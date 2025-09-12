РУС
Угроза агрессии рф для Европы
Германия должна нарастить армию более, чем вдвое, на фоне угрозы со стороны РФ

Германия должна нарастить армию

Германия должна увеличить количество военнослужащих в армии с 62 до 100 тысяч, чтобы достичь новых целей НАТО, направленных на повышение готовности к растущей угрозе российской агрессии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в конфиденциальном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

"Крайне важно, чтобы армия была достаточно готова к войне к 2029 году и обеспечила возможности, которые Германия обещала (НАТО) к 2035 году", - написал командующий армии Германии Альфонс Майс в письме от 2 сентября, адресованном начальнику штаба обороны Карстену Бройеру.

По его словам достижение этих целей невозможно с учетом текущей численности личного состава, которая также включает 37 тысяч неактивных военнослужащих.

Германия уже начала увеличивать свои обязательства перед союзниками в Восточной Европе, в частности, создав немецкую бригаду в Литве, численность которой составит около 5000 военнослужащих, и развернув военно-морское патрулирование в Балтийском море для противодействия подводным диверсиям.

Также Майс призвал к увеличению численности действующих войск примерно на 45 тысяч человек к 2029 году, когда, по оценкам руководства НАТО, Россия будет способна нанести крупномасштабный удар по западным союзникам.

Глава армии ФРГ прогнозирует потребность нарастить войска к 2035 году еще на 45 тысяч военных, чтобы достичь новых целей НАТО и создать резервы для войны на истощение, подобной той, которую РФ ведет против Украины.

Он также призвал к увеличению численности войск на 10 тысяч человек для укрепления территориальной обороны.

Представитель Министерства обороны в Берлине отказался комментировать документ, сославшись на его конфиденциальный характер.

Он сказал, что НАТО скорректировало свои цели в области потенциала в ответ на значительно возросшие угрозы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году:

"По первой приблизительной оценке, в целом потребуется около 460 000 военнослужащих (из Германии), разделенных на примерно 260 000 действующих военнослужащих и около 200 000 резервистов", - отметил Майс.

В июне министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что стране понадобится до 60 тысяч дополнительных военнослужащих во всех родах войск, чтобы достичь новых целей НАТО, в результате чего численность вооруженных сил Германии, Бундесвера, в будущем составит около 260 тысяч человек.

По данным министерства, они еще не достигли цели в 203 тысячи военнослужащих, установленной в 2018 году, и по-прежнему испытывают нехватку примерно 20 тысяч регулярных военнослужащих.

Топ комментарии
+2
Ага. Оцих корєнних нємцев в Вермахт наберіть...
12.09.2025 10:41 Ответить
+2
Це лише пів лиха. Лихо буде коли ціх
12.09.2025 10:50 Ответить
+1
Так в як же ш вони будуть будувать дороги якщо збільшать армію? Нема у них таких економістів і державників як у нас.
12.09.2025 10:42 Ответить
Бусифікація бюргерів не за горами.
12.09.2025 10:37 Ответить
Це привід, щоб гадити в мережі московським лайном?!?!?
Старшой вимагає!!
12.09.2025 10:53 Ответить
Брись.
12.09.2025 11:08 Ответить
Ага. Оцих корєнних нємцев в Вермахт наберіть...
12.09.2025 10:41 Ответить
Це лише пів лиха. Лихо буде коли ціх
12.09.2025 10:50 Ответить
Так в як же ш вони будуть будувать дороги якщо збільшать армію? Нема у них таких економістів і державників як у нас.
12.09.2025 10:42 Ответить
Не базікай. Німці дороги збудували ще до Другої світової, а зараз тільки іноді їх ремонтують.
12.09.2025 10:50 Ответить
Дядя, в них такі дороги ВЖЕ побудовані і скрізь, що тут і не снилося
12.09.2025 11:39 Ответить
І це "велика" Німеччина??? Як ці 100т зможуть протистояти ордам рашистів? Бо трамбон вас кине, а у Франціі справи не краще. Лише один Іностраний легіон по справжньому боєздатен
12.09.2025 10:42 Ответить
У ******** війні основне поле бою у повітрі. Декілька сотень льотчиків достатньо для перемоги.
12.09.2025 10:54 Ответить
Ще один "стратег" . Літакам крім пілотів, треба технічний персонал, радари, зброя, паливо, **********, запчастини і т.н. Не рахуючи служби безпеки, розвідки, охорони, медиціни. Тому залиш свої казки про декілька сотен льотчиків
12.09.2025 11:00 Ответить
Якби у кацапів не було атомної зброї, то і не потрібно б було: "Літакам крім пілотів..." і далі за текстом.
12.09.2025 11:25 Ответить
"Як би у бабці був..." далі за текстом. А зараз "маємо, те що маємо" (Л.М. Кравчук)
12.09.2025 11:43 Ответить
Ти цитуєш *****? Ну-ну.
І навіщо ти згадуєш євнуха який віддав ЯЗ?
12.09.2025 11:52 Ответить
я цю приказку знав, ще коли ***** на пітерських вулицях недоплки збирав. Є докази що Кравчук був євнухом?
12.09.2025 11:56 Ответить
Ще один «СРАТЬєх» чи просто лайна накидати в мережу!!??
12.09.2025 10:55 Ответить
типовий кацапська шваль. Саме ти розбрасуєш лайно. Ти , мерзота, не базікай, а доведи шо не так.
12.09.2025 11:03 Ответить
Пиши без помилок, СРАТЬєх, можливо, ще і Людиною станеш!
Украінці, генетично ведуть себе чемно, а не гадять московським лайном у мережах, по команді СтарШого!!
12.09.2025 11:11 Ответить
я в школі вчився на трійки. Але на відміну від тебе, "педагог" за свої слові ВІДПОВІДАЮ і не ховаюсь за ВПН. Скажи, що за путіна в.в. знаєш
12.09.2025 11:18 Ответить
Рекомендую вивчати рідну мову з Кобзарем Т. Г. Шевченка, почніть з творів «Гайдамаки» або «Сон», «Кавказ»!! Дуже допомагає, мене, у свій час, дідусь так навчав!!
12.09.2025 11:43 Ответить
не уходи від відповіді. хто такий *****?
12.09.2025 11:45 Ответить
Доречі, весь Світ знає, що ****** є ******м, ще з 2014 року!!
А за парєбрікаві, це підтверджують??
12.09.2025 11:45 Ответить
так і хто таке *****? Чи у Австріі інше *****?
12.09.2025 11:51 Ответить
АВТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
12.09.2025 11:09 Ответить
Звісно велика
12.09.2025 11:41 Ответить
ШІ - Адольф Гітлер наростив німецьку армію у понад 32 рази протягом 6 років.
12.09.2025 10:43 Ответить
Путін вже має свою армію у Німеччині - AFD. Пізно в.
12.09.2025 11:08 Ответить
а як же ви будете асфальтувати дорогі....???
12.09.2025 11:08 Ответить
62 тисячі? це просто сміх... для держави з ВВП 4 трильйони евриків.
12.09.2025 11:10 Ответить
... і населенням 83 млн.
12.09.2025 11:18 Ответить
Жодного разу не бачив щоб європейці щось зробили про що ****** 10-15 років. Замість голови у них рот який рандомно базікає без зупинки.
12.09.2025 11:13 Ответить
"Замість голови у них рот який рандомно базікає без зупинки"

знаю одного президента одной очень великой страны, вот у кого рот вместо головы, и даже рот вместо рта, он тобой сейчас руководит
12.09.2025 11:24 Ответить
 
 