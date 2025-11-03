РУС
Новости Визит Уитакера в Украину
516 2

Посол США при НАТО Уитакер впервые прибыл в Украину: провел встречу со Шмыгалем

Витакер провел встречу со Шмыгалем в Киеве 3 ноября

Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу с делегацией НАТО во главе с послом США при Альянсе Мэтью Уитакером, который совершил первый визит в Украину.

Об этом Шмыгаль сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Что обсудили

По словам Шмыгаля, с делегацией НАТО обсудили инновации и защиту украинского неба от вражеских дронов и ракет, в частности в зимний период.

Он поблагодарил послов государств-партнеров при НАТО за стойкую поддержку Украины и выразил отдельную благодарность за активное участие в инициативе PURL.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США прогнозируют дополнительные $2 млрд для поставок оружия Украине через PURL

Потребности Украины

"Главная тема нашей встречи — потребности Украины на ближайшую зиму. Генштаб ВСУ и ГУР Минобороны предоставили содержательные доклады для партнеров.

Акцентировали внимание коллег на средствах ПВО и построении эшелонированной защиты: ракеты для ПВО, дроны-перехватчики, радары", — рассказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина совместно с НАТО испытывает инновационные решения для противодействия КАБам, - Минобороны

Автор: 

НАТО (10470) США (28215) Шмыгаль Денис (2886) Уитакер Мэтью (39)
Біля входу до університету в Південній Африці висить таке повідомлення:
«Знищення будь-якої нації не потребує використання атомних бомб чи ракет далекої дії. Достатньо лише знизити якість освіти й дозволити учням обманювати на іспитах».
Пацієнти помирають від рук таких лікарів.
Будівлі руйнуються від рук таких інженерів.
Гроші втрачаються від рук таких економістів і бухгалтерів.
Людство гине від рук таких релігійних діячів і науковців.
Справедливість зникає від рук таких юристів і суддів.
Управління занепадає в руках таких законодавців.
«Крах освіти - це крах нації».
03.11.2025 20:49 Ответить
вітакер, дай грошей міндічу!
а, до чого тут шмигаль? типу міністр оборони?
де дебілка свириденка? смокче у дєрьмака?
03.11.2025 20:51 Ответить
 
 