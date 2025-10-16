США і Україна запускають виробництво інтелектуальних безпілотників

Американська компанія Auterion, яка розробляє програмне забезпечення для дронів, повідомила про успішне завершення проєкту Artemis. У його межах створили новий далекобійний дрон-камікадзе Artemis ALM-20.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, БпЛА може летіти на відстань до 1 600 км, несе 45 кг вибухівки та використовує штучний інтелект для наведення на ціль, пише Defence Express.

Дрон створили спільно з українською компанією, назву якої не розголошують із міркувань безпеки.

Безпілотник уже пройшов усі випробування - його запускали із землі, тестували навігацію з GPS і без нього, а також точність ураження цілей.

Особливість Artemis ALM-20 - сучасна система наведення Skynode N від Auterion. Вона дозволяє точно влучати навіть без супутникового сигналу.

Компанія заявила, що разом із Міноборони США та іншими партнерами переходить до масового виробництва дрона. Заводи для цього вже будують у США, Німеччині та Україні.

Читайте: Шмигаль підсумував результати "Рамштайн": $422 млн на ініціативу PURL, $715 млн на закупівлі БпЛА, РЕБ і дронів-перехоплювачів, 5 пакетів військової допомоги

Нагадаємо, раніше німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що його країна надає 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів для України у межах формату "Рамштайн".

Рішення інвестувати у виробництво далекобійних безпілотників посадовець пояснив їхніми можливостями знищувати російські логістичні ресурси за лінією фронту.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі