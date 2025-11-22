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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Атака на Одесскую область: двое пострадавших, приостановлена работа таможенного пункта "Орловка". ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российские войска нанесли массированный удар по Одесской области. Повреждены фасады, крыши административных зданий, есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

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В результате российской атаки зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения. Повреждены фасады, крыши и остекление административных зданий. На автостоянке повреждения получили 11 грузовых автомобилей.

"Предварительно, два человека пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - отметил Кипер.

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Пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией приостанавливает работу

По информации Государственной таможенной службы Украины, ночью вражеский беспилотник атаковал пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Повреждена инфраструктура паромного комплекса.

"Международный пункт пропуска Орловка временно приостанавливает работу. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий.

Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска", - отметили в таможенной службе.

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Последствия удара РФ

Массированный удар по югу Одесской области: повреждены гражданские объекты и автомобили
Массированный удар по югу Одесской области: повреждены гражданские объекты и автомобили

Одесская область под обстрелом: повреждены здания и автомобили, есть пострадавшие
Одесская область под обстрелом: повреждены здания и автомобили, есть пострадавшие
Одесская область под обстрелом: повреждены здания и автомобили, есть пострадавшие
Одесская область под обстрелом: повреждены здания и автомобили, есть пострадавшие

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беспилотник (5276) обстрел (32986) Одесса (8137) Одесская область (4353) таможня (1953) Одесский район (620)
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А чого Україна не обстрілює прикордонні і митні пункти россійських фашистів? деркач, міндич і ермак зеле не дозволяють чи сам *****?
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22.11.2025 14:01 Ответить
які саме? з Естонією чи Фінляндією? і в чому військовий сенс?
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22.11.2025 21:01 Ответить
Неважливо . Можно з Білорусью, можна з Грузією, можна з іншими країнами руйнувати рашистські КПП. Війсковий сенс тут такий що якщо їх прикордоннні і митні КПП руйнувати то по перше це буде симетрична відповідь, а по друге може менше буде обстрилів наших КПП на кордоні.
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23.11.2025 12:10 Ответить
 
 