Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини. На Нікопольщині двоє загиблих і п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 21 листопада російські війська завдавли ударів по населених пунктах Нікопольського, Криворізького та Павлоградського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Увесь день ворог бив по Нікопольщині безпілотниками та артилерією. Вибухи лунали у Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах.
Унаслідок атак загинули двоє чоловіків – 66 та 64 років. Постраждали п'ятеро людей, двоє з яких – госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Зайнялося фермерське господарство. Там знищені тонни цибулі. Горіла і приватна оселя. Обидві пожежі загасили.
Побиті інфраструктура, 4 багатоквартирні і 7 приватних осель, ще одна – зруйнована. Понівечені 5 господарських споруд, гараж, магазин, авто, лінії електропередач та газогін.
Криворізький район
На Криворіжжі агресор бив по Зеленодольській і Грушівській громадах. Застосував безпілотники. Пошкоджена інфраструктура.
Павлоградський район
Ворог спрямував БпЛА на Павлоградський район. Наслідки уточнюються.
Наслідки обстрілів
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таких масштабів , що Украіна ще не бачила !!