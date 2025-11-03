Никакого четкого плана относительно окончания войны пока нет, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы существовании согласованного "мирного плана из 12 пунктов", разработанного Европой. На данный момент четкого плана нет.
Об этом глава государства сообщил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
Европейский мирный план
"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мысли и предложения по мирному урегулированию", - сказал Зеленский.
Он удивлен, что Россия якобы должна участвовать в переговорах в рамках этого "мирного плана".
"Странно слышать о том, что Россия за столом переговоров, ведь на данный момент ни один европейский лидер или президент США не может заставить Россию сесть за стол переговоров", - подчеркнул президент.
Роль США в мире
Зеленский отметил, что любые дальнейшие наработки по мирному урегулированию должны обсуждаться с участием США, поскольку без их политической и военной поддержки перейти к дипломатическому этапу невозможно.
"Наша позиция следующая: сейчас идут консультации среди советников, есть несколько разных разговоров, никакого четкого плана на столе пока готового нет", - добавил он.
- Напомним, по данным СМИ, страны "Коалиции желающих" разрабатывают новый мирный план для Украины для достижения прекращения огня с Россией. Мирная инициатива включает 12 пунктов.
Сдается мне что Зе будет винить Порошенко, как Трамп Байдена.
- плану у мене більше нема!
- але сухої мівіни стільки є, шо аж завалісь!
Тоді у всьому попередники були винуваті, а не ***** і кацапи
"Де гроші, Зін?" (с)