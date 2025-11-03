Зеленский: На следующей неделе в Украине будет команда США по "дрон-deal"
Индустрия дронов
На следующей неделе Украину посетит команда США относительно соглашения о производстве дронов.
Об этом во время брифинга сообщил президент Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Когда прибудет делегация из США?
"Команда Соединенных Штатов Америки по drone-deal на следующей неделе будет в Украине", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, советник по стратегическим вопросам Александр Камышин будет представлять экспорт Украины на Европейском континенте.
В свою очередь секретарь СНБО Рустем Умеров сейчас прорабатывает вопрос представления экспорта на Ближнем Востоке и в Азии.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина и США в процессе переговоров по соглашению "Drone Deal". Целью соглашения является продажа Украиной США беспилотников различных типов.
- Также президент Украины сообщал, что Украина будет вести экспорт оружия контролируемо до конца войны.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тиха Вода #607592
показать весь комментарий03.11.2025 19:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Огусто
показать весь комментарий03.11.2025 19:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий03.11.2025 19:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дужан Міхал
показать весь комментарий03.11.2025 19:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
віктор федорович #394174
показать весь комментарий03.11.2025 19:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий03.11.2025 19:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Luka Lukich #363772
показать весь комментарий03.11.2025 20:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль