Украина и США проведут встречу по совместному производству дронов, - СМИ

Индустрия дронов

Делегация от Украины отправилась в Соединенные Штаты на встречу по совместному производству беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщили в Министерстве обороны Украины.

В частности, во время встречи стороны обсудят технические вопросы такого производства.

Делегацию от Украины возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина и США в процессе переговоров по соглашению "Drone Deal". Целью соглашения является продажа Украиной США беспилотников различных типов.

Также президент Украины сообщал, что Украина будет вести экспорт оружия контролируемо до конца войны.

