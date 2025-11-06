Трамп продовжує зусилля з припинення війни в Україні, - посол США при НАТО Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер поділився своїми враженнями від першого візиту до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.
Вітакер зазначив, що завершив "пізнавальну поїздку до України разом із колегами-послами НАТО".
Про роль Трампа
"Цей візит лише підтвердив, що чотири роки війни – це занадто багато. Хоча головний миротворець, президент Трамп, очолює зусилля з припинення війни, надзвичайно важливою є постійна підтримка з боку наших однодумців, союзників по НАТО", - додав американський дипломат.
Візит Вітакера в Україну
- Напередодні Вітакер вперше прибув в Україну. Він очолив делегацію Північноатлантичного альянсу.
- Посол США при НАТО провів зустріч із міністром оборони Денисом Шмигалем.
- За словами глави міноборони України, з делегацією НАТО обговорили інновації та захист українського неба від ворожих дронів і ракет, зокрема під час зимового періоду.
