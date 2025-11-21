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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини. На Нікопольщині двоє загиблих і п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 21 листопада російські війська завдавли ударів по населених пунктах Нікопольського, Криворізького та Павлоградського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Увесь день ворог бив по Нікопольщині безпілотниками та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Унаслідок атак загинули двоє чоловіків – 66 та 64 років. Постраждали п'ятеро людей, двоє з яких – госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Зайнялося фермерське господарство. Там знищені тонни цибулі. Горіла і приватна оселя. Обидві пожежі загасили.

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Побиті інфраструктура, 4 багатоквартирні і 7 приватних осель, ще одна – зруйнована. Понівечені 5 господарських споруд, гараж, магазин, авто, лінії електропередач та газогін.

Криворізький район

На Криворіжжі агресор бив по Зеленодольській і Грушівській громадах. Застосував безпілотники. Пошкоджена інфраструктура.

Павлоградський район

Ворог спрямував БпЛА на Павлоградський район. Наслідки уточнюються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Дніпро і три райони Дніпропетровщини: загинула жінка, чоловік - у важкому стані. ФОТО

Наслідки обстрілів

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (34335) Нікополь (1555) Дніпропетровська область (5099) Криворізький район (398) Нікопольський район (788) Павлоградський район (153)
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Де наші удари у відповідь по містах ворога?
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21.11.2025 19:13 Відповісти
ЗЕрмак потужно б'є.
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21.11.2025 19:22 Відповісти
Кілька днів тому президент наказав захистити Нікопольщіну від безкарних обстрілів й дронових атак!Результат бачимо!
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21.11.2025 19:27 Відповісти
Захист був- клоуни своїми прутнями грали і знімали відосики. А ви чого чекали від клоунів?
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21.11.2025 19:29 Відповісти
При владі в нашій краіні одні популісти , брехуни і злодії
таких масштабів , що Украіна ще не бачила !!
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21.11.2025 23:04 Відповісти
 
 