об этом глава государства сказал на саммите по расширению ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

"Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена Европейского Союза. Мы этот вопрос с ним обсуждали и он поддерживает. Он понимает, что это выбор украинцев. И Украина является частью Европы - географически, геополитически и исторически", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что граждане Украины стремятся к членству в ЕС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы (Трамп и Зеленский. - Ред.) говорили о блокировании вопроса лидером Венгрии, и я спросил президента Трампа, поддерживает ли он меня в нашем стремлении. Он ответил, что сделает все возможное", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, Трамп временных рамок не назвал.

Читайте: Орбан должен что-то предложить Украине, которая защищает всю Европу от РФ, - Зеленский

Что предшествовало?

Издание Politico сообщало, что Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС антиукраинский альянс.

Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не хочет быть в ЕС с Украиной, потому что ее судьба - быть рядом с РФ.

Также он говорил, что Украина не является суверенным государством, потому что ее содержит ЕС.

В августе 2025 года Владимир Зеленский просил Дональда Трампа повлиять на Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС.

По данным СМИ, Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 8 ноября.

Читайте также: Переговорные кластеры с Украиной могут открыть до конца ноября, - еврокомиссар Кос