Трамп знову заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив про суттєве просування в зусиллях завершити війну між Україною та Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію Білого дому.

Зокрема очільник Білого дому розповів, що три місяці тому його адміністрація уклала мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном. Він підкреслив, що це одна з восьми воєн, яку США припинили за 8 місяців.

Тепер же Сполучені Штати прагнуть закінчити війну в Україні, і в цьому питанні є просування.

"Ми прагнемо закінчити ще одну війну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки нам це не вдалося, але, я думаю, ми сильно просунулися", - сказав президент США.

Заяви Трампа щодо завершення війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що у разі перемоги "вирішить війну між Україною та Росією за 24 години.

У 2025 році він дав РФ "50 денний" фронтальний ультиматум: якщо Москва не досягне домовленості про припинення війни - будуть введені "дуже серйозні" тарифи та санкції.

Він висловив думку, що глава України Володимир Зеленський "може закінчити війну майже одразу, якщо хоче".

Ще одна заява: можливість "обміну територіями" між Україною і Росією як частина угоди про мир.

Також згодом Трамп висловив скепсис щодо того, що отримав значний прогрес: він заявив, що сумнівається, чи Володимир Путин хоче завершити війну.

