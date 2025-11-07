Трамп заявил о сокращении экспорта РФ и призвал к завершению войны в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что экспорт из России существенно сократился, и выразил надежду на скорейшее завершение войны против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами.
"Экспорт из России значительно сократился. Мы просто хотели бы видеть конец войны. Многие люди гибнут. Многие российские солдаты гибнут. Мы думаем, что в какой-то момент они станут разумными и остановят войну", - подчеркнул Трамп.
По его словам, нынешняя ситуация на фронте приводит к значительным потерям среди военных, поэтому пришло время искать пути завершения боевых действий.
Заявления Трампа о завершении войны в Украине
Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что в случае победы "решит войну между Украиной и Россией за 24 часа.
В 2025 году он дал РФ "50-дневный" фронтальный ультиматум: если Москва не достигнет договоренности о прекращении войны - будут введены "очень серьезные" тарифы и санкции.
Он высказал мнение, что глава Украины Владимир Зеленский "может закончить войну почти сразу, если хочет".
Еще одно заявление: возможность "обмена территориями" между Украиной и Россией как часть соглашения о мире.
Также впоследствии Трамп выразил скепсис по поводу того, что получил значительный прогресс: он заявил, что сомневается, хочет ли Владимир Путин завершить войну.
йому кацапнявих солдатів жалко, українських ні.
ждуни-тєоретіки - "змінятелі теорії рижий ***** паламав"
все зрозуміли? - чи щє 2-3 неділі?
Сумно,що багато українських.І поповнення не безмежне,війну слід закінчувати при допомозі амер.президента.