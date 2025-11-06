РУС
Новости Визит Уитакера в Украину
Трамп продолжает усилия по прекращению войны в Украине, - посол США при НАТО Уитакер

Витакер прокомментировал свой первый визит в Украину

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер поделился своими впечатлениями от первого визита в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

Уитакер отметил, что завершил "познавательную поездку в Украину вместе с коллегами-послами НАТО".

О роли Трампа

"Этот визит только подтвердил, что четыре года войны – это слишком много. Хотя главный миротворец, президент Трамп, возглавляет усилия по прекращению войны, чрезвычайно важна постоянная поддержка со стороны наших единомышленников, союзников по НАТО", – добавил американский дипломат.

Визит Уитакера в Украину

  • Накануне Уитакер впервые прибыл в Украину. Он возглавил делегацию Североатлантического альянса.
  • Посол США при НАТО провел встречу с министром обороны Денисом Шмыгалем.
  • По словам главы Минобороны Украины, с делегацией НАТО обсудили инновации и защиту украинского неба от вражеских дронов и ракет, в частности в зимний период.

Топ комментарии
+2
Повертай Україні вкрадену ядерну зброю.
показать весь комментарий
06.11.2025 22:09 Ответить
+1
Повертай Україні вкрадену ядерну зброю.
показать весь комментарий
06.11.2025 22:06 Ответить
+1
Трамп продовжує весілля з припинення війни в Україні, - посол США при НАТО Вітакер.
показать весь комментарий
06.11.2025 22:08 Ответить
Яз це засіб стримування від застосування яз.Вже були збройні конфлікти між Пакистаном і Індією,Індією і Китаєм,Ізраїль теж має яз,це не вберегло його від атак.Все не так просто як здається.
показать весь комментарий
06.11.2025 22:18 Ответить
Трамп продовжує весілля з припинення війни в Україні, - посол США при НАТО Вітакер.
показать весь комментарий
06.11.2025 22:08 Ответить
Успіхів!
показать весь комментарий
06.11.2025 22:08 Ответить
Давить! - скрутив вже путлєра в бараній ріг?
показать весь комментарий
06.11.2025 22:12 Ответить
Навіщо, якщо є інший вовочка, який провоювався по саме нікуди
показать весь комментарий
06.11.2025 22:31 Ответить
Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила
показать весь комментарий
06.11.2025 22:20 Ответить
Зусилля у трампона тільки для потрапляння м'ячика для гольфу в лунку.
показать весь комментарий
06.11.2025 22:21 Ответить
Пацан сказав, пацан зробив. Тем більш сквер на його честь у Чернігові буде йому стимулом.
показать весь комментарий
06.11.2025 22:37 Ответить
Трамп набивает себе цену, что бы скачать как можно больше бабла.
показать весь комментарий
06.11.2025 22:56 Ответить
 
 