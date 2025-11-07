Трамп знову заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні
Президент США Дональд Трамп вкотре заявив про суттєве просування в зусиллях завершити війну між Україною та Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію Білого дому.
Зокрема очільник Білого дому розповів, що три місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він підкреслив, що це одна з восьми воєн, яку США припинили за 8 місяців.
Тепер же Сполучені Штати прагнуть закінчити війну в Україні, і в цьому питанні є просування.
"Ми прагнемо закінчити ще одну війну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися", - сказав президент США.
Заяви Трампа щодо завершення війни в Україні
Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що у разі перемоги "вирішить війну між Україною та Росією за 24 години.
У 2025 році він дав РФ "50 денний" фронтальний ультиматум: якщо Москва не досягне домовленості про припинення війни - будуть введені "дуже серйозні" тарифи та санкції.
Він висловив думку, що глава України Володимир Зеленський "може закінчити війну майже одразу, якщо хоче".
Ще одна заява: можливість "обміну територіями" між Україною і Росією як частина угоди про мир.
Також згодом Трамп висловив скепсис щодо того, що отримав значний прогрес: він заявив, що сумнівається, чи Володимир Путин хоче завершити війну.
Перекрив майже всю військову і фінансову допомогу Україні.
Караван іде...
Два взаимоисключающих действия !
У этого придурка опять «День сурка» !!!
А "значне просування" мені нагадало анекдот:
Лікар каже пацієнту:
- Вам треба проходити не менше 10км на добу, зрозуміли?
- Так.
- Добре, через тиждень зателефонуєте і розповісте про свій стан.
Минає тиждень. Дзвінок:
- Алло, ви проходили 10км на добу, як я казав?
- Так.
- І як самопочуття?
- Добре, але їсти хочу.
- То сходіть на кухню та приготуйте щось.
- Не можу: я вже в 70км від дому.
Чий це міг бути план?
Ніяк не пригадаю прізвище...
@ (мова оригіналу):
"Китай занял /прим. - гроші/ по ставке США - путин проиграл, не сделав ни одного хода.
Министерство финансов Китая только что разместило долларовые облигации по 3,646% - практически по той же ставке, что и США (3,628%). Впервые в истории Пекин занимает доллары без "наказания" за то, что он Китай.
Все говорят: "рынок признал китайскую надежность". Но реальность проще и циничнее. Трамп продал Си символическое признание равенства. Это была политическая сделка, упакованная в финансовую обертку.
Си получил то, что ему было нужно:
• Легитимность для внутренней элиты на фоне экономического кризиса
• Предсказуемость вместо хаотичной конфронтации с Западом
• Свободу дистанцироваться от россии без потери статуса
• Возможность создавать альтернативу казначейским бумагам США.
Трамп получил что-то взамен.
Торговые уступки?
Паузу по Тайваню?
Китайский нейтралитет по Украине?
Скорее всего - пакет из всего.
А вот путин проиграл всё. Его стратегия строилась на ставке: "США и Китай не смогут договориться, Китаю нужна россия как противовес Западу". Когда Вашингтон и Пекин договорились напрямую - вся путинская конструкция рухнула: Миф о "совместном противостоянии загнивающему Западу" мертв россия из стратегического партнера превратилась в токсичное обязательство. Китай может диктовать Москве условия ещё жёстче - без церемоний Геополитическая изоляция: россия остается одна.
Потеря рычагов: Трамп и Си могут закончить войну в Украине без учета интересов Кремля Худший сценарий для путина: Трамп договаривается с Си об Украине. Китай давит на Москву сверху, США - военной помощью Киеву и россию заставляют принять условия, которые ей диктуют. Без участия россии. Без ее согласия.
Мир не стал многополярным. Он стал двухполярным плюс периферия. Вашингтон и Пекин договариваются о правилах игры. Остальные адаптируются или вымирают.
россия выбрала третий путь: притворяться, что она всё ещё имеет значение.
Пока США и Китай делят мир, Кремль убеждает себя, что он игрок. На самом деле - он уже статист."
...тобто, це значить, що тр буде підбрасувати козирі своєму друзяці пу... от вже скорочує присутність ам військових в Румунії і ін.країнах НАТО...
слов про те, що саме агрессор пу може миттєво припинити війну... від тр жодного разу не чули...
Така вона ам.допомога і "гарантії"(
при тому, що саме дядько сем стримував розбудову Німеччиною власних зброєних сил, обіцяючи ам.парасольку, яка виявляється пшиком
Жодна країна світу тепер не відмовиться від ЯЗ, адже світовий коп здувся на завжди і кожен сам за себе.
Не існує більше міжн.права, похерили Устав ООН, на 4му році війни раша все ще член радбезу, це що? Це мовчазне потурання і виправдення того, що світом править право сили
От якби, да каби ще в 2007 р прислухалися б до слов пу про те, що навіщо рашці цей мир, якщо її не визнають гегемоном... то не отримали б всього цього жахиття... наверстати упущенний час важко але можливо, інакше руzzкий мир проковтне європейську цивілізацію(
