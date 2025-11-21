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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: пожежі та пошкодження інфраструктури, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Росіяни минулої доби КАБами та безпілотниками атакували Харків та 5 населених пунктів області. Пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури,  є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

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Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 КАБ;
  • 15 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Атаки ворога

Росіяни атакували БпЛА Слобідський район Харкова. 

Через авіаудар по Великобурлуцькій громаді пошкоджено будинки. У селі Катеринівка травмована цивільна жінка.

По селу Піски-Радьківські ворог вдарив FPV-дроном. Виникла пожежа. Пошкоджено будинок та господарчі споруди.

Удар по критичній інфраструктурі у Лозівському районі

У Лозівській громаді після ворожої атаки пошкоджена критична інфраструктура, повідомив голова РВА Сергій Зеленський.

"Без світла зараз 15 населених пунктів. Фахівці вже працюють, щоб якнайшвидше все відновити.

Будьте уважні на дорогах - можуть бути обірвані дроти. Не підходьте до них і не чіпайте. У разі небезпеки одразу телефонуйте до екстрених служб", - йдеться в повідомленні.

Крім того,  за інформацією Синєгубова у селах Нове, Орілька та Герсеванівка ворожі удари пошкодили залізничну інфраструктуру

За даними поліції, до лікарні доставили  49-річного чоловіка, який постраждав внаслідок російських атак.

Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (34320) Харківська область (2796) Ізюмський район (229) Куп’янський район (748) Лозівський район (48) Катеринівка (4) Нове (3) Орілька (2) Герсеванівка (1) Піски-Радьківські (6)
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