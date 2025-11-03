УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9068 відвідувачів онлайн
Новини Виробництво дронів Індустрія дронів
739 7

Зеленський: Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal"

Індустрія дронів

зеленський про дронову угоду з США

Наступного тижня Україну відвідає команда США щодо угоди про виробництво дронів.

Про це під час брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Коли прибуде делегація із США?

"Команда Сполучених Штатів Америки щодо drone-deal на наступному тижні буде в Україні",- сказав глава держави.

За словами Зеленського, радник зі стратегічних питань Олександр Камишин буде представляти експорт України на Європейському континенті.

Читайте також: Україна та США проведуть зустріч щодо спільного виробництва дронів, - ЗМІ

Своєю чергою секретар РНБО Рустем Умєров зараз пропрацьовує питання представлення експорту на Близькому Сході й Азії.

Що відомо про дронову угоду з США?

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна та США у процесі переговорів щодо угоди "Drone Deal". Метою угоди є продаж Україною США безпілотників різних типів.
  • Також президент України повідомляв, що Україна вестиме експорт зброї контрольовано до кінця війни.

Читайте також: США і Україна запускають виробництво інтелектуальних безпілотників

Автор: 

Зеленський Володимир (26042) угода (721) США (24713) дрони (6276)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лице людини в якої хронічний закреп😆
показати весь коментар
03.11.2025 19:46 Відповісти
Я перепрошую, це про тей млн дронів натяк, чи тей вже літає? Це буде наступний млрд?
показати весь коментар
03.11.2025 19:48 Відповісти
То що, три тисячі Фламінгів, тих, що ракети, полетять у Африку до тих рожевих іламінго, які птахи? 🤔 І гори воно все синім полум'ям? 😲
показати весь коментар
03.11.2025 19:48 Відповісти
Ділов докуа. Різалтов немає зовсім.
показати весь коментар
03.11.2025 19:49 Відповісти
Хто такі дронділи?
показати весь коментар
03.11.2025 19:51 Відповісти
Та у Зеленского цих дронів, як Педро в Бразилії! Дівати нікуди!
показати весь коментар
03.11.2025 19:59 Відповісти
Який, на×ер, "експорт в Азію та Близький Схід"? Щоб воно потім все у ×уйла опинилося через посередників? Хіба що у Південну Корею, Японію та Тайвань в обмін на зброю, електроніку та оптику.
показати весь коментар
03.11.2025 20:01 Відповісти
 
 