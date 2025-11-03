УКР
Посол США при НАТО Вітакер уперше прибув до України: провів зустріч зі Шмигалем

Вітакер провів зустрів зі Шмигалем у Києві 3 листопада

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч із делегацією НАТО на чолі з послом США при Альянсі Метью Вітакером, який здійснив перший візит в Україну.

Про це Шмигаль повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Що обговорили

За словами Шмигаля, з делегацією НАТО обговорили інновації та захист українського неба від ворожих дронів і ракет, зокрема під час зимового періоду.

Він подякував послам держав-партнерів при НАТО за стійку підтримку України та висловив окрему вдячність за активну участь в ініціативі PURL.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США прогнозують додаткові $2 млрд для постачання зброї Україні через PURL

Потреби України

"Головна тема нашої зустрічі — потреби України на найближчу зиму. Генштаб ЗСУ і ГУР Міноборони надали змістовні доповіді для партнерів.

Акцентували колегам на засобах ППО та побудові ешелонованого захисту: ракети до ППО, дрони-перехоплювачі, радари", - розповів Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна спільно з НАТО випробовує інноваційні рішення для протидії КАБам, - Міноборони

НАТО (6936) США (24713) Шмигаль Денис (4846) Вітакер Метью (38)
Біля входу до університету в Південній Африці висить таке повідомлення:
«Знищення будь-якої нації не потребує використання атомних бомб чи ракет далекої дії. Достатньо лише знизити якість освіти й дозволити учням обманювати на іспитах».
Пацієнти помирають від рук таких лікарів.
Будівлі руйнуються від рук таких інженерів.
Гроші втрачаються від рук таких економістів і бухгалтерів.
Людство гине від рук таких релігійних діячів і науковців.
Справедливість зникає від рук таких юристів і суддів.
Управління занепадає в руках таких законодавців.
«Крах освіти - це крах нації».
показати весь коментар
03.11.2025 20:49 Відповісти
