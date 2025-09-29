Украина и США проведут встречу по совместному производству дронов, - СМИ
Индустрия дронов
Делегация от Украины отправилась в Соединенные Штаты на встречу по совместному производству беспилотников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщили в Министерстве обороны Украины.
В частности, во время встречи стороны обсудят технические вопросы такого производства.
Делегацию от Украины возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина и США в процессе переговоров по соглашению "Drone Deal". Целью соглашения является продажа Украиной США беспилотников различных типов.
Также президент Украины сообщал, что Украина будет вести экспорт оружия контролируемо до конца войны.
Але чи розуміють у Пентагоні , що досконалі дронні технології стають дійсно ефективними лише при їх використанні досвідченими розрахунками операторів, у взаємодії з досвідченими штурмовиками, піхотою, ССО, іншими підрозділами сил оборони, тактика та досвід взаємодії яких створювалися та відпрацьовувалися у реальних боях з сильним, технологічно просунутим у дронних технологіях ворогом?
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14010 Сьогодні підприємство-виробник "Ай-Петрі СВ" відправило до ЗСУ та інших підрозділів Сил Оборони України перші 15 комплексів, які виготовденні за держзамовленням. Тобто, вигтовлення цих 15-ти комплексів вперше не фінансував Порошенко... Далі він пише:
"...Більше року тому ми розпочали цей проєкт. Займалися всіма процесами: від розробки до постачання на фронт готових одиниць техніки. «Ай-Петрі» вже перекривають сотні кілометрів уздовж лінії бойового зіткнення на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Півдні. Державне контрактування ПДТР «Ай-Петрі» означає визнання якості наших комплексів. Це визнання їхньої бойової ефективності.Нині передаємо 15 комплексів вартістю 130 000 000 гривень, що вже вирушають до різних родів військ. Зокрема, свої чотири комплекси вже отримали українські спецпризначенці, обличчя яких ми, як і завжди, показати не можемо
На фронт насувається осінь разом із дощами. Але робимо все можливе, щоб на лінії зіткнення падали не тільки дощ зі снігом, а й ворожі ударні та розвідувальні безпілотники. Наша команда докладе якнайбільше зусиль, щоб втілити цей задум у життя!"