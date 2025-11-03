Посол США при НАТО Вітакер уперше прибув до України: провів зустріч зі Шмигалем
Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із делегацією НАТО на чолі з послом США при Альянсі Метью Вітакером, який здійснив перший візит в Україну.
Про це Шмигаль повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Що обговорили
За словами Шмигаля, з делегацією НАТО обговорили інновації та захист українського неба від ворожих дронів і ракет, зокрема під час зимового періоду.
Він подякував послам держав-партнерів при НАТО за стійку підтримку України та висловив окрему вдячність за активну участь в ініціативі PURL.
Потреби України
"Головна тема нашої зустрічі — потреби України на найближчу зиму. Генштаб ЗСУ і ГУР Міноборони надали змістовні доповіді для партнерів.
Акцентували колегам на засобах ППО та побудові ешелонованого захисту: ракети до ППО, дрони-перехоплювачі, радари", - розповів Шмигаль.
