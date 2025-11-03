Зеленский: На следующей неделе в Украине будет команда США по "дрон-deal"

Индустрия дронов

На следующей неделе Украину посетит команда США относительно соглашения о производстве дронов.

Об этом во время брифинга сообщил президент Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Когда прибудет делегация из США?

"Команда Соединенных Штатов Америки по drone-deal на следующей неделе будет в Украине", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, советник по стратегическим вопросам Александр Камышин будет представлять экспорт Украины на Европейском континенте.

В свою очередь секретарь СНБО Рустем Умеров сейчас прорабатывает вопрос представления экспорта на Ближнем Востоке и в Азии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина и США в процессе переговоров по соглашению "Drone Deal". Целью соглашения является продажа Украиной США беспилотников различных типов.

Также президент Украины сообщал, что Украина будет вести экспорт оружия контролируемо до конца войны.

