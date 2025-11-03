Никакого четкого плана относительно окончания войны пока нет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы существовании согласованного "мирного плана из 12 пунктов", разработанного Европой. На данный момент четкого плана нет.

Европейский мирный план

"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мысли и предложения по мирному урегулированию", - сказал Зеленский.

Он удивлен, что Россия якобы должна участвовать в переговорах в рамках этого "мирного плана".

"Странно слышать о том, что Россия за столом переговоров, ведь на данный момент ни один европейский лидер или президент США не может заставить Россию сесть за стол переговоров", - подчеркнул президент.

Роль США в мире

Зеленский отметил, что любые дальнейшие наработки по мирному урегулированию должны обсуждаться с участием США, поскольку без их политической и военной поддержки перейти к дипломатическому этапу невозможно.

"Наша позиция следующая: сейчас идут консультации среди советников, есть несколько разных разговоров, никакого четкого плана на столе пока готового нет", - добавил он.

