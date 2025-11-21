Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини. На Нікопольщині двоє загиблих і п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 21 листопада російські війська завдавли ударів по населених пунктах Нікопольського, Криворізького та Павлоградського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Увесь день ворог бив по Нікопольщині безпілотниками та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах.



Унаслідок атак загинули двоє чоловіків – 66 та 64 років. Постраждали п'ятеро людей, двоє з яких – госпіталізовані у стані середньої тяжкості.



Зайнялося фермерське господарство. Там знищені тонни цибулі. Горіла і приватна оселя. Обидві пожежі загасили.

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Побиті інфраструктура, 4 багатоквартирні і 7 приватних осель, ще одна – зруйнована. Понівечені 5 господарських споруд, гараж, магазин, авто, лінії електропередач та газогін.

Криворізький район

На Криворіжжі агресор бив по Зеленодольській і Грушівській громадах. Застосував безпілотники. Пошкоджена інфраструктура.

Павлоградський район

Ворог спрямував БпЛА на Павлоградський район. Наслідки уточнюються.

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Наслідки обстрілів



















