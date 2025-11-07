США та Україна продовжують обговорювати поставки Tomahawk, - Стефанішина

Україна веде зі Сполученими Штатами позитивні переговори щодо придбання крилатих ракет Tomahawk та іншого далекобійного озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявила посол України у США Ольга Стефанішина в ефірі телепрограми Balance of Power.

Зазначається, що ця заява прозвучала після повідомлення президента США Дональда Трампа, що не розглядає можливості відправки Tomahawk до України.

"Обговорення ще тривають, але у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням доступних фінансових ресурсів для придбання більших військових можливостей у США".

"Це не тільки Tomahawk, а й різні типи інших ракет дальньої та ближньої дії, і я можу тільки сказати, що це досить позитивно", - наголосила Стефанішина.

Україна потребує більше ППО на тлі нових атак РФ

Вона заявила, що масовані удари РФ по енергосистемі створили надзвичайно складний період для України. Київ працює над отриманням додаткових систем ППО та закликає партнерів посилювати тиск на Росію.

"Будь-яка відмова чинити тиск на Росію буде сприйматися як щось, що дає росіянам зелене світло для нарощування своїх можливостей", наголосила Стефанішина.

Переговори України та США щодо передачі Tomahawk

6 жовтня Трамп заявив, що певною мірою ухвалив рішення про постачання Tomahawk Україні, водночас підкресливши, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хоче знати конкретні цілі їхнього застосування та маршрути польоту.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання Tomahawk, але остаточне рішення лишається за Трампом. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН президенти України й США торкалися питання зняття табу на постачання озброєнь.

8 жовтня Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі в Білому домі 18 серпня Трамп не відмовив у проханні щодо Tomahawk. 10 жовтня президент Росії Володимир Путін попередив, що у разі постачання цих ракет відповіддю Москви стане посилення системи ППО.

13 жовтня Трамп повідомив, що США можуть надіслати Tomahawk Україні, якщо Путін відмовиться від врегулювання. 16 жовтня президенти США та РФ провели телефонну розмову, під час якої, за словами Трампа, ідея постачання ракет не сподобалася Путіну.

17 жовтня під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський підтвердив, що Трамп не сказав однозначного "ні", але й не дав прямого "так". 20 жовтня Зеленський зазначив, що європейські лідери розглядають можливість звернутися до Трампа з проханням дозволити використання Tomahawk Україні.

31 жовтня стало відомо, що Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне політичне рішення в руках Трампа.

Проте вже на початку листопада Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.