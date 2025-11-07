РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9146 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
320 6

Германия изучает вторжение РФ в Украину, чтобы предотвратить новые замыслы Кремля, - генерал Бундесвера Броер

броер,карстен

Германия анализирует опыт масштабного вторжения России в Украину, чтобы не допустить, чтобы Москва рассчитывала на быструю победу в возможных будущих конфликтах.

Об этом заявил начальник обороны Германии Карстен Бройер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Россия никогда не должна предполагать, что она может выиграть войну против НАТО или одного из членов Альянса", - подчеркнул Броер.

Он отметил, что странам НАТО, и Германии в частности, необходимо учесть уроки, полученные из войны в Украине, адаптировать их под собственные оборонные стратегии и создать соответствующие структуры.

"Война в Украине - наш учитель. Москва ожидала быстрой победы, когда вторглась к своему соседу в 2022 году", - добавил немецкий военный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков обвинил Украину и ЕС в "паузе" мирного урегулирования войны, - росСМИ

Броер подчеркнул, что главная задача - не допустить повторения таких замыслов Кремля в будущем.

Германия готовится к нападению РФ

Германия должна увеличить количество военнослужащих в армии с 62 до 100 тысяч, чтобы достичь новых целей НАТО, направленных на повышение готовности к растущей угрозе российской агрессии

Немецкие военные считают Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и для Европы в целом.

Напомним, что Европейская комиссия работает над проектом так называемого "военного Шенгена", который предусматривает создание зоны военной мобильности в пределах ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о сокращении экспорта РФ и призвал к завершению войны в Украине

Автор: 

Германия (7365) война в Украине (6770)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо запобігати прорахункам Кремля?
показать весь комментарий
07.11.2025 12:53 Ответить
>не допустити, аби Москва розраховувала на швидку перемогу у можливих майбутніх конфліктах

А не швидка перемога Москви - то інша справа, особливо якщо сама Німеччина воювати не буде. Прибалтиці приготуватись.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:55 Ответить
Тобто ми як експеримент для НАТО?
показать весь комментарий
07.11.2025 12:55 Ответить
Нехай карту бульбофюрера ще проаналізують - там чітко все видно звідки і хто нападе.....
показать весь комментарий
07.11.2025 12:56 Ответить
йолопи, ви ще цей конфлікт не виграли, а вже думаєте про майбутні
показать весь комментарий
07.11.2025 13:01 Ответить
Ви б про інше думали:
"єслі птіцє отрєзать рукі
єслі ногі отрєзать тожє
єта птіца лєтать нє будєт
потому что сідєть нє сможєт"
Повідрізать рашакурці все, тоді і про напад не треба буде думать.
показать весь комментарий
07.11.2025 13:39 Ответить
 
 