Україна та США проведуть зустріч щодо спільного виробництва дронів, - ЗМІ
Індустрія дронів
Делегація від України вирушила до Сполучених Штатів на зустріч щодо спільного виробництва безпілотників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили у Міністерстві оборони України.
Так, під час зустрічі сторони обговорять технічні питання такого виробництва.
Делегацію від України очолює заступник міністра оборони Сергій Боєв.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна та США у процесі переговорів щодо угоди "Drone Deal". Метою угоди є продаж Україною США безпілотників різних типів.
Також президент України повідомляв, що Україна вестиме експорт зброї контрольовано до кінця війни.
Але чи розуміють у Пентагоні , що досконалі дронні технології стають дійсно ефективними лише при їх використанні досвідченими розрахунками операторів, у взаємодії з досвідченими штурмовиками, піхотою, ССО, іншими підрозділами сил оборони, тактика та досвід взаємодії яких створювалися та відпрацьовувалися у реальних боях з сильним, технологічно просунутим у дронних технологіях ворогом?