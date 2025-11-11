РУС
Германия планирует увеличить военную поддержку Украины до более 11,5 млрд евро, - СМИ

Германия: €11,5 млрд Украине в 2026 году — артиллерия, дроны, бронетехника

Правительство Германии планирует выделить Украине дополнительные средства для усиления оборонных возможностей в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ntv.

Сумма помощи превысит 11,5 миллиарда евро, сообщается в документе Министерства финансов, подготовленном для Бюджетного комитета Бундестага.

Фокус на артиллерию, беспилотники и бронетехнику

Дополнительное финансирование предусматривает закупку артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и бронетехники, а также замену двух зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Бюджетный комитет Бундестага соберется в четверг на заключительное согласующее заседание, чтобы утвердить проект бюджета на 2026 год.

