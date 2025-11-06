Трамп продовжує зусилля з припинення війни в Україні, - посол США при НАТО Вітакер

Вітакер прокоментував свій перший візит до України

Посол США при НАТО Метью Вітакер поділився своїми враженнями від першого візиту до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

Вітакер зазначив, що завершив "пізнавальну поїздку до України разом із колегами-послами НАТО".

Про роль Трампа

"Цей візит лише підтвердив, що чотири роки війни – це занадто багато. Хоча головний миротворець, президент Трамп, очолює зусилля з припинення війни, надзвичайно важливою є постійна підтримка з боку наших однодумців, союзників по НАТО", - додав американський дипломат.

Візит Вітакера в Україну

  • Напередодні Вітакер вперше прибув в Україну. Він очолив делегацію Північноатлантичного альянсу.
  • Посол США при НАТО провів зустріч із міністром оборони Денисом Шмигалем.
  • За словами глави міноборони України, з делегацією НАТО обговорили інновації та захист українського неба від ворожих дронів і ракет, зокрема під час зимового періоду.

візит США Трамп Дональд війна в Україні Вітакер Метью
Топ коментарі
+3
Повертай Україні вкрадену ядерну зброю.
06.11.2025 22:09 Відповісти
+1
Повертай Україні вкрадену ядерну зброю.
06.11.2025 22:06 Відповісти
+1
Трамп продовжує весілля з припинення війни в Україні, - посол США при НАТО Вітакер.
06.11.2025 22:08 Відповісти
06.11.2025 22:06 Відповісти
06.11.2025 22:09 Відповісти
06.11.2025 22:17 Відповісти
Яз це засіб стримування від застосування яз.Вже були збройні конфлікти між Пакистаном і Індією,Індією і Китаєм,Ізраїль теж має яз,це не вберегло його від атак.Все не так просто як здається.
06.11.2025 22:18 Відповісти
06.11.2025 22:08 Відповісти
Успіхів!
06.11.2025 22:08 Відповісти
Давить! - скрутив вже путлєра в бараній ріг?
06.11.2025 22:12 Відповісти
Навіщо, якщо є інший вовочка, який провоювався по саме нікуди
06.11.2025 22:31 Відповісти
Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила
06.11.2025 22:20 Відповісти
Зусилля у трампона тільки для потрапляння м'ячика для гольфу в лунку.
06.11.2025 22:21 Відповісти
Пацан не сделал- пацан опять сказал.
06.11.2025 23:10 Відповісти
Трамп набивает себе цену, что бы скачать как можно больше бабла.
06.11.2025 22:56 Відповісти
Що він там продовжує? Де його розрекламоване закінчення війни за 24 години, пердун старий? Чи чекає, поки в нас Донбас кацапня відгризе?
07.11.2025 01:38 Відповісти
Пан Вітакер вилизує дупу "краснова" заради збереження теплого місця.
07.11.2025 08:00 Відповісти
Не надірвав би пупа сердешний від таких "зусиль".
07.11.2025 08:02 Відповісти
 
 