Трамп снова заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о существенном продвижении в усилиях по завершению войны между Украиной и Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию Белого дома.
В частности, глава Белого дома рассказал, что три месяца назад его администрация заключила мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что это одна из восьми войн, которые США прекратили за 8 месяцев.
Теперь же Соединенные Штаты стремятся закончить войну в Украине, и в этом вопросе есть продвижение.
"Мы стремимся закончить еще одну войну, если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись", - сказал президент США.
Заявления Трампа о завершении войны в Украине
Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что в случае победы "решит войну между Украиной и Россией за 24 часа.
В 2025 году он дал РФ "50-дневный" фронтальный ультиматум: если Москва не достигнет договоренности о прекращении войны - будут введены "очень серьезные" тарифы и санкции.
Он высказал мнение, что глава Украины Владимир Зеленский "может закончить войну почти сразу, если захочет".
Еще одно заявление: возможность "обмена территориями" между Украиной и Россией как часть соглашения о мире.
Также впоследствии Трамп выразил скепсис по поводу того, что получил значительный прогресс: он заявил, что сомневается, хочет ли Владимир Путин завершить войну.
Караван іде...
Два взаимоисключающих действия !
У этого придурка опять «День сурка» !!!
А "значне просування" мені нагадало анекдот:
Лікар каже пацієнту:
- Вам треба проходити не менше 10км на добу, зрозуміли?
- Так.
- Добре, через тиждень зателефонуєте і розповісте про свій стан.
Минає тиждень. Дзвінок:
- Алло, ви проходили 10км на добу, як я казав?
- Так.
- І як самопочуття?
- Добре, але їсти хочу.
- То сходіть на кухню та приготуйте щось.
- Не можу: я вже в 70км від дому.
Чий це міг бути план?
Ніяк не пригадаю прізвище...
@ (мова оригіналу):
"Китай занял /прим. - гроші/ по ставке США - путин проиграл, не сделав ни одного хода.
Министерство финансов Китая только что разместило долларовые облигации по 3,646% - практически по той же ставке, что и США (3,628%). Впервые в истории Пекин занимает доллары без "наказания" за то, что он Китай.
Все говорят: "рынок признал китайскую надежность". Но реальность проще и циничнее. Трамп продал Си символическое признание равенства. Это была политическая сделка, упакованная в финансовую обертку.
Си получил то, что ему было нужно:
• Легитимность для внутренней элиты на фоне экономического кризиса
• Предсказуемость вместо хаотичной конфронтации с Западом
• Свободу дистанцироваться от россии без потери статуса
• Возможность создавать альтернативу казначейским бумагам США.
Трамп получил что-то взамен.
Торговые уступки?
Паузу по Тайваню?
Китайский нейтралитет по Украине?
Скорее всего - пакет из всего.
А вот путин проиграл всё. Его стратегия строилась на ставке: "США и Китай не смогут договориться, Китаю нужна россия как противовес Западу". Когда Вашингтон и Пекин договорились напрямую - вся путинская конструкция рухнула: Миф о "совместном противостоянии загнивающему Западу" мертв россия из стратегического партнера превратилась в токсичное обязательство. Китай может диктовать Москве условия ещё жёстче - без церемоний Геополитическая изоляция: россия остается одна.
Потеря рычагов: Трамп и Си могут закончить войну в Украине без учета интересов Кремля Худший сценарий для путина: Трамп договаривается с Си об Украине. Китай давит на Москву сверху, США - военной помощью Киеву и россию заставляют принять условия, которые ей диктуют. Без участия россии. Без ее согласия.
Мир не стал многополярным. Он стал двухполярным плюс периферия. Вашингтон и Пекин договариваются о правилах игры. Остальные адаптируются или вымирают.
россия выбрала третий путь: притворяться, что она всё ещё имеет значение.
Пока США и Китай делят мир, Кремль убеждает себя, что он игрок. На самом деле - он уже статист."
...тобто, це значить, що тр буде підбрасувати козирі своєму друзяці пу... от вже скорочує присутність ам військових в Румунії і ін.країнах НАТО...
слов про те, що саме агрессор пу може миттєво припинити війну... від тр жодного разу не чули...
Така вона ам.допомога і "гарантії"(
при тому, що саме дядько сем стримував розбудову Німеччиною власних зброєних сил, обіцяючи ам.парасольку, яка виявляється пшиком
Жодна країна світу тепер не відмовиться від ЯЗ, адже світовий коп здувся на завжди і кожен сам за себе.
Не існує більше міжн.права, похерили Устав ООН, на 4му році війни раша все ще член радбезу, це що? Це мовчазне потурання і виправдення того, що світом править право сили
От якби, да каби ще в 2007 р прислухалися б до слов пу про те, що навіщо рашці цей мир, якщо її не визнають гегемоном... то не отримали б всього цього жахиття... наверстати упущенний час важко але можливо, інакше руzzкий мир проковтне європейську цивілізацію(