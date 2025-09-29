УКР
Україна та США проведуть зустріч щодо спільного виробництва дронів, - ЗМІ

Індустрія дронів

Виробництво дронів: делегація України вирушила до США

Делегація від України вирушила до Сполучених Штатів на зустріч щодо спільного виробництва безпілотників. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили у Міністерстві оборони України.

Так, під час зустрічі сторони обговорять технічні питання такого виробництва.

Делегацію від України очолює заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна продовжує розширювати лінійку засобів далекобійного ураження, - Зеленський

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна та США у процесі переговорів щодо угоди "Drone Deal". Метою угоди є продаж Україною США безпілотників різних типів.

Також президент України повідомляв, що Україна вестиме експорт зброї контрольовано до кінця війни.

Автор: 

Міноборони (7683) США (24410) дрони (5783)
Коментувати
Сортувати:
Келлог не дарма декілька разів "оббивав пороги Києва " )) нахвалюючи дронні технології України
29.09.2025 20:50 Відповісти
Успіхи України помітили в Пентагоні. Зацікавлені у експорті та спільному виробництві, і це мабуть добра новина.
Але чи розуміють у Пентагоні , що досконалі дронні технології стають дійсно ефективними лише при їх використанні досвідченими розрахунками операторів, у взаємодії з досвідченими штурмовиками, піхотою, ССО, іншими підрозділами сил оборони, тактика та досвід взаємодії яких створювалися та відпрацьовувалися у реальних боях з сильним, технологічно просунутим у дронних технологіях ворогом?
29.09.2025 21:13 Відповісти
Наконец то продадут хоть пару партий Фламинго, а то склад уже полный, на улице лежат, а скоро дожди. Дроны вообще можно на вес продавать. Считать их смысла нет как и времени.
29.09.2025 21:41 Відповісти
 
 