Зеленський: Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal"

Індустрія дронів

Наступного тижня Україну відвідає команда США щодо угоди про виробництво дронів.

Про це під час брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Коли прибуде делегація із США?

"Команда Сполучених Штатів Америки щодо drone-deal на наступному тижні буде в Україні",- сказав глава держави.

За словами Зеленського, радник зі стратегічних питань Олександр Камишин буде представляти експорт України на Європейському континенті.

Своєю чергою секретар РНБО Рустем Умєров зараз пропрацьовує питання представлення експорту на Близькому Сході й Азії.

Що відомо про дронову угоду з США?

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна та США у процесі переговорів щодо угоди "Drone Deal". Метою угоди є продаж Україною США безпілотників різних типів.

Також президент України повідомляв, що Україна вестиме експорт зброї контрольовано до кінця війни.

