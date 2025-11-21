Сутки на Харьковщине: пожары и повреждения инфраструктуры, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Россияне за прошедшие сутки КАБами и беспилотниками атаковали Харьков и 5 населенных пунктов области. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и полиция области.

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Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

3 КАБ;

15 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА (тип устанавливается).

Атаки врага

Россияне атаковали БПЛА Слободской район Харькова.

В результате авиаудара по Великобурлукской общине повреждены дома. В селе Катериновка травмирована гражданская женщина.

По селу Пески-Радьковские враг нанес удар FPV-дроном. Возник пожар. Повреждены дом и хозяйственные постройки.

Удар по критической инфраструктуре в Лозовском районе

В Лозовской громаде после вражеской атаки повреждена критическая инфраструктура, сообщил глава РГА Сергей Зеленский.

"Без света сейчас 15 населенных пунктов. Специалисты уже работают, чтобы как можно быстрее все восстановить.

Будьте внимательны на дорогах - могут быть оборванные провода. Не подходите к ним и не трогайте. В случае опасности сразу звоните в экстренные службы", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Синегубова, в селах Новое, Орелька и Герсевановка вражеские удары повредили железнодорожную инфраструктуру

По данным полиции, в больницу доставили 49-летнего мужчину, пострадавшего в результате российских атак.











