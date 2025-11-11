Німеччина планує збільшити військову підтримку України до понад 11,5 млрд євро, - ЗМІ

Уряд Німеччини планує виділити Україні додатково кошти для посилення оборонних можливостей у 2026 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ntv.

Сума допомоги перевищить 11,5 мільярда євро, повідомляється в документі Міністерства фінансів, підготовленому для Бюджетного комітету Бундестагу.

Фокус на артилерію, безпілотники та бронетехніку

Додаткове фінансування передбачає закупівлю артилерії, безпілотних літальних апаратів та бронетехніки, а також заміну двох зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Бюджетний комітет Бундестагу збереться у четвер на заключне узгоджувальне засідання, щоб затвердити проєкт бюджету на 2026 рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передала Україні дві системи Patriot, ми вже їх освоюємо, - Зеленський