Никакого четкого плана относительно окончания войны пока нет, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы существовании согласованного "мирного плана из 12 пунктов", разработанного Европой. На данный момент четкого плана нет.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

Европейский мирный план

"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мысли и предложения по мирному урегулированию", - сказал Зеленский.

Он удивлен, что Россия якобы должна участвовать в переговорах в рамках этого "мирного плана".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: На следующей неделе в Украине будет команда США по "дрон-deal"

"Странно слышать о том, что Россия за столом переговоров, ведь на данный момент ни один европейский лидер или президент США не может заставить Россию сесть за стол переговоров", - подчеркнул президент.

Роль США в мире

Зеленский отметил, что любые дальнейшие наработки по мирному урегулированию должны обсуждаться с участием США, поскольку без их политической и военной поддержки перейти к дипломатическому этапу невозможно.

"Наша позиция следующая: сейчас идут консультации среди советников, есть несколько разных разговоров, никакого четкого плана на столе пока готового нет", - добавил он.

Читайте также: РФ обвинила Украину в торможении переговоров. МИД: "Скажите начальнику, чтобы прекратил войну"

  • Напомним, по данным СМИ, страны "Коалиции желающих" разрабатывают новый мирный план для Украины для достижения прекращения огня с Россией. Мирная инициатива включает 12 пунктов.

+7
Бо тобі, ******* гундоса, вигідна вічна війна і пофіг, скільки українців через неї загине. Закінчення війни - це твій вирок, і не тільки політичний, гнида ти геноцидна.
03.11.2025 19:58 Ответить
+4
03.11.2025 20:04 Ответить
+3
«Что касается главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас война. Вы мне задаете такие вопросы, на которые вы должны отвечать, почему война до сих пор не закончилась. Вот такой вы главнокомандующий», - добавил В. А. Зеленский

Сдается мне что Зе будет винить Порошенко, как Трамп Байдена.
03.11.2025 19:57 Ответить
03.11.2025 19:57 Ответить
03.11.2025 20:04 Ответить
Жодного чіткого плану щодо закінчення війни традиційно немає, - Зеленський. - Тільки свіжі обіцянки.
03.11.2025 19:58 Ответить
Як нема плану?(Ти ж казав ,що готовий заморозити по лінії зіткнення.Іншими словами,я нє трус ,но я баюсь.
03.11.2025 19:59 Ответить
А потужні Плани Перемоги тогорічні?
03.11.2025 20:00 Ответить
Гірше! Оцей аматор клоун , повний непрофесіонал у керівництві країни, завдасть ще більшої шкоди далі, воно просто тупо не знає що робити далі! Ось за оце і проголосував "мудрий наріт"
03.11.2025 20:12 Ответить
а ця уйня шо ж, Гнида ?

03.11.2025 20:02 Ответить
Нуууу, Ви ж бачите що чесний і наскрізь позитивний Голобородька таки визнав, що насправді він - популіст Зєлєнскій. ☺️
03.11.2025 20:05 Ответить
має дві новини. погана та добра.
- плану у мене більше нема!
- але сухої мівіни стільки є, шо аж завалісь!
03.11.2025 20:02 Ответить
Плану нема, бо Штати Венесуеду заблокували?
03.11.2025 20:07 Ответить
А де ж твої плани перемоги,формули миру? Чи то було як і все інше з твоїх висерів то бла-бла-бла!
03.11.2025 20:04 Ответить
А як же ти йшов на вибори в 219 без чіткого плану ???
Тоді у всьому попередники були винуваті, а не ***** і кацапи
03.11.2025 20:04 Ответить
Бо план не чіткий, чіткий - кокс.
03.11.2025 20:06 Ответить
Зеленський, економ електро енергію! Без твоїх пустопорожніх "відосиків" українці обійдуться
03.11.2025 20:07 Ответить
Немає і не буде за зеленого балагану, бо як же тоді вічно володарювати і безкарно красти?
03.11.2025 20:08 Ответить
Так у 24 році - 90 країн-гарантів безпеки і ти казав шо в тебе вже є план пермоги і війна скінчиться у 3-у кварталі 24 року і тому на 4-й квартал зняв всі гроші з ЗСУ і перекинув на будівництво шляхів. Мразь, кончена.
03.11.2025 20:08 Ответить
А "план перемоги", а "мирний план", а майже три десятки "безпекових угод"? Скільки грошей з бюджету ти витратило на катання по усьому світу з цими папірцями, які потужні деферамби для себе ти проплатило "єдиному марафєту" з бюджету воюючої країни, а на виході "чіткого плану немає"?
"Де гроші, Зін?" (с)
03.11.2025 20:09 Ответить
Звісно нема плану у них, до закінчення війни зебанді невигідно ніяк.
03.11.2025 20:10 Ответить
План є, дуже простий, перевірений не раз. Коли Україна стане на коліна перед Богом, покається в гріхах, Господь дасть перемогу
03.11.2025 20:21 Ответить
якби ж то це всі розуміли
03.11.2025 20:28 Ответить
А чим це так Україна завинила перед Богом ?
03.11.2025 20:29 Ответить
Ішака цілком влаштовує теперішня ситуація. То ж обкурене чмо і надалі буде петляти, аби чим довше втриматись при владі.
03.11.2025 20:36 Ответить
 
 