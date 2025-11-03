Посол США при НАТО Уитакер впервые прибыл в Украину: провел встречу со Шмыгалем
Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу с делегацией НАТО во главе с послом США при Альянсе Мэтью Уитакером, который совершил первый визит в Украину.
Об этом Шмыгаль сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Что обсудили
По словам Шмыгаля, с делегацией НАТО обсудили инновации и защиту украинского неба от вражеских дронов и ракет, в частности в зимний период.
Он поблагодарил послов государств-партнеров при НАТО за стойкую поддержку Украины и выразил отдельную благодарность за активное участие в инициативе PURL.
Потребности Украины
"Главная тема нашей встречи — потребности Украины на ближайшую зиму. Генштаб ВСУ и ГУР Минобороны предоставили содержательные доклады для партнеров.
Акцентировали внимание коллег на средствах ПВО и построении эшелонированной защиты: ракеты для ПВО, дроны-перехватчики, радары", — рассказал Шмыгаль.
