Доба на Харківщині: пожежі та пошкодження інфраструктури, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Росіяни минулої доби КАБами та безпілотниками атакували Харків та 5 населених пунктів області. Пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

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Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 КАБ;

15 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА (тип встановлюється).

Атаки ворога

Росіяни атакували БпЛА Слобідський район Харкова.

Через авіаудар по Великобурлуцькій громаді пошкоджено будинки. У селі Катеринівка травмована цивільна жінка.

По селу Піски-Радьківські ворог вдарив FPV-дроном. Виникла пожежа. Пошкоджено будинок та господарчі споруди.

Удар по критичній інфраструктурі у Лозівському районі

У Лозівській громаді після ворожої атаки пошкоджена критична інфраструктура, повідомив голова РВА Сергій Зеленський.

"Без світла зараз 15 населених пунктів. Фахівці вже працюють, щоб якнайшвидше все відновити.

Будьте уважні на дорогах - можуть бути обірвані дроти. Не підходьте до них і не чіпайте. У разі небезпеки одразу телефонуйте до екстрених служб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією Синєгубова у селах Нове, Орілька та Герсеванівка ворожі удари пошкодили залізничну інфраструктуру

За даними поліції, до лікарні доставили 49-річного чоловіка, який постраждав внаслідок російських атак.











