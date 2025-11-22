Атака на Одесскую область: двое пострадавших, приостановлена работа таможенного пункта "Орловка". ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российские войска нанесли массированный удар по Одесской области. Повреждены фасады, крыши административных зданий, есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

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В результате российской атаки зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения. Повреждены фасады, крыши и остекление административных зданий. На автостоянке повреждения получили 11 грузовых автомобилей.

"Предварительно, два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - отметил Кипер.

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Пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией приостанавливает работу

По информации Государственной таможенной службы Украины, ночью вражеский беспилотник атаковал пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Повреждена инфраструктура паромного комплекса.

"Международный пункт пропуска Орловка временно приостанавливает работу. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий.

Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска", - отметили в таможенной службе.

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Последствия удара РФ











