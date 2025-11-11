Германия увеличивает гуманитарную помощь Украине: мы помогаем украинцам пережить еще одну зиму войны, - Вадефуль

Германия выделяет дополнительные 40 млн евро на гуманитарную помощь Украине, чтобы помочь украинцам пережить зиму на фоне российских атак на гражданское газо- и теплоснабжение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед отъездом на саммит G7 в Ниагара-он-те-Лейк, Канада, заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль.

Так, он отметил, что вместе с партнерами в Канаде они будут координировать действия в ответ на международные кризисы.

Помощь Украине

"Мы остаемся преданными и решительно настроенными поддерживать Украину в ее борьбе за справедливый мир. Только Германия предоставила Украине девять миллиардов евро военной помощи в этом году. Одновременно мы увеличиваем наши гражданские взносы: мы помогаем украинцам пережить еще одну зиму войны, предоставляя дополнительные 40 млн евро. Мы помогаем поддерживать тепло и освещение в домах и не даем России сломить моральный дух защитников их родины своими целенаправленными террористическими атаками на гражданское газо- и теплоснабжение", - подчеркнул Вадефуль.

Угрозы со стороны РФ

Германский министр подчеркнул, что G7 остается движущей силой международного сотрудничества и преданным общим обязательствам по миру и стабильности.

"Это обязательство является чрезвычайно важным, поскольку наша свобода и безопасность находятся под угрозой, как никогда ранее - из-за продолжения войны России в агрессии против Украины, нападений на стратегически важную инфраструктуру и вмешательства в воздушное движение, а также подрыва выборов и демократических процессов. Перед лицом таких угроз единство, которое представляют члены G7, остается решающим", - отметил он.

Ранее сообщалось, что правительство Германии планирует выделить Украине дополнительные средства для усиления оборонных возможностей в 2026 году. Сумма помощи превысит 11,5 миллиарда евро.