Трамп продовжує зусилля з припинення війни в Україні, - посол США при НАТО Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер поділився своїми враженнями від першого візиту до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

Вітакер зазначив, що завершив "пізнавальну поїздку до України разом із колегами-послами НАТО".

Про роль Трампа

"Цей візит лише підтвердив, що чотири роки війни – це занадто багато. Хоча головний миротворець, президент Трамп, очолює зусилля з припинення війни, надзвичайно важливою є постійна підтримка з боку наших однодумців, союзників по НАТО", - додав американський дипломат.

Візит Вітакера в Україну

Напередодні Вітакер вперше прибув в Україну. Він очолив делегацію Північноатлантичного альянсу.

Посол США при НАТО провів зустріч із міністром оборони Денисом Шмигалем.

За словами глави міноборони України, з делегацією НАТО обговорили інновації та захист українського неба від ворожих дронів і ракет, зокрема під час зимового періоду.

