Трамп снова заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о существенном продвижении в усилиях по завершению войны между Украиной и Россией.

В частности, глава Белого дома рассказал, что три месяца назад его администрация заключила мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что это одна из восьми войн, которые США прекратили за 8 месяцев.

Теперь же Соединенные Штаты стремятся закончить войну в Украине, и в этом вопросе есть продвижение.

"Мы стремимся закончить еще одну войну, если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись", - сказал президент США.

Заявления Трампа о завершении войны в Украине

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что в случае победы "решит войну между Украиной и Россией за 24 часа.

В 2025 году он дал РФ "50-дневный" фронтальный ультиматум: если Москва не достигнет договоренности о прекращении войны - будут введены "очень серьезные" тарифы и санкции.

Он высказал мнение, что глава Украины Владимир Зеленский "может закончить войну почти сразу, если захочет".

Еще одно заявление: возможность "обмена территориями" между Украиной и Россией как часть соглашения о мире.

Также впоследствии Трамп выразил скепсис по поводу того, что получил значительный прогресс: он заявил, что сомневается, хочет ли Владимир Путин завершить войну.

