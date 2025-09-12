УКР
Німеччина має наростити армію більш ніж удвічі на тлі загрози з боку РФ

Німеччина має наростити армію

Німеччина має збільшити кількість військовослужбовців в армії із 62 до 100 тисяч, щоб досягти нових цілей НАТО, спрямованих на підвищення готовності до зростаючої загрози російської агресії

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в конфіденційному документі, з яким ознайомилося агентство Reuters.

"Вкрай важливо, щоб армія була достатньо готова до війни до 2029 року та забезпечила можливості, які Німеччина обіцяла (НАТО) до 2035 року", – написав командувач армії Німеччини Альфонс Майс у листі від 2 вересня, адресованому начальнику штабу оборони Карстену Бройєру.

За його словами досягнення цих цілей неможливе з урахуванням поточної чисельності особового складу, яка також включає 37 тисяч неактивних військовослужбовців.

Німеччина вже почала збільшувати свої зобов'язання перед союзниками у Східній Європі, зокрема, створивши німецьку бригаду в Литві, чисельність якої становитиме близько 5000 військовослужбовців, і розгорнувши військово-морське патрулювання в Балтійському морі для протидії підводним диверсіям.

Також читайте: Пісторіус про заліт російських дронів до Польщі: Бачу "постійну загрозу" з боку РФ

Також Майс закликав до збільшення чисельності діючих військ приблизно на 45 тисяч осіб до 2029 року, коли за оцінками керівництва НАТО Росія буде здатна завдати великомасштабного удару по західних союзниках.

Глава армії ФРН прогнозує потребу наростити війська до 2035 року ще на 45 тисяч військових, щоб досягти нових цілей НАТО і створити резерви для війни на виснаження, подібної до тієї, яку РФ веде проти України.

Він також закликав до збільшення чисельності військ на 10 тисяч осіб для зміцнення територіальної оборони.

Представник Міністерства оборони в Берліні відмовився коментувати документ, пославшись на його конфіденційний характер.

Він сказав, що НАТО скоригувало свої цілі в галузі потенціалу у відповідь на значно збільшені загрози після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року:

"За першою приблизною оцінкою, загалом буде потрібно близько 460 000 військовослужбовців (з Німеччини), розділених на приблизно 260 000 чинних військовослужбовців та близько 200 000 резервістів", - зазначив Майс.

Також читайте: Росія становить міжконтинентальну загрозу, США не повинні про це забувати, - Кошта

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що країни знадобиться до 60 тисяч додаткових чмнних військовослужбовців у всіх родах військ, щоб досягти нових цілей НАТО, внаслідок чого чисельність збройних сил Німеччини, Бундесверу, в майбутньому становитиме близько 260 тисяч осіб.

За даними міністерства, вони ще не досягли мети у 203 тисячі військовослужбовців, встановленої у 2018 році, і як і раніше відчувають брак приблизно 20 тисяч регулярних військовослужбовців.

Також читайте: НАТО має збивати над Україною дрони, що загрожують країнам Альянсу, - глава оборонного комітету Бундестагу

Ага. Оцих корєнних нємцев в Вермахт наберіть...
12.09.2025 10:41
Це лише пів лиха. Лихо буде коли ціх
12.09.2025 10:50
Так в як же ш вони будуть будувать дороги якщо збільшать армію? Нема у них таких економістів і державників як у нас.
12.09.2025 10:42
Бусифікація бюргерів не за горами.
12.09.2025 10:37
Це привід, щоб гадити в мережі московським лайном?!?!?
Старшой вимагає!!
12.09.2025 10:53
Брись.
12.09.2025 11:08
Ага. Оцих корєнних нємцев в Вермахт наберіть...
12.09.2025 10:41
Це лише пів лиха. Лихо буде коли ціх
12.09.2025 10:50
Так в як же ш вони будуть будувать дороги якщо збільшать армію? Нема у них таких економістів і державників як у нас.
12.09.2025 10:42
Не базікай. Німці дороги збудували ще до Другої світової, а зараз тільки іноді їх ремонтують.
12.09.2025 10:50
Дядя, в них такі дороги ВЖЕ побудовані і скрізь, що тут і не снилося
12.09.2025 11:39
Дякую плем'яш. Чув що таке сарказм?
12.09.2025 13:15
І це "велика" Німеччина??? Як ці 100т зможуть протистояти ордам рашистів? Бо трамбон вас кине, а у Франціі справи не краще. Лише один Іностраний легіон по справжньому боєздатен
12.09.2025 10:42
У ******** війні основне поле бою у повітрі. Декілька сотень льотчиків достатньо для перемоги.
12.09.2025 10:54
Ще один "стратег" . Літакам крім пілотів, треба технічний персонал, радари, зброя, паливо, **********, запчастини і т.н. Не рахуючи служби безпеки, розвідки, охорони, медиціни. Тому залиш свої казки про декілька сотен льотчиків
12.09.2025 11:00
Якби у кацапів не було атомної зброї, то і не потрібно б було: "Літакам крім пілотів..." і далі за текстом.
12.09.2025 11:25
"Як би у бабці був..." далі за текстом. А зараз "маємо, те що маємо" (Л.М. Кравчук)
12.09.2025 11:43
Ти цитуєш *****? Ну-ну.
показати весь коментар
12.09.2025 11:52
показати весь коментар
12.09.2025 11:56
Ще один «СРАТЬєх» чи просто лайна накидати в мережу!!??
12.09.2025 10:55
типовий кацапська шваль. Саме ти розбрасуєш лайно. Ти , мерзота, не базікай, а доведи шо не так.
12.09.2025 11:03
Пиши без помилок, СРАТЬєх, можливо, ще і Людиною станеш!
Украінці, генетично ведуть себе чемно, а не гадять московським лайном у мережах, по команді СтарШого!!
12.09.2025 11:11
я в школі вчився на трійки. Але на відміну від тебе, "педагог" за свої слові ВІДПОВІДАЮ і не ховаюсь за ВПН. Скажи, що за путіна в.в. знаєш
12.09.2025 11:18
Рекомендую вивчати рідну мову з Кобзарем Т. Г. Шевченка, почніть з творів «Гайдамаки» або «Сон», «Кавказ»!! Дуже допомагає, мене, у свій час, дідусь так навчав!!
12.09.2025 11:43
не уходи від відповіді. хто такий *****?
12.09.2025 11:45
Доречі, весь Світ знає, що ****** є ******м, ще з 2014 року!!
А за парєбрікаві, це підтверджують??
12.09.2025 11:45
так і хто таке *****? Чи у Австріі інше *****?
12.09.2025 11:51
АВТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
12.09.2025 11:09
Звісно велика
показати весь коментар
ШІ - Адольф Гітлер наростив німецьку армію у понад 32 рази протягом 6 років.
12.09.2025 10:43
Путін вже має свою армію у Німеччині - AFD. Пізно в.
12.09.2025 11:08
а як же ви будете асфальтувати дорогі....???
12.09.2025 11:08
62 тисячі? це просто сміх... для держави з ВВП 4 трильйони евриків.
12.09.2025 11:10
... і населенням 83 млн.
12.09.2025 11:18
Жодного разу не бачив щоб європейці щось зробили про що ****** 10-15 років. Замість голови у них рот який рандомно базікає без зупинки.
12.09.2025 11:13
"Замість голови у них рот який рандомно базікає без зупинки"

знаю одного президента одной очень великой страны, вот у кого рот вместо головы, и даже рот вместо рта, он тобой сейчас руководит
12.09.2025 11:24
