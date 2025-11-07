РУС
Трамп заявил о сокращении экспорта РФ и призвал к завершению войны в Украине

Президент США заявил, что экспорт РФ существенно снизился

Президент США Дональд Трамп заявил, что экспорт из России существенно сократился, и выразил надежду на скорейшее завершение войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время общения с журналистами.

"Экспорт из России значительно сократился. Мы просто хотели бы видеть конец войны. Многие люди гибнут. Многие российские солдаты гибнут. Мы думаем, что в какой-то момент они станут разумными и остановят войну", - подчеркнул Трамп.

По его словам, нынешняя ситуация на фронте приводит к значительным потерям среди военных, поэтому пришло время искать пути завершения боевых действий.

Заявления Трампа о завершении войны в Украине

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что в случае победы "решит войну между Украиной и Россией за 24 часа.

В 2025 году он дал РФ "50-дневный" фронтальный ультиматум: если Москва не достигнет договоренности о прекращении войны - будут введены "очень серьезные" тарифы и санкции.

Он высказал мнение, что глава Украины Владимир Зеленский "может закончить войну почти сразу, если хочет".

Еще одно заявление: возможность "обмена территориями" между Украиной и Россией как часть соглашения о мире.

Также впоследствии Трамп выразил скепсис по поводу того, что получил значительный прогресс: он заявил, что сомневается, хочет ли Владимир Путин завершить войну.

россия (97958) экспорт (904) Трамп Дональд (7029) война в Украине (6770)
от шо укол вітамінів Б12 робить...
07.11.2025 07:55 Ответить
Церебролізіну.
07.11.2025 08:30 Ответить
"Багато російських солдатів гине" - грабіжник ліз через вікно і порізав пальчик, давайте йому поспівчуваємо...
07.11.2025 07:56 Ответить
кацапів йому жалко - мають стати розумними! - з якого дива?
07.11.2025 08:01 Ответить
Телепень
07.11.2025 08:02 Ответить
Двб.
07.11.2025 08:02 Ответить
доня ніколи не буде за Україну.
йому кацапнявих солдатів жалко, українських ні.
ждуни-тєоретіки - "змінятелі теорії рижий ***** паламав"
все зрозуміли? - чи щє 2-3 неділі?
07.11.2025 08:18 Ответить
There is no more Hotel California she said...
07.11.2025 08:31 Ответить
Що гине багато рос.військових-не важливо.
Сумно,що багато українських.І поповнення не безмежне,війну слід закінчувати при допомозі амер.президента.
07.11.2025 09:45 Ответить
 
 