Жодного чіткого плану щодо закінчення війни поки немає, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито існування узгодженого "мирного плану з 12 пунктів", який розробила Європа. Станом на зараз чіткого плану немає.
Про це глава держави повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Європейський мирний план
"Важливо в цьому питанні, чи бачив я як президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання", - сказав Зеленський.
Він здивований, що Росія нібито має брати участь у перемовинах у рамках цього "мирного плану".
"Дивно чути про те, що Росія за столом перемовин, адже наразі жоден європейський лідер чи президент США не може змусити Росію сісти за стіл переговорів", - наголосив президент.
Роль США у мирі
Зеленський зауважив, що будь-які подальші напрацювання щодо мирного врегулювання мають обговорюватися за участі США, оскільки без їхньої політичної та військової підтримки перейти до дипломатичного етапу неможливо.
"Наша позиція наступна: зараз є консультації серед радників, є кілька різних розмов, жодного плану чіткого на столі поки що готового немає", - додав він.
- Нагадаємо, за даними ЗМІ, країни "Коаліції охочих" розробляють новий мирний план для України для досягнення припинення вогню з Росією. Мирна ініціатива включає 12 пунктів.
Сдается мне что Зе будет винить Порошенко, как Трамп Байдена.
- плану у мене більше нема!
- але сухої мівіни стільки є, шо аж завалісь!
Тоді у всьому попередники були винуваті, а не ***** і кацапи
"Де гроші, Зін?" (с)
чи це наказ кремля?