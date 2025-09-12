Німеччина має збільшити кількість військовослужбовців в армії із 62 до 100 тисяч, щоб досягти нових цілей НАТО, спрямованих на підвищення готовності до зростаючої загрози російської агресії

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в конфіденційному документі, з яким ознайомилося агентство Reuters.

"Вкрай важливо, щоб армія була достатньо готова до війни до 2029 року та забезпечила можливості, які Німеччина обіцяла (НАТО) до 2035 року", – написав командувач армії Німеччини Альфонс Майс у листі від 2 вересня, адресованому начальнику штабу оборони Карстену Бройєру.

За його словами досягнення цих цілей неможливе з урахуванням поточної чисельності особового складу, яка також включає 37 тисяч неактивних військовослужбовців.

Німеччина вже почала збільшувати свої зобов'язання перед союзниками у Східній Європі, зокрема, створивши німецьку бригаду в Литві, чисельність якої становитиме близько 5000 військовослужбовців, і розгорнувши військово-морське патрулювання в Балтійському морі для протидії підводним диверсіям.

Також Майс закликав до збільшення чисельності діючих військ приблизно на 45 тисяч осіб до 2029 року, коли за оцінками керівництва НАТО Росія буде здатна завдати великомасштабного удару по західних союзниках.

Глава армії ФРН прогнозує потребу наростити війська до 2035 року ще на 45 тисяч військових, щоб досягти нових цілей НАТО і створити резерви для війни на виснаження, подібної до тієї, яку РФ веде проти України.

Він також закликав до збільшення чисельності військ на 10 тисяч осіб для зміцнення територіальної оборони.

Представник Міністерства оборони в Берліні відмовився коментувати документ, пославшись на його конфіденційний характер.

Він сказав, що НАТО скоригувало свої цілі в галузі потенціалу у відповідь на значно збільшені загрози після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року:

"За першою приблизною оцінкою, загалом буде потрібно близько 460 000 військовослужбовців (з Німеччини), розділених на приблизно 260 000 чинних військовослужбовців та близько 200 000 резервістів", - зазначив Майс.

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що країни знадобиться до 60 тисяч додаткових чмнних військовослужбовців у всіх родах військ, щоб досягти нових цілей НАТО, внаслідок чого чисельність збройних сил Німеччини, Бундесверу, в майбутньому становитиме близько 260 тисяч осіб.

За даними міністерства, вони ще не досягли мети у 203 тисячі військовослужбовців, встановленої у 2018 році, і як і раніше відчувають брак приблизно 20 тисяч регулярних військовослужбовців.

