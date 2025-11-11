Германия планирует увеличить военную поддержку Украины до более 11,5 млрд евро, - СМИ
Правительство Германии планирует выделить Украине дополнительные средства для усиления оборонных возможностей в 2026 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ntv.
Сумма помощи превысит 11,5 миллиарда евро, сообщается в документе Министерства финансов, подготовленном для Бюджетного комитета Бундестага.
Фокус на артиллерию, беспилотники и бронетехнику
Дополнительное финансирование предусматривает закупку артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и бронетехники, а также замену двух зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Бюджетный комитет Бундестага соберется в четверг на заключительное согласующее заседание, чтобы утвердить проект бюджета на 2026 год.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль