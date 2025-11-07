США и Украина продолжают обсуждать поставки Tomahawk, - Стефанишина

Украина ведет с Соединенными Штатами позитивные переговоры о приобретении крылатых ракет Tomahawk и другого дальнобойного вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в эфире телепрограммы Balance of Power.

Отмечается, что это заявление прозвучало после сообщения президента США Дональда Трампа, что он не рассматривает возможность отправки Tomahawk в Украину.

"Обсуждения еще продолжаются, но у нас есть много делегаций, которые работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения больших военных возможностей в США".

"Это не только Tomahawk, но и различные типы других ракет дальнего и ближнего действия, и я могу только сказать, что это достаточно позитивно", - подчеркнула Стефанишина.

Украина нуждается в большем количестве ПВО на фоне новых атак РФ

Она заявила, что массированные удары РФ по энергосистеме создали чрезвычайно сложный период для Украины. Киев работает над получением дополнительных систем ПВО и призывает партнеров усиливать давление на Россию.

"Любой отказ оказывать давление на Россию будет восприниматься как нечто, что дает россиянам зеленый свет для наращивания своих возможностей", - подчеркнула Стефанишина.

Переговоры Украины и США о передаче Tomahawk

6 октября Трамп заявил, что в определенной степени принял решение о поставках Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хочет знать конкретные цели их применения и маршруты полета.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки Tomahawk, но окончательное решение остается за Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что во время встречи на полях Генассамблеи ООН президенты Украины и США затронули вопрос снятия табу на поставки вооружений.

8 октября Зеленский сказал журналистам, что во время встречи в Белом доме 18 августа Трамп не отказал в просьбе о Tomahawk. 10 октября президент России Владимир Путин предупредил, что в случае поставки этих ракет ответом Москвы станет усиление системы ПВО.

13 октября Трамп сообщил, что США могут отправить Tomahawk Украине, если Путин откажется от урегулирования. 16 октября президенты США и РФ провели телефонный разговор, во время которого, по словам Трампа, идея поставки ракет не понравилась Путину.

17 октября во время встречи в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что Трамп не сказал однозначного "нет", но и не дал прямого "да". 20 октября Зеленский отметил, что европейские лидеры рассматривают возможность обратиться к Трампу с просьбой разрешить использование Tomahawk Украине.

31 октября стало известно, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk после оценки, что это не окажет негативного влияния на запасы США. Окончательное политическое решение в руках Трампа.

Однако уже в начале ноября Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.