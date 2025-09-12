Германия должна нарастить армию более, чем вдвое, на фоне угрозы со стороны РФ

Германия должна увеличить количество военнослужащих в армии с 62 до 100 тысяч, чтобы достичь новых целей НАТО, направленных на повышение готовности к растущей угрозе российской агрессии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в конфиденциальном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

"Крайне важно, чтобы армия была достаточно готова к войне к 2029 году и обеспечила возможности, которые Германия обещала (НАТО) к 2035 году", - написал командующий армии Германии Альфонс Майс в письме от 2 сентября, адресованном начальнику штаба обороны Карстену Бройеру.

По его словам достижение этих целей невозможно с учетом текущей численности личного состава, которая также включает 37 тысяч неактивных военнослужащих.

Германия уже начала увеличивать свои обязательства перед союзниками в Восточной Европе, в частности, создав немецкую бригаду в Литве, численность которой составит около 5000 военнослужащих, и развернув военно-морское патрулирование в Балтийском море для противодействия подводным диверсиям.

Также читайте: Писториус о залете российских дронов в Польшу: Вижу "постоянную угрозу" со стороны РФ

Также Майс призвал к увеличению численности действующих войск примерно на 45 тысяч человек к 2029 году, когда, по оценкам руководства НАТО, Россия будет способна нанести крупномасштабный удар по западным союзникам.

Глава армии ФРГ прогнозирует потребность нарастить войска к 2035 году еще на 45 тысяч военных, чтобы достичь новых целей НАТО и создать резервы для войны на истощение, подобной той, которую РФ ведет против Украины.

Он также призвал к увеличению численности войск на 10 тысяч человек для укрепления территориальной обороны.

Представитель Министерства обороны в Берлине отказался комментировать документ, сославшись на его конфиденциальный характер.

Он сказал, что НАТО скорректировало свои цели в области потенциала в ответ на значительно возросшие угрозы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году:

"По первой приблизительной оценке, в целом потребуется около 460 000 военнослужащих (из Германии), разделенных на примерно 260 000 действующих военнослужащих и около 200 000 резервистов", - отметил Майс.

Также читайте: Россия представляет межконтинентальную угрозу, США не должны об этом забывать, - Кошта

В июне министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что стране понадобится до 60 тысяч дополнительных военнослужащих во всех родах войск, чтобы достичь новых целей НАТО, в результате чего численность вооруженных сил Германии, Бундесвера, в будущем составит около 260 тысяч человек.

По данным министерства, они еще не достигли цели в 203 тысячи военнослужащих, установленной в 2018 году, и по-прежнему испытывают нехватку примерно 20 тысяч регулярных военнослужащих.

Также читайте: НАТО должно сбивать над Украиной дроны, угрожающие странам Альянса, - глава оборонного комитета Бундестага