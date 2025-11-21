Доба на Харківщині: пожежі та пошкодження інфраструктури, є постраждалі. ФОТОрепортаж
Росіяни минулої доби КАБами та безпілотниками атакували Харків та 5 населених пунктів області. Пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 КАБ;
- 15 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
Атаки ворога
Росіяни атакували БпЛА Слобідський район Харкова.
Через авіаудар по Великобурлуцькій громаді пошкоджено будинки. У селі Катеринівка травмована цивільна жінка.
По селу Піски-Радьківські ворог вдарив FPV-дроном. Виникла пожежа. Пошкоджено будинок та господарчі споруди.
Удар по критичній інфраструктурі у Лозівському районі
У Лозівській громаді після ворожої атаки пошкоджена критична інфраструктура, повідомив голова РВА Сергій Зеленський.
"Без світла зараз 15 населених пунктів. Фахівці вже працюють, щоб якнайшвидше все відновити.
Будьте уважні на дорогах - можуть бути обірвані дроти. Не підходьте до них і не чіпайте. У разі небезпеки одразу телефонуйте до екстрених служб", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за інформацією Синєгубова у селах Нове, Орілька та Герсеванівка ворожі удари пошкодили залізничну інфраструктуру
За даними поліції, до лікарні доставили 49-річного чоловіка, який постраждав внаслідок російських атак.
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