Зеленский: На следующей неделе в Украине будет команда США по "дрон-deal"

Индустрия дронов

Зеленский о дронном соглашении с США

На следующей неделе Украину посетит команда США относительно соглашения о производстве дронов.

Об этом во время брифинга сообщил президент Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Когда прибудет делегация из США?

"Команда Соединенных Штатов Америки по drone-deal на следующей неделе будет в Украине", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, советник по стратегическим вопросам Александр Камышин будет представлять экспорт Украины на Европейском континенте.

Читайте также: Украина и США проведут встречу по совместному производству дронов, - СМИ

В свою очередь секретарь СНБО Рустем Умеров сейчас прорабатывает вопрос представления экспорта на Ближнем Востоке и в Азии.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина и США в процессе переговоров по соглашению "Drone Deal". Целью соглашения является продажа Украиной США беспилотников различных типов.
  • Также президент Украины сообщал, что Украина будет вести экспорт оружия контролируемо до конца войны.

Читайте также: США и Украина запускают производство интеллектуальных беспилотников

Зеленский Владимир (22469) соглашение (1377) США (28215) дроны (5310)
Лице людини в якої хронічний закреп😆
показать весь комментарий
03.11.2025 19:46 Ответить
Я перепрошую, це про тей млн дронів натяк, чи тей вже літає? Це буде наступний млрд?
показать весь комментарий
03.11.2025 19:48 Ответить
То що, три тисячі Фламінгів, тих, що ракети, полетять у Африку до тих рожевих іламінго, які птахи? 🤔 І гори воно все синім полум'ям? 😲
показать весь комментарий
03.11.2025 19:48 Ответить
Ділов докуа. Різалтов немає зовсім.
показать весь комментарий
03.11.2025 19:49 Ответить
Хто такі дронділи?
показать весь комментарий
03.11.2025 19:51 Ответить
Та у Зеленского цих дронів, як Педро в Бразилії! Дівати нікуди!
показать весь комментарий
03.11.2025 19:59 Ответить
Який, на×ер, "експорт в Азію та Близький Схід"? Щоб воно потім все у ×уйла опинилося через посередників? Хіба що у Південну Корею, Японію та Тайвань в обмін на зброю, електроніку та оптику.
показать весь комментарий
03.11.2025 20:01 Ответить
 
 