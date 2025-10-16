США і Україна запускають виробництво інтелектуальних безпілотників
Американська компанія Auterion, яка розробляє програмне забезпечення для дронів, повідомила про успішне завершення проєкту Artemis. У його межах створили новий далекобійний дрон-камікадзе Artemis ALM-20.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, БпЛА може летіти на відстань до 1 600 км, несе 45 кг вибухівки та використовує штучний інтелект для наведення на ціль, пише Defence Express.
Дрон створили спільно з українською компанією, назву якої не розголошують із міркувань безпеки.
Безпілотник уже пройшов усі випробування - його запускали із землі, тестували навігацію з GPS і без нього, а також точність ураження цілей.
Особливість Artemis ALM-20 - сучасна система наведення Skynode N від Auterion. Вона дозволяє точно влучати навіть без супутникового сигналу.
Компанія заявила, що разом із Міноборони США та іншими партнерами переходить до масового виробництва дрона. Заводи для цього вже будують у США, Німеччині та Україні.
Нагадаємо, раніше німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що його країна надає 400 млн євро на закупівлю далекобійних дронів для України у межах формату "Рамштайн".
Рішення інвестувати у виробництво далекобійних безпілотників посадовець пояснив їхніми можливостями знищувати російські логістичні ресурси за лінією фронту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль