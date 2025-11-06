Трамп продолжает усилия по прекращению войны в Украине, - посол США при НАТО Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер поделился своими впечатлениями от первого визита в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

Уитакер отметил, что завершил "познавательную поездку в Украину вместе с коллегами-послами НАТО".

О роли Трампа

"Этот визит только подтвердил, что четыре года войны – это слишком много. Хотя главный миротворец, президент Трамп, возглавляет усилия по прекращению войны, чрезвычайно важна постоянная поддержка со стороны наших единомышленников, союзников по НАТО", – добавил американский дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эта бессмысленная война должна закончиться. Мир возможен благодаря Трампу, - посол США при НАТО Уитакер

Визит Уитакера в Украину

Накануне Уитакер впервые прибыл в Украину. Он возглавил делегацию Североатлантического альянса.

Посол США при НАТО провел встречу с министром обороны Денисом Шмыгалем.

По словам главы Минобороны Украины, с делегацией НАТО обсудили инновации и защиту украинского неба от вражеских дронов и ракет, в частности в зимний период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан отправился в США на встречу с Трампом: будут говорить о войне в Украине