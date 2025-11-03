УКР
Новини
1 690 28

Жодного чіткого плану щодо закінчення війни поки немає, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито існування узгодженого "мирного плану з 12 пунктів", який розробила Європа. Станом на зараз чіткого плану немає.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Європейський мирний план

"Важливо в цьому питанні, чи бачив я як президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання", - сказав Зеленський.

Він здивований, що Росія нібито має брати участь у перемовинах у рамках цього "мирного плану".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal"

"Дивно чути про те, що Росія за столом перемовин, адже наразі жоден європейський лідер чи президент США не може змусити Росію сісти за стіл переговорів", - наголосив президент.

Роль США у мирі

Зеленський зауважив, що будь-які подальші напрацювання щодо мирного врегулювання мають обговорюватися за участі США, оскільки без їхньої політичної та військової підтримки перейти до дипломатичного етапу неможливо.

"Наша позиція наступна: зараз є консультації серед радників, є кілька різних розмов, жодного плану чіткого на столі поки що готового немає", - додав він.

Також читайте: РФ звинуватила Україну в гальмуванні переговорів. МЗС: "Скажіть начальнику, щоб припинив війну"

  • Нагадаємо, за даними ЗМІ, країни "Коаліції охочих" розробляють новий мирний план для України для досягнення припинення вогню з Росією. Мирна ініціатива включає 12 пунктів.

Автор: 

Європа (2118) Зеленський Володимир (26042) переговори з Росією (1479) війна в Україні (6795)
Топ коментарі
+9
03.11.2025 20:04 Відповісти
+7
«Что касается главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас война. Вы мне задаете такие вопросы, на которые вы должны отвечать, почему война до сих пор не закончилась. Вот такой вы главнокомандующий», - добавил В. А. Зеленский

Сдается мне что Зе будет винить Порошенко, как Трамп Байдена.
03.11.2025 19:57 Відповісти
+7
А потужні Плани Перемоги тогорічні?
03.11.2025 20:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума
03.11.2025 19:57 Відповісти
03.11.2025 20:04 Відповісти
Жодного чіткого плану щодо закінчення війни традиційно немає, - Зеленський. - Тільки свіжі обіцянки.
03.11.2025 19:58 Відповісти
Як нема плану?(Ти ж казав ,що готовий заморозити по лінії зіткнення.Іншими словами,я нє трус ,но я баюсь.
03.11.2025 19:59 Відповісти
А потужні Плани Перемоги тогорічні?
03.11.2025 20:00 Відповісти
Гірше! Оцей аматор клоун , повний непрофесіонал у керівництві країни, завдасть ще більшої шкоди далі, воно просто тупо не знає що робити далі! Ось за оце і проголосував "мудрий наріт"
03.11.2025 20:12 Відповісти
а ця уйня шо ж, Гнида ?

03.11.2025 20:02 Відповісти
Нуууу, Ви ж бачите що чесний і наскрізь позитивний Голобородька таки визнав, що насправді він - популіст Зєлєнскій. ☺️
03.11.2025 20:05 Відповісти
має дві новини. погана та добра.
- плану у мене більше нема!
- але сухої мівіни стільки є, шо аж завалісь!
03.11.2025 20:02 Відповісти
Плану нема, бо Штати Венесуеду заблокували?
03.11.2025 20:07 Відповісти
А де ж твої плани перемоги,формули миру? Чи то було як і все інше з твоїх висерів то бла-бла-бла!
03.11.2025 20:04 Відповісти
А як же ти йшов на вибори в 219 без чіткого плану ???
Тоді у всьому попередники були винуваті, а не ***** і кацапи
03.11.2025 20:04 Відповісти
Бо план не чіткий, чіткий - кокс.
03.11.2025 20:06 Відповісти
Зеленський, економ електро енергію! Без твоїх пустопорожніх "відосиків" українці обійдуться
03.11.2025 20:07 Відповісти
Немає і не буде за зеленого балагану, бо як же тоді вічно володарювати і безкарно красти?
03.11.2025 20:08 Відповісти
Так у 24 році - 90 країн-гарантів безпеки і ти казав шо в тебе вже є план пермоги і війна скінчиться у 3-у кварталі 24 року і тому на 4-й квартал зняв всі гроші з ЗСУ і перекинув на будівництво шляхів. Мразь, кончена.
03.11.2025 20:08 Відповісти
А "план перемоги", а "мирний план", а майже три десятки "безпекових угод"? Скільки грошей з бюджету ти витратило на катання по усьому світу з цими папірцями, які потужні деферамби для себе ти проплатило "єдиному марафєту" з бюджету воюючої країни, а на виході "чіткого плану немає"?
"Де гроші, Зін?" (с)
03.11.2025 20:09 Відповісти
Звісно нема плану у них, до закінчення війни зебанді невигідно ніяк.
03.11.2025 20:10 Відповісти
План є, дуже простий, перевірений не раз. Коли Україна стане на коліна перед Богом, покається в гріхах, Господь дасть перемогу
03.11.2025 20:21 Відповісти
якби ж то це всі розуміли
03.11.2025 20:28 Відповісти
А чим це так Україна завинила перед Богом ?
03.11.2025 20:29 Відповісти
Абсолютно согласен!
03.11.2025 21:15 Відповісти
Гей парад в центре Киева, столицы православной Руси, это было сильно. Содом и Гоморра не дадут соврать.
03.11.2025 21:19 Відповісти
Ішака цілком влаштовує теперішня ситуація. То ж обкурене чмо і надалі буде петляти, аби чим довше втриматись при владі.
03.11.2025 20:36 Відповісти
а зійтись десь посередині, це план чи ні?
чи це наказ кремля?
03.11.2025 21:28 Відповісти
 
 