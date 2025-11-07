Германия изучает вторжение РФ в Украину, чтобы предотвратить новые замыслы Кремля, - генерал Бундесвера Броер

Германия анализирует опыт масштабного вторжения России в Украину, чтобы не допустить, чтобы Москва рассчитывала на быструю победу в возможных будущих конфликтах.

Об этом заявил начальник обороны Германии Карстен Бройер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Россия никогда не должна предполагать, что она может выиграть войну против НАТО или одного из членов Альянса", - подчеркнул Броер.

Он отметил, что странам НАТО, и Германии в частности, необходимо учесть уроки, полученные из войны в Украине, адаптировать их под собственные оборонные стратегии и создать соответствующие структуры.

"Война в Украине - наш учитель. Москва ожидала быстрой победы, когда вторглась к своему соседу в 2022 году", - добавил немецкий военный.

Броер подчеркнул, что главная задача - не допустить повторения таких замыслов Кремля в будущем.

Германия готовится к нападению РФ

Германия должна увеличить количество военнослужащих в армии с 62 до 100 тысяч, чтобы достичь новых целей НАТО, направленных на повышение готовности к растущей угрозе российской агрессии

Немецкие военные считают Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и для Европы в целом.

Напомним, что Европейская комиссия работает над проектом так называемого "военного Шенгена", который предусматривает создание зоны военной мобильности в пределах ЕС.

