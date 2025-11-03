Жодного чіткого плану щодо закінчення війни поки немає, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито існування узгодженого "мирного плану з 12 пунктів", який розробила Європа. Станом на зараз чіткого плану немає.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу.

Європейський мирний план

"Важливо в цьому питанні, чи бачив я як президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання", - сказав Зеленський.

Він здивований, що Росія нібито має брати участь у перемовинах у рамках цього "мирного плану".

"Дивно чути про те, що Росія за столом перемовин, адже наразі жоден європейський лідер чи президент США не може змусити Росію сісти за стіл переговорів", - наголосив президент.

Роль США у мирі

Зеленський зауважив, що будь-які подальші напрацювання щодо мирного врегулювання мають обговорюватися за участі США, оскільки без їхньої політичної та військової підтримки перейти до дипломатичного етапу неможливо.

"Наша позиція наступна: зараз є консультації серед радників, є кілька різних розмов, жодного плану чіткого на столі поки що готового немає", - додав він.

